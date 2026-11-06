Nerea Ondarra, agente inmobiliaria, advierte a quienes alquilan una vivienda en España: "El certificado energético es obligatorio"

Alquilar una vivienda en España puede convertirse en una buena fuente de ingresos, especialmente para quienes tienen una segunda residencia que apenas utilizan. Sin embargo, antes de anunciar el inmueble, hay ciertos trámites que conviene tener preparados para evitar problemas.

Uno de ellos es el certificado de eficiencia energética, un documento obligatorio desde 2013 que muchos propietarios todavía pasan por alto. No disponer de él puede acarrear multas que, en los casos más graves, alcanzan los 6.000 euros.

Nerea Ondarra Ortiz, agente inmobiliaria especializada en el mercado de la Costa del Sol y Andalucía, ha recordado esta obligación en uno de sus vídeos publicados en redes sociales.

"¿Sabías que vender o alquilar una vivienda sin certificado energético puede salirte caro?", comienza advirtiendo la experta.

El documento que necesitas

El certificado energético permite conocer cuánta energía necesita una casa para mantener unas condiciones adecuadas de confort. Para elaborarlo, un técnico cualificado examina aspectos como el aislamiento, las ventanas y los sistemas de calefacción y refrigeración.

El resultado se refleja en una etiqueta con letras que van de la A a la G. Las viviendas con una A presentan una mayor eficiencia, mientras que las calificadas con una G son las que tienen un peor comportamiento energético.

Pero este documento no es simplemente una información útil para el futuro inquilino. También constituye una exigencia legal para quienes quieren poner su propiedad en el mercado.

"El certificado energético es obligatorio por ley", recuerda Nerea Ondarra. De hecho, no basta con conseguirlo cuando aparece una persona interesada en alquilar el piso. La etiqueta debe estar disponible desde el momento en que se anuncia la vivienda.

"Además debe tenerlo disponible incluso antes de publicar el anuncio", añade la agente inmobiliaria.

Cuánto cuesta y quién lo paga

El precio del certificado depende de las características del inmueble, su superficie y los honorarios del profesional que realiza la inspección.

Como orientación, el coste puede situarse alrededor de 1,50 euros por metro cuadrado. Así, para un piso de 80 metros cuadrados, el desembolso rondaría los 120 euros, aunque las tarifas varían según la zona y el técnico contratado.

En cualquier caso, el gasto no corresponde a la persona que va a alquilar la vivienda, sino a quien la pone en el mercado.

"¿Y quién debe pagarlo? Siempre corresponde al propietario del inmueble", explica Ondarra.

Una vez elaborado, el certificado debe registrarse ante el organismo competente de la comunidad autónoma. Después, el propietario obtiene la etiqueta energética que deberá mostrar en la publicidad del inmueble.

Qué validez tiene

Otra cuestión importante es su fecha de caducidad. A diferencia de otros documentos relacionados con la vivienda, el certificado energético no necesita renovarse todos los años.

"Tiene una validez de 10 años. Aunque si la calificación es G, su vigencia se reduce a 5 años", señala la agente inmobiliaria.

Por tanto, quienes ya hayan alquilado o vendido anteriormente una propiedad pueden disponer de un certificado todavía válido. Lo importante es comprobar que no haya caducado y que siga reflejando las características energéticas de la vivienda.

También puede actualizarse antes de su vencimiento si se realizan reformas que mejoren la eficiencia, como sustituir las ventanas o renovar los sistemas de climatización.

Las multas

La normativa contempla distintas sanciones en función de la gravedad del incumplimiento. Las infracciones leves pueden castigarse con multas de entre 300 y 600 euros; las graves, de 601 a 1.000 euros; y las muy graves, de 1.001 a 6.000 euros.

Entre las conductas sancionables se encuentran anunciar una vivienda sin mostrar su calificación energética, venderla o alquilarla sin entregar la documentación exigida o falsear los datos del certificado.

"No cumplir con esta obligación, puede suponer sanciones económicas y retrasar toda la operación", advierte Nerea Ondarra. Por eso, antes de publicar fotografías, fijar el precio o empezar a recibir visitas, merece la pena revisar que toda la documentación esté en regla.

Además de evitar sanciones, conocer la eficiencia energética de una vivienda ayuda a los futuros inquilinos a hacerse una idea del consumo que puede generar y de los gastos necesarios para mantenerla confortable durante todo el año.