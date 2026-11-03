Montse Cespedosa, economista: "Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto de sucesiones es cero"

Recibir una herencia no suele ser un momento sencillo para ninguna familia. A la tristeza por la pérdida de un ser querido se suman los trámites legales, las gestiones pendientes y, en muchos casos, los impuestos que deben afrontar los herederos.

Uno de los gastos que más preocupa es el Impuesto sobre Sucesiones, cuyo importe varía dependiendo de la comunidad autónoma. Sin embargo, existen alternativas legales para transmitir una vivienda a los hijos en vida y reducir, en determinadas circunstancias, la carga fiscal.

Precisamente sobre una de estas opciones ha hablado Montse Cespedosa, economista y especialista en hipotecas y finanzas, en un vídeo publicado en sus redes sociales: "Hay una manera legal que muy poca gente conoce para darle la casa a tus hijos y que no paguen ni un euro de Impuesto de Sucesiones".

Se trata de una fórmula que permite adelantar la transmisión de una vivienda de padres a hijos sin necesidad de esperar al fallecimiento. Eso sí, aunque puede ofrecer ventajas fiscales, no significa que la operación esté libre de impuestos".

La clave está en dividir los derechos sobre la vivienda en dos partes: la nuda propiedad, que corresponde a quien es propietario del inmueble y el usufructo vitalicio, que permite seguir utilizándolo durante toda la vida.

De esta manera, los padres pueden donar a sus hijos la nuda propiedad de la casa y conservar el usufructo. Así, aunque dejen de ser propietarios plenos, mantienen el derecho a vivir en ella y disfrutarla mientras vivan.

En la práctica, los hijos pasan a ser titulares de la nuda propiedad, pero los padres pueden continuar residiendo en la vivienda como hasta entonces. La principal diferencia se encuentra en la titularidad jurídica del inmueble.

"Voy a donarle a mis hijos la nuda propiedad de mi vivienda y yo me voy a quedar el usufructo vitalicio. Yo voy a poder seguir viviendo en mi casa hasta que me muera. La operación debe inscribirse en el Registro de la Propiedad donde deben figurar mis hijos como propietarios de la nuda propiedad y yo como el usufructo vitalicio que una vez que fallezca se extingue", explica Cespedosa.

Cuando fallece el usufructuario, su derecho de uso se extingue y los hijos consolidan el pleno dominio de la vivienda. Aunque no tienen que heredar nuevamente la nuda propiedad, esta consolidación puede estar sujeta a tributación, por lo que no siempre desaparece la obligación de pagar impuestos.

Para llevar a cabo esta operación es necesario acudir a un notario y formalizar la donación mediante escritura pública. Posteriormente, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad para que quede reflejada la nueva situación jurídica de la vivienda.

No obstante, la economista recuerda que la donación también tiene consecuencias fiscales: "De la donación de la nuda propiedad sí que hay que pagar impuestos en función de la comunidad pero hay muchas bonificaciones. La Ley solo graba lo que se hereda, por lo tanto si la vivienda ya es tuya no habrá que pagar".