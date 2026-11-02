Margarita, albañila: "No podemos levantar más de 20 kg. Si levantamos 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra"

La construcción es uno de los sectores en los que la presencia femenina sigue siendo minoritaria, pese a las oportunidades laborales que ofrecen algunos de sus oficios. Durante años, la exigencia física se ha utilizado para justificar la ausencia de mujeres en las obras, alimentando la idea de que se trata de una profesión reservada a los hombres.

Sin embargo, cada vez son más las mujeres que se forman en estos oficios y demuestran que pueden desarrollar una carrera profesional en el sector. La albañilería implica mucho más que levantar peso y, como ocurre en cualquier profesión, las capacidades y los conocimientos necesarios dependen de las tareas que se desempeñen.

Una de las mujeres que, precisamente, busca desmontar este prejuicio es Margarita Vidrialesa, que hace siete años dejó los trabajos de limpieza y administración para convertirse en albañila. Desde entonces, ha construido una trayectoria profesional en un sector en el que todavía es habitual encontrarse con pocas mujeres y en el que sigue cuestionándose su capacidad para realizar determinados trabajos.

Los prejuicios en el trabajo

La jubilación de profesionales con décadas de experiencia está haciendo que determinados perfiles cualificados sean cada vez más necesarios. Para quienes acceden ahora al sector, esto puede traducirse en mejores oportunidades laborales, especialmente cuando cuentan con formación específica y experiencia suficiente para asumir trabajos especializados.

Es precisamente ahí donde Margarita encuentra una de las claves para entender la incorporación femenina. A su juicio, la construcción ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la fuerza física.

La maquinaria, las herramientas y los procedimientos de trabajo han cambiado y permiten realizar muchas tareas utilizando medios mecánicos que reducen el esfuerzo que debe hacer directamente el trabajador.

"Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo", explica Margarita en una entrevista a este periódico.

Su trayectoria también muestra que acceder a un empleo en la construcción no significa necesariamente empezar y quedarse en las categorías con menor remuneración.

Actualmente, asegura que percibe unos 33.000 euros anuales, una cantidad que contrasta con el salario base de alrededor de 1.300 euros mensuales que pueden recibir quienes comienzan en el sector.

La diferencia responde, entre otros factores, a la experiencia y a la especialización. Margarita considera que la salida de muchos profesionales veteranos ha incrementado el valor de determinados perfiles cualificados, ya que las empresas necesitan trabajadores capaces de asumir tareas que requieren conocimientos técnicos y experiencia práctica.

Ella misma reconoce que puede contar con menos años de experiencia que algunos de los compañeros que ocupan puestos de responsabilidad, pero considera que su formación reglada le permite desempeñar el trabajo.

Margarita Vidrialesa, albañila que dejó la limpieza para trabajar en la construcción. E.E.

La cuestión, explica, no debería centrarse tanto en quién realiza físicamente una determinada tarea como en si la persona dispone de la preparación necesaria para ejecutarla correctamente.

Y ahí aparece uno de los debates que más afectan a las mujeres que trabajan en la obra: cómo adaptar determinados trabajos a las características ergonómicas de cada persona sin convertir la prevención de riesgos en una barrera de acceso al oficio.

La normativa española sobre manipulación manual de cargas establece que las empresas deben adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar que los trabajadores tengan que manipular manualmente cargas cuando ello pueda entrañar riesgos.

Cuando no es posible evitarlo, deben proporcionar medios adecuados y organizar el trabajo para reducir ese riesgo. El Real Decreto 487/1997 obliga a tener en cuenta aspectos como el peso y volumen de la carga, la postura que debe adoptar el trabajador, la distancia a la que se sostiene, la frecuencia con la que se manipula, el tipo de agarre o las características del lugar donde se realiza la tarea.

"Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra", advierte Margarita. La evaluación preventiva debe determinar qué tareas pueden realizarse de forma segura y qué medidas deben adoptarse para evitar lesiones.

Para una albañila, además, el problema no consiste únicamente en cuánto pesa un saco o una pieza determinada. También importa cuántas veces se levanta, desde qué altura, durante cuánto tiempo, si hay que girar el tronco, si se transporta a cierta distancia o si el objeto puede agarrarse correctamente.

El propio INSST contempla todos estos elementos como factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas.

De ahí que la mecanización tenga un papel cada vez más importante en las obras. Carretillas, elevadores, grúas, plataformas y otras herramientas permiten desplazar materiales que, de hacerse manualmente, exigirían un esfuerzo mucho mayor.

La normativa, de hecho, establece como primera medida que se procure evitar la manipulación manual mediante equipos para el manejo mecánico de las cargas. "La gente se piensa que la construcción es trabajo de fuerzas, y no siempre es así", explica.

Para Margarita, una parte del problema procede precisamente de los prejuicios de otras personas y, en especial, de esta falsa creencia. "Piensan que las mujeres no pueden levantar 25 kg, pero solo hay que ver a una madre levantando a su hijo", afirma.