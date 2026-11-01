Sonia, 45 años, albañila: "La obra ya no es lo que era, ahora hay herramientas para todo y las mujeres podemos hacerlo igual o incluso mejor"

Encontrar profesionales cualificados en determinados oficios se ha convertido en uno de los grandes desafíos del mercado laboral español. Trabajos como la albañilería, la carpintería o la electricidad siguen siendo necesarios, pero cada vez resulta más complicado encontrar personas dispuestas a aprenderlos y dedicarse a ellos.

Especialmente preocupante es la situación de la construcción. Según las estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción, el sector necesitará incorporar cerca de 700.000 trabajadores durante los próximos años para responder a la demanda.

Y es que, a la falta de profesionales especializados, se suma otro problema: el escaso relevo generacional. Muchos trabajadores se acercan a la jubilación mientras las nuevas generaciones muestran menos interés por unos empleos que tradicionalmente se han relacionado con el esfuerzo físico.

Sin embargo, en medio de esta situación también está comenzando a producirse un cambio. Cada vez son más las mujeres que se interesan por aprender oficios relacionados con la construcción, un sector en el que durante décadas su presencia ha sido minoritaria.

Una realidad que conoce bien Sonia Valiente, una albañila de 45 años que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a las obras y que actualmente trabaja formando a futuros profesionales.

En una entrevista concedida al programa Mediodía COPE, presentado por Pilar García de la Granja, Sonia ha hablado de su experiencia, de cómo ha cambiado la profesión y de las oportunidades que ofrece actualmente a las mujeres.

"Antes no se veían mujeres"

Desde pequeña, Sonia Valiente tenía claro que quería dedicarse a la construcción. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir su futuro profesional, convertirse en albañila no era una opción habitual para una mujer.

Por recomendación de sus padres, decidió estudiar Arquitectura Técnica, una formación que le permitió incorporarse al sector y llegar a trabajar como jefa de obra.

Aunque su puesto implicaba asumir responsabilidades relacionadas con la organización y supervisión de los trabajos, ella reconoce que lo que realmente disfrutaba era estar cerca de quienes ejecutaban las obras. "Me encontraba estar con las cuadrillas a pie de obra, no en el despacho", confesó al citado medio.

Y es que, cuando comenzó su trayectoria profesional, encontrarse con una mujer trabajando directamente en la construcción era algo poco frecuente.

De hecho, Sonia recuerda que "hace 20 no se veía ni una mujer en la obra", una situación que, según explica, ha comenzado a cambiar con el paso del tiempo.

Actualmente trabaja como docente en un centro de formación profesional y asegura que la presencia femenina en sus clases es cada vez mayor. En concreto, cuenta con un grupo formado por 26 chicas y tan solo seis chicos.

"Iguales o incluso mejores"

Uno de los aspectos que Sonia considera fundamentales para entender este cambio es la evolución de las herramientas y los métodos de trabajo.

Durante mucho tiempo, la albañilería se ha asociado a levantar grandes pesos y realizar tareas que requieren una considerable fuerza física. Sin embargo, la profesional asegura que las condiciones actuales son diferentes.

"La obra ya no es lo que era, con herramientas pesadas y dificultades de peso y fuerza. Ahora está cambiando, hay herramientas para todo tipo de situaciones y mejoras en la ejecución de los trabajos", explicó en la entrevista.

Gracias a estos avances, considera que el esfuerzo físico ya no debería ser un motivo para descartar la profesión, especialmente entre las mujeres interesadas en trabajar en el sector.

De hecho, Sonia defiende que "las mujeres podemos hacerlo igual o mejor incluso", una afirmación con la que anima a dejar atrás algunos de los prejuicios que todavía rodean a estos oficios.

Pero su interés por la construcción no se limita a enseñar a otras personas. Ella misma continúa ampliando sus conocimientos y aprendiendo técnicas que llevan siglos utilizándose.

Recientemente participó en un curso celebrado en Cáceres junto a otras 15 mujeres, donde aprendieron a recuperar una técnica tradicional de construcción de bóvedas de ladrillo.

Aprender desde la práctica

Para Sonia, uno de los mayores errores que se pueden cometer al aprender una profesión manual es pensar que basta con estudiar su parte teórica. "La teoría es muy bonita, pero la práctica es la que te da el oficio", señala.

Por eso, considera fundamental que los jóvenes tengan la oportunidad de aprender directamente de profesionales con experiencia y de familiarizarse con las técnicas que se utilizan en el trabajo diario.

Entre ellas se encuentran algunos métodos tradicionales que, según lamenta, están desapareciendo pese a sus ventajas.

Es el caso de las bóvedas tabicadas, unas estructuras que describe como "superligeras, ágiles y bonitas" y que considera una alternativa interesante frente a determinadas construcciones de hormigón.

Una gran demanda

Más allá de su experiencia personal, Sonia también ha querido destacar las posibilidades laborales que ofrece la construcción en un momento en el que faltan profesionales cualificados.

A su juicio, aunque la tecnología está transformando muchas profesiones, hay trabajos que seguirán necesitando personas capaces de realizarlos directamente.

"El albañil va a seguir siendo un oficio super demandado. En cambio, un presupuesto te lo va a hacer la inteligencia artificial en dos minutos, pero en la ejecución tiene que haber una mano de obra que lo haga", asegura.

Una situación que, según explica, también afecta a otros oficios tradicionales, como los electricistas o los ebanistas, donde encontrar profesionales con experiencia puede resultar especialmente complicado.