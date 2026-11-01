Pilar Alegría, exministra de Educación y secretaria general del PSOE de Aragón. Imagen de archivo

La dirigente socialista declaró ingresos de 6.000 euros por alquiler en 2025 y posee participaciones heredadas en varios inmuebles. Más información: Ester Muñoz, 41 años: "En el colegio prácticamente no estudiaba y sacaba suficientes o bienes. Mi madre me ayudó a salir adelante"

Pilar Alegría, propietaria de 7 viviendas y 3 fincas: "La vivienda tiene que ser un hogar y no un negocio para especuladores"

Pilar Alegría, exministra de Educación y secretaria general del PSOE de Aragón, ha defendido públicamente la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna y combatir la especulación inmobiliaria.

La dirigente socialista ha reclamado medidas para limitar los precios del alquiler y ha criticado que los inmuebles se conviertan en un negocio para especuladores y fondos de inversión.

Sus declaraciones coinciden con el interés que ha despertado su propio patrimonio inmobiliario. Alegría figura como propietaria total o parcial de varias viviendas repartidas entre Aragón y la Comunidad Valenciana.

Según publicó EL ESPAÑOL, la exministra declaró ante las Cortes de Aragón siete viviendas y tres parcelas rústicas, algunas adquiridas mediante compraventa y otras procedentes de herencias familiares.

De las siete propiedades residenciales, dos son de su titularidad exclusiva, mientras que en las cinco restantes posee participaciones que oscilan entre el 33 % y el 50 %.

Su patrimonio

La declaración patrimonial de la dirigente socialista recoge dos viviendas en Zaragoza de las que posee el 100 %, adquiridas mediante compraventa en los años 2005 y 2015.

A estos inmuebles se suma una tercera vivienda en la capital aragonesa, aunque en este caso su participación es del 33 % y procede de una herencia.

Alegría también figura como copropietaria de otras dos viviendas situadas en Chiprana, un municipio de la provincia de Zaragoza. Ambas fueron heredadas y posee un tercio de cada una.

La relación de bienes incluye otra propiedad residencial en La Zaida, localidad zaragozana de la que es natural, donde cuenta con el 50 % de una vivienda.

El séptimo inmueble se encuentra en Castellón. Se trata de un apartamento recibido por herencia, del que la exministra posee una participación del 33 %.

De esta manera, su patrimonio residencial se distribuye entre viviendas de propiedad exclusiva y otras compartidas con distintos titulares, principalmente como consecuencia de herencias familiares.

A estas propiedades se añaden tres parcelas rústicas situadas en La Zaida. En dos de ellas posee el 33 %, mientras que en la tercera su participación es del 16,6 %.

La documentación también recoge ingresos relacionados con el mercado inmobiliario. En concreto, Alegría declaró 6.000 euros procedentes del alquiler de un inmueble en Zaragoza durante 2025.

Esta cantidad equivale a una media de 500 euros mensuales, aunque la declaración no permite determinar si los ingresos se distribuyeron de manera uniforme durante todo el ejercicio.

Tampoco se identifica cuál de sus viviendas genera esas rentas ni consta que el resto de las propiedades estén destinadas al alquiler.

El acceso a la vivienda

El patrimonio declarado por Alegría contrasta con la atención que la dirigente socialista ha dedicado al problema del acceso a la vivienda en sus intervenciones públicas.

Durante un acto del PSOE celebrado en Zaragoza junto a Pedro Sánchez, criticó el modelo inmobiliario que atribuye al PP y Vox y defendió la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna.

La exministra aseguró que la vivienda debe ser "digna, que tiene que ser hogar para los ciudadanos", frente a un modelo que la considera un "bien de mercado y un negocio para los especuladores y los fondos buitre".

Sus críticas se centraron especialmente en el precio de los alquileres y en las dificultades que encuentran las familias para acceder a una vivienda en las principales ciudades.

Durante aquella intervención, explicó que había consultado la oferta inmobiliaria de Zaragoza y que únicamente había encontrado seis viviendas disponibles por menos de 700 euros mensuales.

Según relató, ninguna de aquellas propiedades superaba los 40 metros cuadrados, una situación que utilizó para cuestionar la accesibilidad del mercado del alquiler.

"¿Y de verdad no quieren aplicar la ley de la vivienda? ¿Y de verdad no quieren topar los precios de los alquileres en nuestras ciudades?", preguntó ante los asistentes.

Alegría ha defendido que la aplicación de la Ley de Vivienda permitiría intervenir en aquellos municipios donde los precios del alquiler dificultan especialmente el acceso a una residencia habitual.

Una de sus propuestas consiste en declarar zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la legislación estatal que permite adoptar medidas específicas para contener los precios.

La dirigente socialista también ha criticado al presidente aragonés, Jorge Azcón, por su rechazo a aplicar determinadas medidas de intervención en el mercado inmobiliario.

En concreto, le ha reprochado que no plantee medidas para "topar los alquileres", frenar los desahucios o establecer límites a los fondos buitre.

Su posición incluye igualmente la defensa de un mayor parque público de vivienda y la necesidad de garantizar que las promociones construidas con recursos públicos mantengan su finalidad social.

Durante la campaña autonómica, Alegría aseguró que, si llegaba a gobernar Aragón, aplicaría la Ley de Vivienda y promovería la declaración de zonas tensionadas para tratar de reducir los precios del alquiler.

También defendió que las familias no tuvieran que destinar más del 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, uno de los objetivos que ha incorporado a sus propuestas en materia residencial.