Paloma Zabalgo, abogada: "Soy más partidaria de dejar una vivienda en herencia que de donarla en vida"

Donar una vivienda a un hijo permite transmitirle la propiedad sin esperar al fallecimiento, pero también puede generar impuestos y comprometer la seguridad de los padres. Por eso, la abogada Paloma Zabalgo recomienda estudiar las consecuencias antes de tomar una decisión.

En una entrevista con Infobae, la letrada explica por qué prefiere dejar la casa en herencia. Su preocupación va más allá del coste fiscal: advierte de la desprotección que pueden sufrir los progenitores si entregan el inmueble sin prever sus necesidades futuras.

La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid también identifica la vivienda como uno de los principales motivos de disputa entre herederos. Compartir una casa obliga a ponerse de acuerdo sobre su uso y su posible venta.

Para reducir estos problemas, Zabalgo aconseja planificar el reparto y hacer testamento. Según explica, existe una mayor conciencia sobre su utilidad, aunque muchas personas lo aplazan porque creen que todavía no tienen suficiente patrimonio o prefieren no pensar en su fallecimiento.

Esa previsión cobra especial importancia en familias con hijos de distintas relaciones o matrimonios en segundas nupcias. En estos casos, conviene revisar qué derechos tiene cada familiar y qué situación económica quedaría tras la muerte del testador.

Antes de testar

El primer paso consiste en analizar la situación familiar. El estado civil y el régimen económico matrimonial ayudan a determinar qué bienes pertenecen al testador y cuáles comparte con su cónyuge.

También hay que tener en cuenta a los hijos, sus circunstancias y las donaciones que hayan recibido. Una entrega de dinero o de una vivienda puede generar desacuerdos posteriores si otro heredero considera que el reparto le perjudica.

Conocer el patrimonio real evita planificar sobre bienes que no pertenecen íntegramente a quien hace testamento. Zabalgo recomienda revisar también la relación entre los futuros herederos para anticipar posibles disputas.

El testamento permite expresar cómo se quiere distribuir la herencia dentro de los límites legales. Si no existe, se aplica el orden sucesorio previsto por la normativa correspondiente, que puede no coincidir con el reparto que habría elegido la persona fallecida.

Redactarlo tampoco elimina cualquier posibilidad de conflicto. Puede impugnarse, pero hacerlo conforme a la ley y con instrucciones claras reduce las dudas sobre la voluntad del testador.

Una casa compartida

Cuando la vivienda familiar constituye el principal patrimonio de los padres, repartirla entre varios hijos puede ser inevitable. El problema aparece cuando sus intereses divergen: uno quiere vender, otro prefiere alquilar y alguno desea seguir viviendo allí.

Zabalgo advierte especialmente de los conflictos que surgen cuando un heredero ocupa el inmueble e impide que los demás lo utilicen. Estas situaciones pueden acabar en un procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo admite el desahucio por precario entre coherederos cuando uno posee un bien común de forma exclusiva y excluyente. En el supuesto de una herencia pendiente de partición, la acción debe ejercitarse en beneficio de la comunidad hereditaria.

Por tanto, vivir en una casa heredada no implica por sí solo que los demás puedan exigir el desalojo. Hay que examinar las condiciones de esa ocupación y los derechos de quienes comparten la herencia.

Si existe patrimonio suficiente, la abogada propone adjudicar la vivienda a un hijo y compensar a los demás con dinero u otros bienes. Esta fórmula puede evitar una propiedad compartida, aunque no todas las familias disponen de recursos para hacerlo.

Donar o heredar

Antes de donar, conviene calcular el coste de la operación. La fiscalidad depende de las circunstancias personales y de la normativa autonómica aplicable, por lo que no puede afirmarse que todas las donaciones sean más caras que las herencias.

La entrega de un inmueble puede generar una ganancia patrimonial en el IRPF del donante si su valor ha aumentado desde la adquisición. Que no reciba dinero a cambio no elimina por sí solo esa posible tributación.

Existen excepciones. La Agencia Tributaria contempla la exención de la ganancia obtenida por mayores de 65 años al transmitir su vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

A los impuestos se suma otra cuestión: cómo quedarán los padres después de entregar la propiedad. Zabalgo advierte del riesgo de que el hijo se desvincule de ellos cuando ya han donado la vivienda.

Por ese motivo, recomienda condicionar la donación al cuidado de los progenitores. Su preferencia por la herencia responde también a esa preocupación: evitar que los padres se desprendan de su casa sin haber previsto cómo protegerse.