Una mujer marroquí viviendo en España: "Recibo al mes 4.000 € en ayudas. No trabajo porque tengo 2 sobrinos menores viviendo conmigo, nos tratan muy bien"

Una mujer marroquí de 46 años que cuida de sus dos sobrinos menores de edad percibe, según las cantidades recogidas, más de 4.000 euros mensuales en prestaciones públicas.

La familia vive en la comarca de Pamplona y también recibe apoyo para afrontar gastos como la vivienda, la electricidad y la alimentación.

La mujer, que ha pedido mantener su identidad en el anonimato, tiene a su cargo a dos niños de seis y nueve años. No trabaja actualmente y explica que dedica su tiempo a atenderlos. Cuando le preguntan por su experiencia en Navarra, responde: "Nos tratan muy bien".

El caso reúne distintas formas de protección social que conviene analizar por separado: las ayudas asociadas al acogimiento de menores, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los recursos destinados a aliviar los gastos básicos de los hogares vulnerables.

Cifras por acogimiento

Según las cantidades facilitadas en un reportaje realizado por Navarra.com, la familia recibe 850 euros mensuales por uno de los menores y 635 euros por el otro. A estas partidas se añaden otros 1.120 euros correspondientes al acogimiento especializado.

En conjunto, las cantidades relacionadas con el cuidado de los niños ascienden a 2.607 euros mensuales. No obstante, estas cifras responden al expediente concreto de esta familia y no deben interpretarse como importes generales aplicables a todos los acogimientos.

El acogimiento familiar permite que los menores que no pueden vivir con sus progenitores permanezcan con otros familiares o con familias acogedoras, bajo la supervisión de la Administración. Su finalidad es garantizar su protección y bienestar en un entorno adecuado.

A esa cantidad se sumarían, según el texto original, 1.321 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital y 132 euros del Complemento de Ayuda para la Infancia. La suma alcanza los 4.060 euros al mes.

Sin embargo, las cuantías deben comprobarse con las resoluciones correspondientes. En 2026, la Seguridad Social establece para el complemento infantil 57,50 euros mensuales por cada menor de entre seis y 17 años. Para dos niños de seis y nueve años, serían 115 euros, siempre que ambos cumplan los requisitos.

Vivienda pública y ayudas

La protección económica descrita también incluye el acceso a una vivienda pública de Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda de Navarra. Según el reportaje, la mujer paga alrededor de 500 euros mensuales y dispone de una subvención que reduce el coste del alojamiento.

Las condiciones de estas ayudas dependen del programa, los ingresos familiares y la resolución administrativa. Sin consultar el contrato y la concesión concreta, no es posible confirmar el porcentaje subvencionado ni calcular el ahorro efectivo del hogar.

La familia afirma disponer, además, de recursos para afrontar gastos de electricidad, calefacción, alimentación y educación. Entre los mecanismos existentes para hogares vulnerables figuran el bono social eléctrico, el bono social térmico y las ayudas gestionadas por los servicios sociales.

El bono social eléctrico contempla descuentos específicos para consumidores vulnerables y vulnerables severos que cumplan las condiciones establecidas. No basta con percibir el IMV para dar por hecho que se tiene automáticamente reconocida cualquier bonificación.

El apoyo también puede incluir ayudas para comedor escolar, libros, material educativo y productos básicos, aunque la concesión depende de cada programa y de las circunstancias del hogar.

Prestaciones públicas

La situación permite observar cómo pueden acumularse distintas ayudas cuando una unidad familiar reúne los requisitos de varios sistemas de protección.

Pero la suma de ingresos no equivale necesariamente a la capacidad de ahorro. Para calcularla habría que conocer los gastos reales, las condiciones de las prestaciones y el tratamiento fiscal aplicable.

Tampoco es correcto afirmar de forma general que quienes reciben estas ayudas no pagan impuestos. El tratamiento tributario depende de la naturaleza de cada prestación y de la situación personal del beneficiario.

Además, el IMV está sujeto a obligaciones de declaración fiscal, aunque presentar la declaración no implique necesariamente tener que pagar IRPF.