Montse Cespedosa, durante uno de sus vídeos en Instagram. Redes Sociales

Montse Cespedosa, economista: "El que quiera comprar una vivienda en España tiene que darse mucha prisa"

El precio de una casa no es el único obstáculo para acceder a la compra. Los ahorros disponibles y las condiciones de la hipoteca determinan qué viviendas puede permitirse un comprador y cuánto tendrá que pagar cada mes.

La economista y exbanquera Montse Cespedosa ha abordado estas dificultades en su canal de YouTube. En una de sus intervenciones, defendió que quien quiera comprar una vivienda en España "tiene que darse mucha prisa", ante su previsión de nuevas subidas de precios.

Su advertencia convive con otro aspecto del mercado que también ha difundido en sus redes sociales: algunos vendedores están rebajando el precio que pedían inicialmente por sus inmuebles.

Estos ajustes no permiten concluir que la vivienda esté bajando de forma generalizada. Sí aportan información para quienes buscan casa y necesitan valorar el margen de negociación antes de presentar una oferta.

Las condiciones de la hipoteca

En su análisis, Cespedosa sostuvo que era posible "negociar hipotecas bastante atractivas a tipo fijo". Esta modalidad permite mantener el interés pactado durante el préstamo y evita que la cuota dependa de las variaciones del euríbor.

La economista también advirtió de las condiciones que acompañan a algunas ofertas. Un interés anunciado puede resultar atractivo, pero hay que comprobar qué productos permiten obtenerlo y cuánto cuesta mantenerlos.

Los seguros y otros servicios asociados pueden dar acceso a bonificaciones. Antes de contratarlos, conviene comparar su coste con el ahorro que generan en los intereses del préstamo.

También hay que revisar qué ocurre si se cancelan esos productos. La pérdida de una bonificación puede elevar la cuota, por lo que interesa conocer tanto las condiciones iniciales como las que se aplicarían después.

Las rebajas en los anuncios

En una publicación de Instagram, Cespedosa se hizo eco de un estudio de Idealista sobre los vendedores que revisan a la baja sus precios de salida.

El informe recoge que el 16% de los anuncios de viviendas en venta redujo su precio durante el segundo trimestre de 2026, frente al 13% del mismo periodo de 2025. Entre los anuncios rebajados, el descuento medio fue del 6%, equivalente a 28.280 euros.

Madrid fue la capital con mayor proporción de anuncios que bajaron de precio, un 24%, seguida de Barcelona, con un 23%. Las rebajas medias entre los inmuebles que aplicaron descuentos fueron de 43.933 y 36.401 euros, respectivamente.

Estos datos describen cambios en los precios anunciados, no los importes por los que finalmente se cerraron las operaciones. Tampoco significan que todos los vendedores estén dispuestos a aceptar una rebaja similar.

Para el comprador, sirven como referencia al estudiar cada oferta. Comparar viviendas de la misma zona y revisar el historial del anuncio ayuda a valorar si el precio solicitado encaja con otros inmuebles de características parecidas.

Una cuota asumible

Antes de buscar casa, es necesario calcular cuánto dinero se puede destinar a la hipoteca sin comprometer los gastos habituales. La cantidad que el banco esté dispuesto a prestar puede ser superior a la que resulte cómoda para el hogar.

El presupuesto debe partir de los ingresos netos recurrentes. Las comisiones, los incentivos o los ingresos extraordinarios requieren más cautela cuando no está garantizada su continuidad.

También cuentan las cuotas de otros préstamos, las tarjetas y las compras financiadas. El Banco de España señala que el conjunto de las deudas no debería superar el 40% de los ingresos netos mensuales.

Ese límite orientativo no sustituye al cálculo de los gastos de cada hogar. La estabilidad laboral y las obligaciones familiares pueden hacer necesario reservar un margen mayor.

Además de pagar la entrada, el comprador necesita conservar liquidez. Una avería, una reparación o un periodo con menos ingresos pueden alterar el presupuesto durante los años que dure el préstamo.

El ahorro inicial

La cantidad necesaria para empezar depende del precio de compra y de la financiación concedida. Si el banco financia el 80% del precio, el comprador tendrá que aportar el 20% restante, más los impuestos y gastos que le correspondan.

En una vivienda de 200.000 euros con una hipoteca de 160.000 euros, la entrada sería de 40.000 euros. Esa cifra todavía no incluiría los demás desembolsos de la operación.

Es importante distinguir los gastos de compraventa de los de formalización de la hipoteca. Son operaciones diferentes y sus costes no se reparten de la misma manera.

En los préstamos sujetos a la normativa de crédito inmobiliario, la entidad asume los gastos de notaría de la escritura hipotecaria, registro, gestoría y los impuestos del préstamo que correspondan. El cliente suele pagar la tasación y las copias notariales que solicite.

Disponer de alrededor del 30% del precio puede servir como primera estimación del ahorro necesario. El cálculo definitivo debe ajustarse a la financiación aprobada y a los impuestos y gastos concretos de la compraventa.

También conviene presupuestar la mudanza y las reparaciones necesarias para entrar a vivir. Un inmueble con un precio inferior puede exigir más dinero al principio si necesita obras.

Comparar las ofertas

Antes de presentar una oferta, interesa revisar viviendas similares en ubicación, superficie y estado de conservación. La planta, el ascensor o la necesidad de una reforma pueden explicar diferencias relevantes de precio.

El tiempo que lleva anunciado un inmueble y las rebajas anteriores aportan contexto para negociar. Aun así, el precio de otros anuncios es una referencia, no una garantía del valor al que se cerrará la venta.

La comparación debe extenderse a las hipotecas. El TIN indica el interés del préstamo, mientras que la TAE permite valorar su coste de forma más amplia, al incorporar gastos y comisiones según las condiciones de la oferta.

En una hipoteca variable, conviene calcular cómo cambiaría la cuota si subiera el índice de referencia. En cualquier modalidad, hay que revisar las comisiones por amortización anticipada y el coste de mantener los productos que bonifican el interés.