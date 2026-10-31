Carlota Tornos, abogada: "Una mujer podrá cobrar la pensión de viudedad de la pareja sin necesidad de estar casados"

Las parejas de hecho con hijos en común podrán acceder a la pensión de viudedad sin haberse inscrito en un registro ni haber formalizado su unión ante notario.

La reforma de la Seguridad Social elimina una exigencia que podía dejar sin protección económica a personas que habían compartido décadas de vida con su pareja, pero nunca habían realizado ese trámite.

La abogada Carlota Tornos ha resumido el alcance del cambio: "Antes no se podía cobrar la viudedad si eras pareja de hecho no registrada aunque llevases 20 años juntos, tuvieses hijos en común, no se podía ser beneficiario de esa prestación".

La modificación se recoge en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de octubre y en vigor desde ese mismo día.

La norma modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social para adaptar las condiciones de acceso a una realidad familiar cada vez más habitual, como es la de parejas que conviven y tienen hijos sin casarse ni constituirse formalmente como pareja de hecho.

Dos años de convivencia

La principal novedad es que, cuando existen hijos en común, ya no se exige acreditar la inscripción en un registro autonómico o municipal ni aportar un documento público que certifique la constitución de la pareja.

En su lugar, será necesario demostrar una convivencia estable y notoria durante, al menos, dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento.

"Ahora con este nuevo real decreto sí se puede, se puede pedir la prestación de viudedad si tienes hijos en común y has vivido con esa persona dos años anteriormente al fallecimiento", explica Tornos.

La abogada señala también cómo acreditar ese periodo: "acreditándolo con el padrón y, naturalmente, con los certificados de nacimiento de los hijos menores".

La norma establece expresamente el certificado de empadronamiento como prueba de la convivencia. En cuanto a los hijos, el texto legal habla de descendencia común sin limitar la excepción a los menores de edad.

La medida no significa que cualquier persona que tenga hijos con el fallecido vaya a cobrar automáticamente la pensión. También deben cumplirse los requisitos generales de acceso a la prestación y acreditar que existía una relación de pareja en el momento de la muerte.

Además, ambos miembros deben cumplir las condiciones legales para constituir una pareja de hecho. Entre otras cuestiones, no pueden mantener un vínculo matrimonial con otra persona ni tener constituida otra pareja de hecho.

Si la pareja no tiene hijos

La reforma no elimina los requisitos para todas las parejas que conviven sin estar casadas. Si no existen hijos en común, se mantiene la obligación de acreditar una convivencia estable y notoria de al menos cinco años ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al fallecimiento.

También seguirá siendo necesario demostrar la constitución formal de la pareja mediante su inscripción en el registro correspondiente o un documento público. Con carácter general, ese trámite debe haberse realizado al menos dos años antes de la muerte.

La diferencia se entiende mejor con un ejemplo. Una pareja que haya convivido durante 20 años, tenga dos hijos en común y nunca se haya inscrito podrá solicitar la pensión si acredita los dos últimos años de convivencia y cumple el resto de condiciones.

En cambio, otra pareja con el mismo tiempo de convivencia, pero sin hijos comunes ni inscripción, no podrá acogerse a esta nueva excepción.

Por eso, el cambio no convierte el tiempo vivido juntos en el único requisito para cobrar la prestación. La descendencia común es la circunstancia que permite aplicar la nueva vía de acceso.

Reclamar la pensión

La reforma también abre una posibilidad para quienes perdieron a su pareja antes de su entrada en vigor y no pudieron acceder a la pensión por los requisitos anteriores.

La abogada precisa que estas personas "disponen de un año para reclamar la prestación de viudedad siendo parejas de hecho con hijos, que haya habido convivencia los dos años anteriormente al fallecimiento".

El plazo extraordinario es de doce meses desde la entrada en vigor de la norma. Para acogerse a él, deben cumplirse las condiciones legales, incluida la acreditación de que existía una pareja de hecho en el momento del fallecimiento y los requisitos exigidos a la persona fallecida para causar la prestación.

La pensión reconocida por esta vía tendrá efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Por tanto, no se abonará automáticamente desde la fecha de la muerte.

La petición debe tramitarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La reforma extiende, además, la flexibilización a las pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La reforma elimina una barrera formal que podía perjudicar a familias con hijos y años de convivencia, pero no suprime la necesidad de demostrar que se cumplen las condiciones legales para acceder a la pensión.