Carmen Lomana, 78 años, propietaria de 5 viviendas: "Vivo de gestionar mi patrimonio y vivo bien"

Carmen Lomana ha hablado en distintas ocasiones del dinero que tiene y de cómo lo administra. Una parte importante de su patrimonio procede de las inversiones inmobiliarias que realizó junto a su marido, el diseñador industrial Guillermo Capdevila.

La empresaria y colaboradora de televisión, de 78 años, ha explicado que los alquileres le proporcionan ingresos. Sus apariciones en los medios y las campañas publicitarias se suman a esa actividad, que precede a su popularidad televisiva.

En una entrevista con Nacho Gay para Zodiac, el pódcast de Vanitatis, confirmó que su patrimonio inmobiliario superaba los ocho millones de euros. Evitó concretar el importe total de sus bienes.

Cuando el periodista le planteó aquella cantidad, su respuesta fue breve: "Más". La conversación abordó también sus inversiones y las razones por las que continúa trabajando pese a disponer de recursos suficientes para vivir.

"Tengo lo suficiente para vivir, pero trabajo porque prefiero ganar que restar", explicó. Durante la charla describió su patrimonio como fundamentalmente inmobiliario, aunque no facilitó una relación completa de sus propiedades.

Sus pisos y los alquileres

Las informaciones publicadas sobre su patrimonio han recogido cinco viviendas: cuatro pisos en Madrid y una casa en Marbella. Ese recuento no permite confirmar cuántas conserva actualmente.

Además de las viviendas, Lomana ha hablado de inmuebles destinados a otros usos de los que obtiene rentas.

En una entrevista con La Razón explicó de forma directa a qué se dedicaba: "No tengo locales, tengo pisos que alquilo para oficinas. Vivo de gestionar mi patrimonio y vivo bien".

Su explicación permite distinguir entre los inmuebles en los que reside y aquellos que arrienda. En aquella conversación también rechazó la imagen de una fortuna ilimitada que, según decía, se había construido alrededor de su figura.

En Zodiac volvió a destacar la ubicación de sus propiedades. Habló de edificios y pisos en emplazamientos singulares, un criterio que relacionó con las decisiones de inversión que había tomado a lo largo de su vida.

Cómo invirtió su dinero

Lomana situó parte del origen de ese patrimonio en los años que compartió con Capdevila. Según relató, su marido ganó dinero con su trabajo como diseñador industrial y ambos lo destinaron a inversiones inmobiliarias.

También recordó que ella tenía recursos propios antes de casarse. Trabajaba en el Banco Santander, vivía en Londres y disponía de una situación económica acomodada, según explicó al hablar con Nacho Gay.

La empresaria defendió que su actividad profesional no terminó con el matrimonio. En la entrevista insistió en que había trabajado antes de casarse, durante su vida en pareja y después de enviudar. Capdevila falleció en 1999.

En otra entrevista, aclaró una idea que circulaba sobre sus negocios: negó que se hubiera dedicado a comprar viviendas, reformarlas y venderlas después.

Su explicación fue que habían invertido en propiedades bien situadas y en inmuebles para alquilar. Aunque cuenta con ayuda profesional para administrarlos, aseguró que conoce su situación económica y supervisa la gestión.

La casa que conserva en Madrid

Su vivienda madrileña ocupa un lugar especial entre esas propiedades. Está en la calle Fortuny, en Chamberí, y la adquirió junto a su marido a finales de los años ochenta. Tras su etapa en San Sebastián, se convirtió en su residencia habitual.

Al hablar de su casa, recordó que su madre la animó a mudarse a Madrid después de enviudar. Allí empezó otra etapa, alejada de los recuerdos que asociaba a San Sebastián.

También relató los problemas que provocó una inundación procedente de otra vivienda del edificio. Según su versión, las obras de una vecina ocasionaron daños importantes en su piso.

Según contó a Nacho Gay, el agua también dañó prendas de firmas de lujo que guardaba en casa. Su colección de alta costura forma parte de su patrimonio, junto a las propiedades y otras inversiones.

Por qué sigue trabajando

Disponer de ese patrimonio no la ha llevado a abandonar sus colaboraciones. Lomana explicó que mantenerse ocupada le permite relacionarse con otras personas y que disfruta de la actividad profesional.

También defendió que la publicidad en redes y las intervenciones televisivas requieren preparación, aunque ese trabajo no siempre resulte visible para el público. A sus ingresos inmobiliarios añade así los contratos y colaboraciones que sigue aceptando.