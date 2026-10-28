Laura Lobo, abogada: "Los herederos pueden pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de las cuentas del fallecido"

Recibir una herencia implica mucho más que repartir los bienes de una persona que ya no está. Los familiares, además de la pérdida, deben afrontar una serie de trámites administrativos y fiscales que, en ocasiones, generan dudas sobre cómo acceder al patrimonio heredado y qué gastos pueden asumir con él.

Entre estas gestiones se encuentra el impuesto de sucesiones, cuyo pago genera muchas preguntas entre quienes reciben una herencia, especialmente cuando todavía no han podido acceder al dinero o a los bienes del fallecido. Saber cómo afrontar este trámite y qué opciones contempla la ley puede evitar preocupaciones y gestiones innecesarias.

Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado la abogada de familia y herencias Laura Lobo, que ha detectado una duda recurrente entre sus clientes: la necesidad de incluir una supuesta cláusula en el testamento para que los herederos puedan pagar este impuesto con el dinero de las cuentas bancarias del fallecido.

Una creencia que, según explica la especialista, parte de una confusión sobre los derechos que la ley reconoce a los beneficiarios.

El dinero del fallecido puede utilizarse

El impuesto de sucesiones es el tributo que deben pagar las personas que reciben una herencia, aunque la cantidad depende del valor de los bienes heredados y de las bonificaciones que se apliquen en cada comunidad autónoma.

Su gestión genera dudas entre los beneficiarios, que en ocasiones buscan fórmulas para facilitar el pago y evitar tener que adelantar el dinero de su propio bolsillo.

Precisamente, la abogada de familia y herencias Laura Lobo ha detectado que algunos de sus clientes quieren incluir una supuesta cláusula de libre disposición en sus testamentos para que sus familiares puedan abonar este impuesto con el dinero de las cuentas bancarias.

Sin embargo, la especialista aclara que esta figura jurídica no existe y que los herederos ya tienen ese derecho reconocido por ley, sin necesidad de añadir ninguna disposición al testamento.

"La cláusula de libre disposición no existe, no se puede firmar porque no tiene una facultad que le estés concediendo a los herederos, es un derecho que les permite la ley", señala la especialista.

Con esta explicación, Lobo aclara que el testador no necesita otorgar expresamente ese permiso, ya que la posibilidad de pagar el impuesto con fondos de la herencia está contemplada en la normativa.

"Todos los herederos tienen la posibilidad de pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de las cuentas de la persona fallecida, pero porque así lo dispone la ley, no porque lo incluya nadie en su testamento", explica Lobo.

Conviene distinguir, en cualquier caso, entre tener derecho a utilizar el dinero para liquidar el impuesto y poder retirar libremente cualquier cantidad de una cuenta bancaria.

El fallecimiento del titular obliga a la entidad financiera a comprobar la situación de la cuenta y la documentación que acredita la sucesión.

Aunque los fondos puedan emplearse para atender las obligaciones fiscales de la herencia, los beneficiarios deben seguir los cauces establecidos para realizar el pago.

Cómo solicitar al banco el pago del impuesto con el dinero de la herencia

El procedimiento para utilizar los fondos de una cuenta bancaria del fallecido tiene una particularidad: los herederos no pueden disponer del saldo como si ya fuera dinero propio, pero sí pueden solicitar que una parte se destine al abono del impuesto de sucesiones.

El Banco de España contempla esta posibilidad para que las entidades financieras puedan atender el pago con cargo a los fondos de la herencia.

Para ello, los beneficiarios deben dirigirse a la entidad en la que el fallecido tenía sus cuentas y comunicar que necesitan utilizar esos fondos para pagar el tributo.

El banco les indicará qué documentación deben aportar y cómo tramitar la solicitud. Una vez comprobados los requisitos, podrá ordenar el pago a la Administración tributaria correspondiente, por el importe necesario para liquidar el impuesto.

Este mecanismo permite resolver una de las dificultades más habituales de estos trámites: la necesidad de pagar el impuesto antes de acceder plenamente al patrimonio recibido.

Imagen de ilustración. iStock

La operación, eso sí, debe destinarse específicamente al cumplimiento de la obligación tributaria. No equivale a una autorización para retirar el dinero y utilizarlo en cualquier gasto personal.

Además, para disponer del resto del saldo, los herederos tendrán que cumplir los requisitos que correspondan a la tramitación de la herencia.

Las entidades financieras suelen solicitar el certificado de defunción, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad y una copia autorizada del testamento o, cuando no lo hay, la declaración de herederos.

Para la disposición general de los fondos, también pueden exigir documentación relativa a la adjudicación de la herencia y la acreditación de la situación fiscal correspondiente.

Por eso, antes de acudir al banco, conviene consultar qué documentos exige la entidad y confirmar el procedimiento para pagar el impuesto con cargo a la cuenta del fallecido.

De esta forma, los herederos podrán preparar la solicitud y evitar retrasos innecesarios en la gestión.

El plazo para pagar el impuesto de sucesiones

Otra cuestión que deben tener presente los beneficiarios es el plazo para liquidar el tributo. Con carácter general, el impuesto de sucesiones debe presentarse en los seis meses siguientes al fallecimiento, aunque existe la posibilidad de solicitar una prórroga en las condiciones previstas por la normativa.

El impuesto se devenga el día del fallecimiento, por lo que el plazo empieza a contar desde esa fecha.

Si los herederos necesitan más tiempo para reunir la documentación o resolver los trámites bancarios, pueden solicitar una prórroga de otros seis meses, siempre que presenten la solicitud dentro de los cinco primeros meses desde la muerte.

La prórroga; sin embargo, no es automática. Es necesario solicitarla y atender las condiciones aplicables, incluidas las relativas a los intereses que puedan corresponder.

Por eso, conviene iniciar las gestiones con suficiente antelación, especialmente cuando existen varios herederos, bienes inmobiliarios o cuentas en distintas entidades.

El importe que se debe pagar tampoco es igual en todas las herencias. El cálculo depende del valor de los bienes y derechos adquiridos, de las reducciones y bonificaciones aplicables y de las circunstancias personales del beneficiario.

La comunidad autónoma competente tiene un papel determinante en la tributación, por lo que dos personas que reciben herencias de valor similar pueden acabar pagando cantidades diferentes.

En consecuencia, contar con dinero suficiente en las cuentas del fallecido puede facilitar el pago, pero no elimina la obligación fiscal ni garantiza que el impuesto vaya a ser menor.

La posibilidad de utilizar esos fondos resuelve una cuestión práctica, no el cálculo de la cantidad que corresponde abonar.