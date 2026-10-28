Carolina, 29 años, electricista venezolana en España: "En mi primer trabajo cobraba 1.980 euros al mes"

Carolina Marrero, electricista venezolana de 29 años, durante su entrevista en el pódcast Sector Oficios. YouTube

Muchas personas llegan a España en busca de un futuro mejor, aunque empezar de cero en otro país no siempre resulta sencillo. En ocasiones, supone dejar atrás su profesión y formarse en un sector completamente diferente.

Es el caso de Carolina Marrero, una venezolana de 29 años que trabajaba como policía en su país y que ahora ejerce como electricista en España. Un cambio profesional que le ha permitido mejorar su situación económica y crear su propia empresa.

Actualmente, vive en Guipúzcoa y dirige CM Electricidad, un negocio con el que ha conseguido hacerse un hueco en el sector. También cuenta con miles de seguidores en TikTok e Instagram (@elec.carolina), donde comparte sus trabajos y consigue nuevos clientes.

Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Carolina tuvo que completar casi 900 horas de formación teórica y práctica para convertirse en electricista. Durante su participación en el pódcast Sector Oficios, recordó cómo fueron sus primeros pasos en esta profesión.

En su primer empleo, dentro de una empresa de reformas, fue contratada como ayudante, aunque asegura que desempeñaba funciones de electricista principal. A pesar de su falta de experiencia, el sueldo que recibió le sorprendió.

"En ese momento yo cobraba 1.980 euros que, para una persona que viene saliendo de la escuela, es muchísimo", explicó durante la entrevista.

Aunque tenía un buen salario, el trabajo en reformas le resultaba físicamente exigente. Por eso, decidió establecerse como autónoma y especializarse en la actualización de instalaciones eléctricas y la mejora de su seguridad.

Con su propia empresa ha conseguido ampliar su cartera de clientes y aumentar sus ingresos. Eso sí, también reconoce que trabajar por cuenta propia exige dedicar muchas más horas al negocio.

Carolina defiende la importancia de cumplir la normativa eléctrica y realizar instalaciones seguras. Entre sus recomendaciones figura sustituir los antiguos cableados de tela y mejorar los sistemas de protección de las viviendas.

También se muestra crítica con los profesionales que emiten certificados eléctricos sin comprobar previamente las instalaciones. "Ese boletín me vale por 20 años. ¿Y si en 3 años se te prende fuego la casa?", advirtió en el pódcast.

Su actividad en redes sociales comenzó a ganar fuerza después de asistir a la feria tecnológica Matelec. A partir de entonces, decidió potenciar su perfil profesional en Instagram y entrar en contacto con otros electricistas españoles.

Las redes le han permitido conseguir clientes, compartir conocimientos y consultar problemas técnicos con otros profesionales. Una herramienta que también utiliza para "darle visibilidad a este sector".

Pese a su éxito en estas plataformas, considera que los jóvenes deberían dedicar más tiempo a aprender un oficio y menos a consumir contenido en el móvil.

"Animo a la juventud a que estudien, que se formen, que dejen el móvil a un lado, que dejen las redes sociales y dejen de darle al dedo para arriba viendo el TikTok", aseguró.

Su nueva vida en España

Antes de convertirse en electricista, Carolina Marrero trabajó durante tres años como policía en Venezuela. Nació en Caracas y decidió abandonar su país en medio de la crisis política para buscar nuevas oportunidades.

Su recorrido hasta llegar a España fue largo. Primero se instaló en Colombia y después pasó por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, hasta que finalmente decidió trasladarse a España, donde tenía familiares.

Lleva más de cuatro años viviendo en Guipúzcoa, aunque sus comienzos tampoco fueron sencillos. Antes de encontrar su camino profesional, tuvo que compaginar diferentes trabajos para salir adelante.

Mientras estudiaba electricidad, se dedicaba a limpiar casas y también impartía clases de Educación Física. La decisión de formarse como electricista llegó después de que le recomendaran buscar un oficio con buenas salidas laborales.

Carolina sabía que en España había demanda de albañiles, fontaneros, carpinteros y electricistas. Por eso, decidió apostar por una profesión que le ofreciera más oportunidades de encontrar trabajo.

Durante sus primeros años como asalariada disfrutaba de un horario que le permitía conciliar su vida laboral con el cuidado de su hija. No obstante, los gastos mensuales suponían una parte importante de sus ingresos.

Solo el alquiler de su vivienda rondaba los 1.200 euros al mes, una cantidad que reducía considerablemente el dinero del que disponía después de cobrar su nómina.

Esta situación, junto con su deseo de mejorar profesionalmente, la llevó a crear CM Electricidad. Desde entonces, ha conseguido aumentar sus ingresos y consolidar una cartera de clientes, aunque reconoce que también ha crecido su carga de trabajo.

La electricista se muestra satisfecha con la decisión, pero también es crítica con los gastos que deben afrontar los autónomos en España, especialmente con los impuestos y las obligaciones económicas de mantener un negocio.

"Se machaca mucho al autónomo, se requiere mucho esfuerzo, muchos pagos y muchos impuestos. Conozco a varias personas que sufren porque los matan a impuestos", lamentó durante la entrevista.

A pesar de las dificultades, Carolina continúa trabajando en su empresa y compartiendo su experiencia en redes sociales, donde muestra sus instalaciones eléctricas y anima a otros jóvenes a formarse en oficios con demanda laboral.