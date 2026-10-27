Lourdes Treviño, arquitecta: "Nuestra vivienda se mantiene a 22 °C sin un solo radiador encendido"

Encender la calefacción en cuanto la temperatura desciende es un gesto cotidiano en muchos hogares españoles. Sin embargo, hay viviendas capaces de conservar una temperatura interior confortable sin recurrir continuamente a los radiadores.

No se trata de un truco para ahorrar energía, sino de una forma de construir que pone el aislamiento y el diseño arquitectónico en el centro.

La arquitecta Lourdes Treviño, especializada en arquitectura sostenible, explica a Arquitectura y Diseño cómo es vivir en una casa de estas características. "Nuestra vivienda se mantiene a 22 °C sin un solo radiador encendido", afirma, al describir el comportamiento térmico de su hogar.

Detrás de esta temperatura hay una combinación de decisiones que se toman antes de colocar el primer ladrillo.

La orientación, las ventanas, la protección frente al frío y la calidad de la envolvente permiten reducir las pérdidas de calor y aprovechar la energía que entra de forma natural en la vivienda.

El aislamiento es la clave

En una casa convencional, parte del calor generado por la calefacción se pierde a través de las paredes, la cubierta, el suelo y las ventanas. Cuanto peor es el aislamiento, más energía necesita el sistema para compensar esas pérdidas y mantener una temperatura estable.

Las viviendas pasivas parten de una lógica diferente. Su objetivo es reducir al máximo la demanda energética mediante una envolvente térmica de altas prestaciones, con aislamiento continuo, ventanas eficientes y especial atención a los puentes térmicos, es decir, los puntos por los que el calor puede escapar con mayor facilidad.

"Si la envolvente está bien diseñada, la casa se autorregula. No hace falta climatización. No existen picos de calor ni de frío, y las familias se liberan de las facturas elevadas", explica Treviño.

A estas medidas se suma el aprovechamiento de la radiación solar durante los meses fríos. Una orientación adecuada permite captar calor a través de las ventanas, mientras que los voladizos, las persianas y otras protecciones solares ayudan a evitar el sobrecalentamiento en verano.

La ventilación también desempeña un papel importante. En muchas viviendas pasivas se instala un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, que renueva el aire interior sin perder tanta energía como sucedería al abrir las ventanas durante periodos prolongados.

Qué es una vivienda pasiva

El estándar Passivhaus establece criterios exigentes de eficiencia energética, confort y calidad constructiva.

Entre sus referencias figura una demanda anual de calefacción de hasta 15 kWh por metro cuadrado de superficie habitable, una cifra muy inferior a la que pueden necesitar edificios con un aislamiento deficiente.

Esto no significa que cualquier casa bien aislada pueda mantener siempre los 22 °C sin calefacción. El resultado depende del clima, la orientación, el tamaño de las ventanas, la ocupación y el uso que se haga de la vivienda. En determinadas condiciones, puede ser necesario recurrir a un sistema de apoyo.

La principal ventaja es que, al reducir la energía necesaria para conservar el calor, disminuye el consumo asociado a la climatización. El ahorro concreto dependerá de la vivienda de partida, del precio de la energía y de la inversión realizada en la mejora del edificio.

La estabilidad térmica también influye en la sensación de bienestar. Una casa con menos corrientes de aire y superficies interiores más templadas puede resultar más confortable incluso cuando la temperatura del termostato es similar a la de otra vivienda peor aislada.

Una inversión a largo plazo

Construir una casa pasiva suele exigir una planificación más cuidadosa y una inversión inicial superior a la de una construcción convencional.

Las ventanas de altas prestaciones, el aislamiento, la eliminación de puentes térmicos y la ventilación con recuperación de calor elevan el presupuesto, aunque el sobrecoste varía según el proyecto.

En una vivienda ya construida, mejorar el aislamiento de la cubierta, sustituir ventanas antiguas o sellar infiltraciones puede reducir las pérdidas térmicas sin necesidad de acometer una rehabilitación integral.

La actuación más rentable dependerá del estado del inmueble y de dónde se produzcan las principales pérdidas de energía.

La normativa europea también avanza hacia edificios con un consumo energético cada vez menor, con nuevas exigencias para la construcción y la rehabilitación. En España, el Código Técnico de la Edificación ya recoge requisitos de ahorro de energía y limitación de la demanda térmica.