María Jesús Montero rinde cuentas sobre su patrimonio: casi 93.300 euros en el banco y cuatro viviendas en propiedad

Han pasado casi siete meses desde que María Jesús Montero abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez para centrarse en su candidatura a las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo. La dirigente socialista aspiraba a recuperar para el PSOE la Junta de Andalucía, pero el resultado electoral dejó a su partido con 28 escaños y a Juanma Moreno al frente del Ejecutivo autonómico.

Desde entonces, Montero ha cambiado de escenario político. Tras dejar el Ministerio de Hacienda y renunciar a su escaño en el Congreso, en junio, asumió su acta como diputada autonómica y posteriormente fue designada senadora por el Parlamento andaluz. Su trayectoria sigue ligada a la primera línea política, aunque ahora desde una posición diferente a la que ocupaba en el Gobierno central.

Su situación económica también permite conocer cómo ha evolucionado su patrimonio durante los últimos años. La declaración de bienes que presentó para las elecciones andaluzas de 2026 recoge cuatro viviendas en Sevilla, otro inmueble urbano, más de 93.000 euros en cuentas bancarias y dos hipotecas pendientes de pago. Los datos permiten comparar su situación actual con la que declaró en 2023, cuando volvió a incorporarse al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Viviendas y dinero en el banco

La declaración patrimonial de María Jesús Montero publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ofrece una fotografía de sus bienes y deudas antes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Entre los datos más destacados figura su patrimonio inmobiliario, concentrado en Sevilla, la ciudad en la que nació en 1966 y donde desarrolló buena parte de su carrera política antes de dar el salto a la Administración central.

La dirigente socialista declara cuatro viviendas en situación de pleno dominio, es decir, propiedades sobre las que figura como titular con la totalidad de los derechos correspondientes, cuyos valores catastrales se sitúan entre los 22.643 y los 36.728 euros.

A estas propiedades se suma otro inmueble urbano ubicado también en Sevilla, con un valor catastral de 6.308 euros.

Conviene distinguir entre el valor catastral y el precio de mercado de una vivienda. El primero es una valoración administrativa utilizada, entre otros fines, para determinados impuestos, mientras que el segundo depende de las condiciones del mercado inmobiliario y de las características concretas del inmueble.

Por tanto, las cifras que aparecen en la declaración no permiten calcular cuánto valdrían hoy todas sus propiedades si decidiera venderlas.

El patrimonio inmobiliario de Montero tiene un vínculo directo con su trayectoria personal y profesional en Andalucía. Antes de convertirse en una de las principales figuras del Gobierno de Pedro Sánchez, ocupó distintas responsabilidades en la Junta, entre ellas las consejerías de Salud y de Hacienda.

Su regreso a la política autonómica en 2026 ha permitido conocer una actualización de los bienes que ya había declarado ante las instituciones estatales.

Junto a las propiedades, destaca el dinero que mantiene en cuentas bancarias. La declaración presentada para los comicios andaluces refleja un saldo de 93.299,39 euros, una cantidad que supera ampliamente los 42.539 euros que figuraban en su declaración patrimonial de 2023, cuando volvió al Gobierno como ministra de Hacienda tras las elecciones generales.

La diferencia entre ambas cantidades asciende a 50.760,39 euros. Es decir, el saldo bancario declarado en 2026 es más del doble del registrado tres años antes.

Esta variación refleja el cambio entre las dos declaraciones, aunque por sí sola no permite determinar de dónde procede el incremento ni cuánto dinero ha ahorrado Montero durante ese periodo. Para conocer las causas sería necesario disponer de información adicional sobre sus ingresos, gastos y movimientos patrimoniales.

Dos hipotecas pendientes y una deuda

El patrimonio de María Jesús Montero también incluye obligaciones financieras. La documentación publicada en el BOJA recoge dos préstamos hipotecarios contratados con Banco Sabadell, con cantidades pendientes de pago de 31.504,34 y 40.254,68 euros, respectivamente.

En conjunto, la deuda hipotecaria declarada asciende a 71.759,02 euros, una cantidad inferior a la que figuraba en la documentación patrimonial de 2023, cuando todavía tenía pendientes 40.067 euros de un primer préstamo y 48.330 euros de un segundo. En aquel momento, la suma de ambas deudas alcanzaba los 88.397 euros.

La diferencia entre las dos declaraciones es de 16.637,98 euros. Por tanto, el importe pendiente de sus hipotecas se ha reducido en más de 16.000 euros entre ambas fotografías patrimoniales.

En la declaración de 2023, los préstamos aparecían vinculados a operaciones formalizadas en 2004 y 2006. El primero se había contratado por un importe inicial de 88.808 euros, mientras que el segundo ascendía a 240.000 euros.

Las cantidades que quedaban por devolver entonces eran considerablemente inferiores a los importes originales, y la declaración de 2026 muestra que la deuda pendiente ha seguido disminuyendo.

La evolución de las cuentas bancarias y de las hipotecas permite observar dos cambios entre 2023 y 2026: un aumento del saldo declarado en el banco y una reducción del endeudamiento.

No obstante, estos datos no bastan para calcular el patrimonio neto total de Montero. Para hacerlo sería necesario conocer el valor económico actual de sus propiedades, además de tener en cuenta el resto de sus activos y obligaciones.

Cómo han cambiado sus ingresos

La evolución de sus bienes debe distinguirse de la de sus ingresos públicos. María Jesús Montero dejó el Ejecutivo en marzo de 2026 para preparar las elecciones andaluzas.

Su salida puso fin a su etapa como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, cargos cuyas retribuciones eran superiores a las que le correspondían por su condición de diputada.

Según los datos publicados sobre las retribuciones del Gobierno, Montero percibió 94.889,82 euros brutos anuales en 2024 y 97.871,73 euros en 2025 como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Estas cifras corresponden a sus retribuciones durante esos ejercicios y no deben confundirse con el salario que percibe tras abandonar el Ejecutivo.

María Jesús Montero. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Después de su cese, mantuvo inicialmente su escaño en el Congreso, por el que la información publicada en 2026 situaba su retribución anual en 77.417,76 euros brutos.

En junio renunció a esa acta para incorporarse al Parlamento de Andalucía, y en julio fue designada senadora por la Cámara autonómica. Desde entonces, su situación institucional ha vuelto a cambiar.

Por este motivo, no sería correcto atribuirle actualmente el sueldo que percibía como ministra ni dar por vigente una cantidad correspondiente a su etapa anterior como diputada en el Congreso.

Para establecer su retribución actual habría que consultar el régimen económico aplicable a sus cargos y las cantidades efectivamente reconocidas para el ejercicio 2026.

Tampoco debe confundirse el salario con el patrimonio. Las retribuciones indican los ingresos derivados del ejercicio de un cargo durante un periodo determinado, mientras que la declaración patrimonial recoge bienes, saldos y deudas en una fecha concreta. Son documentos distintos y responden a preguntas diferentes.