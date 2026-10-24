Margarita, albañila con 8 años de experiencia: "Muchas mujeres estudian estos oficios porque ofrecen sueldos más altos"

Margarita Vidrialesa trabajaba en limpieza y administración antes de decidirse por la albañilería. Hace siete años empezó a formarse para cambiar de profesión y encontró un oficio con el que asegura estar satisfecha y en el que cobra unos 33.000 euros anuales.

Su experiencia le ha llevado a animar a otras mujeres a considerar una salida laboral que todavía arrastra prejuicios. Para ella, las posibilidades de encontrar empleo y los salarios son dos motivos para acercarse a la construcción.

El sector cerró 2025 con 166.833 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, el 11,5% del total. Según el Observatorio Industrial de la Construcción, fueron 6.545 más que el año anterior, aunque su presencia sigue siendo minoritaria.

Ese porcentaje incluye distintas ocupaciones, desde tareas administrativas hasta trabajos técnicos y de obra. Por tanto, no significa que las mujeres representen esa misma proporción entre quienes trabajan como albañiles.

Un cambio de oficio

En el caso de Margarita, la formación fue el primer paso para dejar sus anteriores empleos. Aunque reconoce que algunos compañeros acumulan más experiencia, defiende que los conocimientos adquiridos durante sus estudios le permiten asumir las mismas tareas.

También destaca el uso de maquinaria para reducir el esfuerzo físico. Frente a la idea de que la albañilería depende exclusivamente de la fuerza, recuerda que las herramientas y los medios disponibles cambian la forma de trabajar.

Margarita relaciona el atractivo de estos oficios con sus oportunidades laborales. Según explica, muchas mujeres se interesan por esta formación porque encuentran mejores perspectivas y retribuciones que en otros empleos.

Su sueldo ronda los 33.000 euros al año. Como referencia para quienes empiezan, menciona unos 1.300 euros mensuales de salario base, una cantidad que no debe interpretarse como una remuneración uniforme para todo el sector.

La albañila vincula la mejora de los salarios con la escasez de profesionales cualificados y la jubilación de trabajadores veteranos. En su experiencia, encontrar personas con los conocimientos necesarios resulta cada vez más difícil.

Seguridad en la obra

La manipulación de materiales es una de las cuestiones que plantea al hablar de su rutina. Se trata de una tarea que exige medidas preventivas, pero no existe en el Real Decreto 487/1997 una prohibición general que impida a las mujeres levantar más de 20 kilos.

Tampoco fija esa norma un máximo universal de 25 kilos. El decreto obliga a las empresas a evitar la manipulación manual de cargas mediante medidas técnicas u organizativas y, cuando resulte inevitable, a evaluar y reducir los riesgos.

Por eso, no puede afirmarse que una lesión al superar un determinado peso sea automáticamente responsabilidad de la trabajadora. La prevención exige valorar las condiciones de la tarea y proporcionar los medios adecuados para realizarla.

Margarita insiste en que la fuerza no debería utilizarse como argumento para descartar a las mujeres de estos empleos. En su cuenta de TikTok, @margaritavidrialesa, muestra su trabajo y comparte tanto lo que le gusta de la profesión como las dificultades que encuentra.

Su consejo para quienes sienten curiosidad por la construcción es formarse y probar. Habla desde un cambio profesional que le ha permitido encontrar un oficio en el que quiere seguir trabajando.

Más mujeres en el sector

La incorporación de trabajadoras avanza, aunque con diferencias entre ocupaciones. El informe del Observatorio señala que buena parte del empleo femenino se concentra en puestos administrativos y que la presencia a pie de obra continúa siendo reducida.

En 2025, la afiliación femenina en la construcción creció un 4,1%, por encima del 3% registrado entre los hombres del sector. También superó el aumento del 2,7% de la afiliación de mujeres en el conjunto de actividades.

El estudio sitúa la edad media de las ocupadas en la construcción en 44,1 años y señala que el 60,2% cuenta con estudios superiores. Son datos del conjunto del sector, que incluye perfiles profesionales muy distintos al de la albañilería.