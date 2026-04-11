Natalia Zubizarreta, interiorista: "Tiré tabiques y cambié la cocina de sitio para transformar 90 m² en un piso amplio"

Cuando hablamos del diseño de interiores y decoración, es importante prestar atención a varios puntos clave que permitan transformar un espacio común en uno repleto de estilo y modernidad.

De la mano de la interiorista Natalia Zubizarreta (@nataliazubizarretainteriorismo) podemos conocer un interesante proyecto en el que tuvo que hacer varias actuaciones clave: "Tiré tabiques y cambié la cocina de sitio para transformar 90 m² en un piso amplio", explica.

Cada rincón de este proyecto ha sido pensado con el máximo detalle para tratar de ganar todo el espacio posible y ganar en funcionalidad. A través de las diferentes actuaciones llevadas a cabo, ha conseguido transformar distintos espacios para darles un toque nuevo.

Hall que sirve como comedor

En este caso, Natalia Zubizarreta aborda el proyecto de reforma de un piso que pertenece a una pareja de médicos muy joven, que no tenía mucho presupuesto, pero que confió en esta interiorista para dar un cambio a su hogar. Su intención era la de aprovechar al máximo los 90 metros cuadrados del piso y ganar espacio.

Para empezar, decidió darle una vuelta a un recibidor desaprovechado, para convertirlo en un hall que sirve de comedor. Para ello, se ubicó una mesa de comedor que al mismo tiempo sirve para distribuir diferentes estancias del hogar.

Lo mejor de todo es que se puede llegar a utilizar incluso como comedor para aquellas ocasiones en las que sea necesario, siendo una forma excepcional de poder sacar más partido a cada estancia del hogar.

Cerca de esta mesa situada en el recibidor, Natalia ha apostado por colocar la que es una de las piezas más singulares y bonitas del hogar, que es una cómoda de madera deslavada antigua, con la que se aporta una mayor calidez y personalidad a la estancia.

Grandes cambios en el salón y la cocina

Esta vivienda era muy antigua y no se había reformado nunca, por lo que Natalia Zubizarreta tuvo muy claro que tenía que renovar sus estancias por completo. Por ello decidió crear un salón en el que la luz es la gran protagonista y lo integró con la zona del hall.

Para su transformación optó por unos tonos cuidadosamente elegidos, al igual que su mobiliario, para crear un espacio de lo más bonito y acogedor. Para darle un toque de personalidad a la estancia, apuesta por vigas y pilares de hormigón visto, que aportan un toque decorativo sin tener que hacer una gran inversión.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 12_31_33

Uno de los cambios más complejos que tuvo que afrontar fue la reubicación de la cocina en otra habitación de la casa, mientras que el espacio que ocupaba pasó a convertirse en un dormitorio.

Para la nueva cocina, decidió apostar por un mobiliario blanco combinado con un entrepaño de madera que da calidez a la estancia y la convierte en una estancia muy luminosa y acogedora. El toque especial de este espacio es una ventana que se usa como separador del comedor.

Por otro lado, Natalia Zubizarreta decidió darle un toque de personalidad con un papel pintado textil. Además, decidió optar por materiales sencillos de limpiar para mantener la casa, como en el caso del pavimento laminado y la baldosa porcelánica.

Así se transformó este piso de 90 m²

La interiorista cuidó al máximo detalle cada elemento de las diferentes estancias del hogar, y en el caso del dormitorio, tenía muy claro que buscaba que fuese un lugar repleto de paz, en el que, nada más pisarlo, se sintiese tranquilidad.

Para lograrlo, decidió empapelar la pared principal y convirtió un biombo en cabecero, logrando así su objetivo de crear un espacio relajante y repleto de personalidad. En cuanto al mobiliario, apostó por pequeños detalles, pero cuidadosamente seleccionados.

En el resto de la estancia se apostó por utilizar buenas calidades y reduciendo el mobiliario para ajustarse al presupuesto disponible, pero sin que ello supusiera el no poder disfrutar de un vestidor a la altura de lo exigido.

En lo que respecta al cuarto de baño, una de las estancias más importantes del hogar, Natalia Zubizarreta se encontró con una estancia en la que no había nada aprovechable, pues estaba anticuado o en mal estado.

Dada esta situación, la interiorista apostó por baldosas porcelánicas que fueron clave para darle un nuevo aire a un baño que pasó a ser moderno y muy luminoso tras la reforma, sin tener nada que ver con el cuarto antiguo que la experta se encontró a su llegada al hogar.

A través de todas estas reformas logró dar un aire completamente nuevo a un piso de 90 metros cuadrados, que pasó a verse mucho más amplio y a ser mucho más moderno.

¿Cuánto cuesta reformar un piso de 90 m²?

Reformar un piso antiguo de 90 m² en España suele costar entre 30.000 y 60.000 euros, situándose la media en unos 45.000-50.000 euros para una reforma integral de calidades medias. El coste por metro cuadrado se estima entre 300 y 1.000 euros, en función de los materiales elegidos.

No obstante, determinar un coste general es complicado, ya que a la hora de determinar un presupuesto hay que tener en cuenta diferentes factores, que van desde el número de actuaciones a realizar y su complejidad, como los materiales elegidos o si es posible aprovechar alguno de los elementos ya presentes en el hogar.

Por lo tanto, lo mejor en estos casos es poner en manos de profesionales que, una vez evaluadas las características de la vivienda, puedan ofrecer un presupuesto personalizado a medida de cada persona.