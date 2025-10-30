Un especialista en reformas: "Cambiar la instalación eléctrica de una casa antes eran 2.000 euros, ahora 6.000”

La actualización eléctrica ya no es una partida menor. Portales de obra y reformas fijan el precio medio de una instalación nueva en una vivienda entre 2.200 y 9.000 euros, con referencia habitual de 20-25 euros el metro cuadrado, y picos superiores si se añaden más circuitos o domótica.

En cambios integrales de pisos de 70-100 metros cuadrados, los presupuestos reales se mueven de 3.500 a 6.500 euros cuando se renuevan cuadro, cableado, mecanismos y protecciones. El incremento depende de puntos de luz, canalizaciones y obra civil asociada (regatas, falsos techos...).

¿Por qué ahora "son 6.000 euros donde antes veíamos 2.000"? Tres fuerzas lo explican: más mano de obra por trazados y protecciones adicionales, materiales (cobre, mecanismos...) y exigencias técnicas para ajustar la vivienda a usos actuales (más tomas, potencia, cargas de cocina o climatización).

Según Habitissimo, 20-25 euros por metro cuadrado en obra nueva y 35-40 euros por metro cuadrado cuando hay que cambiar la instalación existente (más completa por demoliciones y reposiciones). Un piso tipo puede quedar entre 3.000 y 6.000 euros con facilidad.

En pisos antiguos, con rozas en muros duros o muchas estancias, el presupuesto puede acercarse a 7.000 euros si se rehace todo y se amplían circuitos. Son supuestos menos frecuentes, pero ilustran el techo del rango.

Además del material y la mano de obra del electricista (habitualmente 30-50 euros por hora) hay que contar reposiciones de pintura/yeso, permisos municipales si se precisa, y mecanismos (enchufes e interruptores) de la gama escogida.

Si la reforma es integral o se modifica la potencia y circuitos, el instalador puede emitir el CIE (boletín eléctrico). Su coste medio no está regulado: ronda los 100-300 euros, según compañía y comunidad autónoma.

¿Cuándo te pedirán el CIE? Altas nuevas, aumentos de potencia, reforma de la instalación o cambios relevantes. El objetivo es certificar que la electrificación cumple la normativa vigente y es segura para el uso previsto.

Las claves tácticas para bajar el presupuesto pasan por reducir rozas con canalizaciones existentes cuando sea viable, unificar actuaciones (electricidad y pintura) para ahorrar desplazamientos, y limitar gamas de mecanismos sin perder calidad. Pide tres presupuestos desglosados y compara por partidas.

Señales de que toca renovar ya: saltos de automático, tomas sin toma de tierra, cables rígidos antiguos, enchufes "calientes" o fusibles en vez de magnetotérmicos diferenciales. En estos casos, la seguridad prima sobre el ahorro.

¿Cuándo se encarecerá de verdad? Viviendas con muchos puntos, cocinas eléctricas potentes, previsión de vehículo eléctrico o integración domótica elevan la cifra. Añadir circuitos específicos, protecciones y canalizaciones nuevas empuja el tramo de 3.000-4.000 euros a 5.000-7.000 euros.

Si necesitamos un ejemplo, podría ser el siguiente: Un piso de 80-90 metros cuadrados, renovación completa básica: 4.000-6.000 euros. Si hay obra de albañilería extensa y mecanismos premium: 6.000-7.000 euros. Con instalación parcial (cableado, cable y sin grandes rozas) serían 2.000-3.500 euros.

En consecuencia, con precios de mano de obra y materiales al alza, que una renovación integral suponga unos 6.000 euros es hoy factible en pisos medianos. La clave es comparar con partidas y exigir CIE cuando proceda para asegurar seguridad, valor y cumplimiento.