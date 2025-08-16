Jordi Martí, arquitecto, advierte del error común en muchas viviendas: “El color del toldo puede empeorar el calor"

Jordi Martí, arquitecto técnico, alerta sobre un fallo habitual en hogares con toldos verdes. A pesar de su popularidad, su color oscuro absorbe radiación solar. Según Martí, esto convierte la protección en un “radiador” frente a la ventana.

Estas lonas, típicas desde los años 60, están asociadas a la estética urbana del momento. Sin embargo, su eficacia térmica es cuestionable: el tejido oscuro se calienta más, filtrando calor al interior. Aunque algo mejor que nada, no son la solución ideal.

Basándose en la tesis de Hubertus Pöppinghaus, Martí defiende que un toldo eficiente debe ser reflectante por fuera y tener una capa interior absorbente. Esta propuesta reduce significativamente el calor que penetra en el hogar.

¿Por qué no funcionan los toldos verdes? Los toldos verdes absorben gran parte de la radiación solar, calentándose hasta convertirse en una fuente de calor constante. De este modo, se genera una bolsa térmica que, lejos de proteger, aumenta la temperatura interior.



Martí insiste: aunque un toldo siempre es mejor que no tener nada, el resultado es una zona excesivamente caliente justo bajo la lona. El calor se transmite a través del vidrio o muros, sin ventilación adecuada.

El problema se agrava con colores más oscuros como el negro, capaces de captar hasta el 98 % de la radiación solar, amplificando el efecto radiador.

Martí recomienda un toldo de doble capa: la cara superior, blanca o reflectante, rechaza la radiación. La interior, más oscura o decorativa, puede mejorar la eficiencia térmica sin absorber tanto calor.

Además, sugiere aplicar recubrimientos de baja emisividad por dentro, que retienen calor en invierno y lo evitan en verano. Esto permite un ahorro notable en uso de aire acondicionado.

Pero la solución más completa implica combinar toldos con sombra natural. Los árboles refrescan activamente mediante evaporación y fotosíntesis, ofreciendo un confort térmico superior.

El error es tan común que muchas personas no se plantean cambiar su toldo hasta que el calor se vuelve insoportable. Según Martí, esto se debe a una falsa percepción de protección: "Creemos que cualquier sombra es buena, pero no toda sombra es eficaz si lo que buscamos es enfriar el interior", afirma.

Además del color, también influye el material del toldo y su colocación. Un tejido con tratamiento reflectante y una correcta inclinación puede reducir notablemente la temperatura en balcones y estancias contiguas. “No se trata solo de estética: elegir bien el toldo puede marcar la diferencia entre un hogar habitable y uno asfixiante en verano”, concluye el arquitecto.

El desconocimiento sobre el comportamiento térmico de los colores es uno de los grandes enemigos del confort en el hogar. Mientras que los tonos oscuros absorben la radiación solar, los claros la reflejan. Esta diferencia, aunque parezca sutil, puede traducirse en varios grados de temperatura menos dentro de la vivienda y un notable ahorro energético.

En resumen, los toldos verdes oscuros pueden agravar el calor en verano. Una opción más eficaz es elegir toldos con caras reflectantes y absorbentes, y complementarlos con vegetación y recubrimientos técnicos. Así, se mejora el confort y se reduce la factura energética.