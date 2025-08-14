Christian Mera, arquitecto, explica cuál es el mejor color para un dormitorio: "El blanco puro no es la mejor opción"

Decorar correctamente un dormitorio es fundamental porque no se trata solo de estética, sino de crear un entorno que favorezca el descanso, el bienestar emocional y la funcionalidad diaria.

El dormitorio es el lugar donde recargamos energía, y la decoración influye en cómo descansamos. Son necesarios colores suaves como beige, azul o verde favorecen la relajación, así como una iluminación cálida y regulable ayuda al cuerpo a prepararse para el sueño.

En consecuencia, el arquitecto Christian Mera @cristhianmeraarquitecto en su cuenta de TikTok cuál es el mejor color para tu dormitorio, indicando que el blanco puro no es la mejor opción. Él explica: "Aunque el blanco transmite limpieza y amplitud, en un dormitorio puede volverse frío, impersonal y… poco acogedor."

¿Crees que el blanco puro es siempre la mejor opción para tu dormitorio? Te tengo una noticia: no lo es. Aunque el blanco transmite limpieza y amplitud, en un dormitorio puede volverse frío, impersonal y… poco acogedor. Dormir bien también depende de cómo se siente el espacio. Y un ambiente 100% blanco puede provocar justo lo contrario a lo que se busca: relax, calidez y descanso. ¿La clave? Usar blancos cálidos, neutros suaves, texturas naturales y contrastes sutiles que abracen la habitación sin quitarle luz. Un dormitorio bien diseñado no solo se ve bonito… se siente bien. No necesitas un quirófano. Necesitas un refugio.

Christian Mera indica que "el blanco puro no es la mejor opción para tu dormitorio". "Si quieres descanso y elegancia, prueba colores como caramelo claro más blanco hueso". "Suave, moderno y cálido, perfecto si buscas un espacio acogedor sin caer en lo básico".

También indica que puedes probar con verde salvia más beige piedra. Una opción para conectar con la naturaleza, relaja la mente y aporta armonía visual.

Igualmente puedes probar con celeste grisáceo con lino claro: "Luminoso, fresco y sobrio". Es ideal para dormitorios tranquilos y amplios.

De la misma manera indica otras opciones: chocolate profundo más blanco roto: "Un contraste elegante y da profundidad sin oscurecer. Es sofisticado y muy cálido".

Otra combinación posible, según este experto, es gris cálido más blanco roto para un look moderno, minimalista y con una sensación de calma.

En consecuencia, elegir correctamente el color del dormitorio es una decisión clave para tu bienestar físico y emocional, ya que los colores afectan al estado de ánimo, al descanso y a la percepción del espacio. En esta estancia tan íntima, el color no solo decora: transforma tu experiencia diaria.

Los tonos que elijas pueden ayudarte a dormir mejor… o a todo lo contrario. Por ejemplo, los colores suaves y fríos como el azul, el verde o el gris claro favorecen la relajación y reducen el ritmo cardíaco.

Luego, los tonos cálidos intensos como el rojo o el naranja pueden resultar estimulantes y dificultar el sueño si se usan en exceso. Igualmente, el blanco roto o beige crea sensación de limpieza y calma, pero si se abusa puede resultar monótono sin toques de contraste.

Cada color genera una respuesta emocional. El verde transmite frescura, equilibrio y serenidad; el azul invita al descanso profundo y es ideal para personas que sufren estrés o insomnio; los tonos tierra (arena, terracota, topo) aportan calidez y seguridad emocional; los grises suaves son elegantes y neutros, combinan bien sin sobrecargar, y el rosa empolvado o lavanda resultan dulces y acogedores, perfectos para crear una atmósfera íntima.

El color también altera visualmente el tamaño y la luminosidad del dormitorio. Los colores claros agrandan visualmente habitaciones pequeñas y potencian la luz natural. Los tonos oscuros pueden aportar profundidad y sofisticación, pero conviene equilibrarlos con luz adecuada y elementos más neutros.

Un buen truco es pintar el techo de un tono más claro que las paredes da sensación de mayor altura. Si tu dormitorio es también tu zona de lectura, meditación o trabajo, elige colores versátiles que inviten al relax pero que no adormezcan en exceso.

Si compartes habitación, es importante encontrar un equilibrio cromático que funcione para ambas personas. Si tienes dificultades para dormir, evita colores estimulantes como el amarillo brillante, rojo intenso o fucsia.

Escoger bien el color del dormitorio es una inversión emocional y práctica. No se trata solo de seguir tendencias, sino de elegir la paleta que realmente contribuya a tu descanso, refleje tu personalidad y transforme el espacio en tu refugio ideal.