Los colores oscuros y fuertes, combinados con tonos neutros, visten tu hogar este otoño: cinco formas de integrarlos

Cada septiembre llega con nuevos cambios, y qué mejor que aprovecharlo para darle una vuelta a la decoración de nuestro hogar. En esta época, la vivienda empieza a pedir otros tonos cálidos, profundos y envolventes. Porque, a veces, sólo hace falta un pequeño detalle para que nuestras estancias cambien, pero sin perder ese carácter que las hace únicas.

Los marrones, terracotas, verdes profundos y tonalidades naturales comienzan a hacerse un hueco entre muebles, textiles y pequeños objetos decorativos. Una paleta que invita a jugar con materiales como la madera, el ratán, el lino o la cerámica y que consigue crear espacios más serenos, elegantes y, sobre todo, acogedores.

No hace falta renovar la casa de arriba abajo. Una nueva silla en el comedor, un mantel que transforme la mesa, una lámpara que aporte una luz diferente o ese objeto especial sobre el aparador pueden ser suficientes. Pequeños cambios con los que estrenar el noveno mes del año y volver a disfrutar de cada rincón de casa.

Renovar y colorear

Hay tonos capaces de cambiar el ambiente de una estancia casi sin esfuerzo, y el naranja cálido es uno de ellos. La silla Mauricette de Maisons du Monde recupera esos tostados tan ligados al otoño y los lleva al comedor de una manera elegante, luminosa y fácil de combinar.

Su asiento y respaldo acolchados, revestidos en tejido de poliéster reciclado, aportan una sensación confortable, mientras que las estilizadas patas de acero con acabado efecto roble ayudan a mantener un aspecto ligero y natural. Una combinación especialmente acertada junto a mesas de madera, colores beige, crudos o marrones y detalles de fibras naturales.

Es una de esas piezas que permiten renovar el comedor sin necesidad de cambiarlo por completo: basta introducir el color adecuado para darle un aire diferente. Y este naranja es perfecto para comenzar septiembre.

Silla de comedor de tela reciclada. Maison Du Monde

Comer con elegancia

La llegada de una nueva estación también puede sentirse alrededor de la mesa. El mantel Tablecloth 01 de Zara Home, en este marrón profundo, es una forma sencilla de introducir los tonos del otoño en el comedor sin necesidad de realizar grandes cambios.

Su tejido de lino aporta esa belleza natural y ligeramente relajada que convierte un mueble cotidiano en un espacio mucho más especial. Esta gama de color, una de las grandes protagonistas de la temporada, encuentra aquí su versión más sofisticada: cálida, serena y perfecta para acompañar las comidas en casa.

Mantel para mesa. Zara Home

El reflejo de tu comedor

No todo el otoño tiene que llegar a casa a través de cojines, mantas o pequeños objetos decorativos. A veces, una sola pieza es suficiente para cambiar el carácter de una estancia. Este espejo vintage de Zara Home apuesta por una estética envejecida que parece esconder años de historia detrás de su reflejo.

Su acabado, con zonas oscurecidas y pequeños efectos desgastados, recuerda a esos grandes espejos antiguos que encontramos en casas señoriales y tiendas de antigüedades. Una apariencia imperfecta que es, precisamente, la responsable de todo su encanto.

Apoyado sobre una cómoda, presidiendo el recibidor o acompañando una pared del salón, aporta profundidad y un punto sofisticado sin resultar excesivo. Además, sus tonalidades oscuras combinan especialmente bien con la madera, los marrones, el burdeos o el verde oliva que comienzan a conquistar la casa con la llegada del otoño.

Una pieza con personalidad para quienes prefieren que la decoración parezca construida poco a poco, y no recién salida de un catálogo.

Espejo de pared. Zara Home

Pequeños detalles con grandes diferencias

A veces no hace falta grandes muebles para conseguir que una estancia resulte especial. El cuenco decorativo Eladi de The Masie demuestra cómo un pequeño objeto puede aportar personalidad y un punto sofisticado a cualquier rincón de casa.

Su acabado metálico y sus formas redondeadas le dan una presencia elegante y contemporánea, mientras que la base eleva ligeramente la pieza y la convierte en algo más que un sencillo recipiente decorativo. Sobre una mesa de centro, una consola o un aparador, funciona como ese detalle que completa la decoración sin necesidad de recargarla.

Puede lucirse por sí solo o acompañarse de otros objetos, como libros, velas o pequeños elementos naturales. Su diseño permite, además, combinarlo fácilmente con madera, cristal o cerámica, creando un bonito contraste de materiales.

Una pieza sencilla pero con carácter, perfecta para dar un aire más cuidado y especial a esos rincones de casa que a veces dejamos en segundo plano.

Cuenco decorativo Eladi de Maise

Luz natural

La iluminación tiene el poder de cambiar por completo la sensación de una habitación, y esta lámpara de pie de ratán de Leroy Merlin apuesta por hacerlo a través de la sencillez y los materiales naturales. Una pieza que aporta calidez incluso cuando permanece apagada.

El ratán de su pantalla introduce textura y un agradable aire artesanal, mientras que su diseño permite integrarla con facilidad en salones, dormitorios o rincones de lectura. Al encenderla, la luz se filtra a través del entramado de fibras, creando una iluminación más suave y acogedora que invita a disfrutar de la casa con tranquilidad.

Lámpara de pie. Cedida

Junto a muebles de madera, tejidos claros, plantas o detalles de cerámica, ayuda a conseguir esos interiores naturales y serenos que nunca pasan de moda. Una lámpara que no busca únicamente alumbrar, sino también hacer que el espacio resulte más agradable y vivido.