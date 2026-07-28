La tendencia de decoración que arrasa este verano: más luz, materiales naturales y pequeños toques de color

Cada verano trae consigo una forma distinta de entender la casa. No se trata únicamente de cambiar textiles o incorporar algún detalle estacional, sino de adaptar los espacios a una manera de vivir más pausada, luminosa y conectada con el exterior.

La decoración sigue cada año esa transformación silenciosa, alejándose de las fórmulas pasajeras para abrazar propuestas que priorizan el bienestar, la funcionalidad y una belleza serena.

Las tendencias que marcan esta temporada tienen un denominador común: crear ambientes que transmitan frescura sin renunciar al carácter.

Con esta premisa, la vivienda deja de ser un escenario estático para convertirse en un refugio donde la luz natural, las materias orgánicas y una paleta inspirada en el paisaje mediterráneo construyen una atmósfera capaz de invitar al descanso incluso en los días más calurosos.

Aunque sus raíces son fácilmente reconocibles, su evolución se aleja del exceso decorativo para apostar por una interpretación más depurada.

Propuesta de salón. Maisons du Monde

Blancos rotos, tonos arena, piedra caliza, arcillas y matices terracota forman una base cromática que multiplica la sensación de amplitud y luminosidad.

Sobre ella aparecen piezas de madera con acabados naturales, cerámicas artesanales, tejidos de lino lavado y pequeños objetos elaborados a mano que aportan autenticidad sin recargar el conjunto.

Esta estética no busca reproducir la imagen de una casa de vacaciones, sino trasladar a cualquier vivienda la calma que evocan las construcciones bañadas por el mar. El resultado son interiores equilibrados, donde cada elemento encuentra su lugar.

Junto a esa neutralidad tonal aparecen este verano pinceladas de color mucho más optimistas. Los tonos inspirados en frutas y flores de temporada ganan protagonismo mediante detalles fáciles de incorporar y renovar.

Amarillos que recuerdan al limón, verdes próximos al pistacho, naranjas suaves, corales o azules turquesa se utilizan en cojines, vajillas, cristalerías, jarrones y obras gráficas de pequeño formato.

Alfombra en tono verde grisáceo. Westwing

La clave consiste en emplearlos como acentos, nunca como protagonistas absolutos. Un salón dominado por una base neutra adquiere una energía completamente distinta con apenas unos complementos bien escogidos.

Esa estrategia permite actualizar el ambiente sin necesidad de realizar grandes inversiones y facilita que la decoración evolucione con cada estación.

El regreso de los materiales naturales continúa siendo una de las grandes constantes del interiorismo. Más allá de una cuestión estética, responde a una creciente búsqueda de espacios que transmitan cercanía y confort.

El ratán, el mimbre, el yute o el bambú conviven con maderas de veta visible y textiles de fibras vegetales para crear composiciones ligeras, resistentes y agradables al tacto. De alfombras tejidas a mano a cestas de almacenaje o cabeceros elaborados con materiales orgánicos. Todo ello aporta textura sin sobrecargar visualmente la estancia.

Esa riqueza táctil resulta especialmente importante durante los meses estivales, cuando se busca reducir la sensación de pesadez que generan los interiores excesivamente ornamentados.

Propuesta de comedor exterior con pérgola. Jysk

La vegetación también adquiere un papel protagonista. Las plantas dejan de ser un simple complemento decorativo para integrarse como parte esencial del diseño de los espacios.

Las especies de gran formato ayudan a estructurar ambientes abiertos, mientras que las aromáticas encuentran un lugar privilegiado en cocinas, terrazas y balcones. Lavanda, romero, albahaca o menta no sólo adornan, sino que incorporan fragancias naturales que evocan el verano y mejoran la experiencia cotidiana.

Los arreglos siguen una línea mucho más espontánea que en temporadas anteriores. Frente a las composiciones muy estructuradas, triunfan los ramos aparentemente improvisados, con flores silvestres, ramas de olivo o eucalipto y recipientes de vidrio transparente que permiten apreciar la sencillez del conjunto.

Precisamente este material vive uno de sus mejores momentos. Su capacidad para reflejar la luz y aportar ligereza visual lo convierte en un aliado perfecto durante esta época del año.

Ikea funde el minimalismo con el color en esta propuesta. Ikea

La presencia del cristal introduce pequeños destellos que multiplican la luminosidad natural y generan una sensación de frescura especialmente apreciada cuando aumentan las temperaturas.

Además, su combinación con cerámica, piedra o madera produce contrastes equilibrados que enriquecen la decoración sin necesidad de recurrir a elementos excesivamente llamativos.

Otra de las grandes tendencias consiste en difuminar los límites entre el interior y el exterior. Terrazas, patios y balcones dejan de entenderse como espacios secundarios para convertirse en auténticas estancias al aire libre.

Incluso las viviendas de menor tamaño buscan prolongar visualmente el salón hacia el exterior mediante mobiliario confortable, textiles resistentes y una iluminación ambiental capaz de alargar las reuniones durante la noche.

La continuidad estética entre ambas zonas resulta fundamental. Repetir materiales, colores o acabados ayuda a que la transición sea natural y amplía la percepción del espacio disponible.

Vajillas para marcar la diferencia. Bone & White

Las alfombras específicas para exterior, las mesas auxiliares de líneas sencillas, los faroles o las guirnaldas de luz cálida contribuyen a crear escenarios versátiles que funcionan tanto para una comida informal como para una velada de verano.

En paralelo, el minimalismo evoluciona hacia una versión mucho más acogedora. Atrás queda la imagen de interiores excesivamente fríos. La nueva corriente apuesta por reducir el número de objetos, pero incrementando la calidad de cada elección.

Menos elementos, más significado. Muebles de líneas limpias conviven con piezas artesanales, recuerdos de viaje y objetos con historia que aportan personalidad sin romper la armonía visual.

Este enfoque responde también a una manera distinta de consumir decoración. Frente a la renovación constante impulsada por la moda rápida —que también aplica en este contexto—, cada vez se valoran más las inversiones duraderas, los materiales nobles y las piezas capaces de permanecer en el tiempo.

La sostenibilidad deja así de entenderse como una tendencia para convertirse en un criterio de diseño y de compra.

La iluminación acompaña igualmente este cambio de filosofía. Durante el verano se aprovecha al máximo la entrada de luz natural mediante cortinas ligeras, tejidos translúcidos y una distribución del mobiliario que evita obstaculizar ventanas o balcones.

Cuando cae la tarde, la propuesta artificial busca recrear un ambiente cálido y relajado con lámparas de baja intensidad, velas, faroles y puntos indirectos que invitan a ralentizar el ritmo.

Más allá de las tendencias concretas, la decoración estival refleja una transformación en la forma de habitar la vivienda.

Así visualizan el comedor en Sklum. Sklum

La casa se concibe como un espacio flexible, donde resulta fácil recibir invitados, descansar, teletrabajar o compartir tiempo en familia sin renunciar al confort. Cada elección persigue generar bienestar antes que impresionar visualmente.

¿Qué lección se extrae de esta nueva guía de estilo? La máxima de que la sofisticación ya no depende de acumular objetos ni de seguir al pie de la letra las últimas modas, sino de construir ambientes coherentes, luminosos y personales.

Espacios capaces de transmitir calma desde el primer instante y de convertir los pequeños gestos cotidianos —abrir las ventanas por la mañana, preparar una comida al aire libre o disfrutar de la luz del atardecer— en auténticos momentos de disfrute.