Alicia García, directora general de Casa Decor: "La artesanía es la forma de diferenciarse y además es marca España"

Cuando la primavera hace acto de presencia, el ramillete de posibilidades que se abre en la ciudad tiende al infinito. Con la nueva estación, llega también Casa Decor 2026, una propuesta que Alicia García Cabrera, su directora general, está de acuerdo en calificar como una especie de estado de ánimo, más allá de un evento.

Pero aterrizando el concepto, se trata de la gran plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida. La misma que lleva funcionando desde 1992, cuando nació con vocación solidaria —para ayudar en la lucha contra el sida y restaurar un convento— con el eslogan "La decoración hace milagros".

Ahora, la edición de este año arranca el 9 de abril y se prolonga hasta el 24 de mayo en el Barrio de las Letras. En concreto, todo lo que viene converge en el número 11 de la calle San Agustín, donde 47 espacios dibujan el futuro desde el momento presente. Como telón de fondo, la idea de que importan las personas que habitan los entornos más que la foto.

Casa Decor es ya casi un estado de ánimo. ¿En qué momento sentiste que dejaba de ser un evento para convertirse en una forma de mirar los espacios?

Creo que Casa Decor siempre ha tenido ese espíritu, en parte porque son muchas las personas involucradas y de muy diferente índole. Tenemos una visión global y estratégica.

También es que vivimos el año corriente pero pensando en el siguiente, estamos 365 días antes trabajándolo y creando toda la experiencia, pero imaginando cómo puede ser lo que viene después. Funcionamos a cinco años vista, un lustro de ideas.

Dirigir un proyecto así implica equilibrar creatividad y negocio. ¿Dónde pones el acento cuando tienes que tomar decisiones difíciles?

Esa dualidad no se puede perder nunca. Consideramos muy importante toda la estrategia desde el ámbito de negocio, pero nunca dejando atrás nuestro ADN fundacional ni la visión que tenemos. Esto es algo que cumple con una parte artística y estética.

Preferimos que no se haga algo si no va a entrar en nuestros estándares y expectativas de lo que queremos crear en todos los sentidos. Es lo que va a hacer que tengamos largo recorrido.

La directora general de la plataforma, cuya exposición comienza el 9 de abril. Cedida

Llevar en el sector más de 30 años tiene un mérito increíble, sobre todo ahora, cuando el mundo se mueve tan rápido...

Lo que se ve en Casa Decor está en la calle dos años después —un poco antes en entornos que no sean residenciales, retail u hospitality—. Pero lo que presentamos son cosas que se suelen quedar en torno a cinco años.

Siempre hay que trabajar con eso en mente, pero cuando lo empezamos a hacer estábamos solos, no había nadie que nos guiase, Casa Decor fue quien marcó el camino a nivel nacional, europeo y, en muchos casos, internacional.

Queremos un ecosistema donde haya creatividad y diseño y que nos acompañen más iniciativas, más profesionales, más marcas... Hemos estado mucho tiempo solos. Eso, con nuestros aciertos y con nuestros errores, nos ha permitido tener un background espectacular.

Cada edición tiene un edificio con historia. ¿Qué buscas cuando eliges ese 'contenedor' que luego lo cambia todo?

Es lo más difícil, es el germen de todo. Necesitamos diferentes cosas: ubicación, entorno histórico, en el sentido de que haya una narrativa detrás... Y, por supuesto, que encaje con la visión de lo que queremos crear cada año.

Buscamos que el espacio tenga una llegada fácil, que la localización sea prime. Ha de cumplir también con un montón de consideraciones técnicas y operativas.

¿Hasta qué punto Casa Decor marca tendencias y hasta qué punto las recoge de la calle?

El input ahora mismo es global, por eso cada vez es más difícil distinguirse. Todos los profesionales que participan y todas las marcas viajan por todo el mundo, están navegando por las redes y acabamos alimentándonos de lo mismo.

Hay una consolidación de lo que se ve en moda y en pasarela, que se pasa directamente al interiorismo. Por otro lado, cuando ves a alguien en la calle y te gustan los colores que lleva, cómo caía la sombra o un tejido, quieres reproducirlo en un espacio.

Los diseñadores que trabajan dentro de las firmas y que tienen que crear tendencias se van por el mundo a inspirarse.

No obstante, también te diría que desde antes de este momento de redes tan potente, en Casa Decor ya veíamos que había una uniformidad de todos los creativos y de las marcas, y al final eso se ve condensado cuando cada propuesta, sin haber visto las demás, tiene algo en común con las otras. Las tendencias son socioculturales y económicas.

Al estar en un momento con tan pocas certezas, te acoges a tu yo más primitivo, de ahí que se recurra a la naturaleza, a la tierra, al verde o el azul. Y todo recoge en Casa Decor, que funciona como una revista en 3D.

Hay algo casi teatral en los espacios que se crean: efímeros, intensos, pensados para ser vividos poco tiempo. ¿Te atrae esa idea de belleza fugaz?

Prefiero apostar por lo que permanece. Investigamos sobre nuevas formas de vivir y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y ese entorno que te hace vivir y sentirte mejor no puede responder a una belleza fugaz.

Además, esa permanencia también es lo que ha hecho que seamos una gran civilización. El arte que responde a eso funciona porque está bien hecho.

En un momento donde todo es imagen, ¿cómo se consigue que un espacio emocione más allá de lo fotografiable?

Eso es un reto en todos los sitios, pero yo siempre digo que la presencialidad es el nuevo lujo, más después de la pandemia. Nos gusta eso y que luego todo se amplíe en el formato digital. La imagen es importante, pero no se puede hacer todo por ella o sólo por eso.

Queremos que las nuevas generaciones piensen más allá, que lo hagan en el legado, que es fundamental y es algo que cuesta que entiendan.

Este año Casa Decor se celebra en el Barrio de las Letras de Madrid. Cedida

La artesanía ha recuperado protagonismo en los últimos años. ¿Es una moda o un regreso necesario?

En un entorno donde todo es tan rápido y digital, la única forma de diferenciarte es a través de la artesanía, porque bajo los ojos de un profesional siempre podrás hacer cosas distintas. Y luego, por otro lado, es identidad de país, de marca España.

Igualmente, si queremos que tenga una viabilidad, lo tenemos que recuperar desde Casa Decor, algo que llevamos haciendo desde 2021. Lo tenemos incorporado de manera natural y orgánica.

También nos gusta sacar de su zona de confort a estos profesionales, que tengan una nueva vida y visión. El nuevo lujo también es la artesanía y la única forma que hará que nos diferenciemos, que hará que sintamos que las cosas son reales. Tocas identidad, cultura y algo que te une a tus raíces.

¿Qué le pides a quien participa en Casa Decor por primera vez?

Un portfolio —que puede ser muy limitado—. Tenemos que ver algo y que seas capaz de llevarlo a cabo. De forma obvia, nos interesa mucho lo que hagas en redes sociales o en web, pero la mayor masterclass es que lleven su conocimiento a la vida real.

Cuando se abre el telón —haciendo referencia a Casa Decor— y está tu nombre ahí puesto, tienes que estar muy seguro de lo que haces. Hay que tener mucho aplomo y estar al pie del cañón.

Has visto evolucionar el gusto estético en España durante años. ¿Somos ahora más valientes a la hora de decorar?

Sin duda alguna. Nos consideramos el gran divulgador desde hace más de tres décadas, de cómo tienes que vivir tu casa, de que la tienes que disfrutar, no tener miedo ni a las texturas ni a los colores.

Y esta labor se hace de la mano de los medios y las redes sociales, hay más referencias. Entonces también hay una democratización de esa parte de decir, "¿por qué no voy a cambiar?".

Antes en España éramos mucho más grises. Ahora recogemos muy bien nuestro estado mediterráneo. Incorporamos el color de una manera muy natural.

Sostenibilidad es una palabra omnipresente. ¿Cómo se traduce de verdad en un proyecto como el vuestro?

Fuimos pioneros. Ya lo integramos en un manifiesto en 2020. Y es algo que se puede abordar desde muchos aspectos. A veces los profesionales y las marcas se preocupan por ello, pero todos lo llevan en su agenda a corto, medio y largo plazo. Y lo queremos visibilizar.

También está presente en la parte de cómo se hace la adecuación del espacio y el desmontaje. Escogemos, siempre y cuando sea viable, la forma de traerlo, que todo se pueda quitar, reutilizar, que se lleve un showroom...

Hacemos una prospección importante para dar a conocer nuevos materiales y nuevas formas de fabricarlos e incluso de integrarlos.

Casa Decor también es una plataforma de visibilidad. ¿Sientes responsabilidad a la hora de decidir a quién le das ese escaparate?

Como creemos en la excelencia y la meritocracia, le daremos hueco a todos los que sean excelentes. Cuando accedes, te van llamando los medios, te van a invitar a fiestas, las marcas van a colaborar contigo... Pasas a distinguirte.

Nosotros les damos a todos la misma oportunidad, pero el trabajo que hagas y lo que te esfuerces cuenta mucho.

Si tuvieras que definir el momento actual del interiorismo en una imagen o sensación, ¿cuál sería?

Me gustaría volver al inicio y hablar de ese estado de ánimo. En este caso sería glorioso, alegre, optimista. Estamos en un momento muy bueno.

Una imagen que podría representarnos sería un salón o una cocina donde puedan estar de verdad los habitantes de una casa. Un espacio donde cualquiera esté muy a gusto.

Se está haciendo entornos más humanos, pensando en quien los va a habitar. Nos alejamos de la foto perfecta y del minimalismo.

En un sector donde cada vez hay más mujeres visibles, ¿cómo entiendes el liderazgo femenino hoy? ¿Se lidera distinto o simplemente se lidera?

Se lidera distinto y eso es maravilloso. Al fin y al cabo, las empresas las hacen las personas y la diversidad es estupenda. A mi lado hay muchas mujeres, pero porque ha surgido así

Si hablamos de mi liderazgo, utilizo mucho los sentidos, la sensibilidad, la intuición y la pasión. La parte de los sentimientos es importante. Antes se consideraba alguien débil por ello, pero creo mucho en las soft skills y en que me han traído hasta aquí.

En 2027 impulsáis la fundación Kassumay. ¿En qué momento surge la necesidad de que Casa Decor tenga también una dimensión solidaria?

Ese componente social está presente desde 1992, empezamos con esa motivación: una serie de interioristas se unieron para intervenir un convento. De hecho, el claim era "La decoración hace milagros". Entonces, se cobró entrada para ayudar en la lucha contra el sida.

Esa faceta la hemos querido mantener. Somos vehículo y altavoz para que el mensaje llegue. ¿Cuáles son nuestros focos? La infancia, la educación y, en este caso, la mujer en riesgo de exclusión. Kassumay atiende en el cuerno de África.

De su mano, tienen la oportunidad de aprender un oficio a través de la educación. Se hace mediante las telas que elaboran, que se traen a España, donde luego se convierten en bolsas o neceseres. Además han involucrado a mujeres que están en la cárcel de Picassent, en Valencia.

Mirando hacia adelante, ¿qué te ilusiona más?, ¿lo que Casa Decor no ha hecho o lo que todavía no se ha imaginado?

Soy muy dual, ¿me puedo quedar con ambas? Todo lo que nos queda por soñar es algo ilusionante. Siempre pienso en lo que tenemos por hacer y esa emoción permanece en lo que imaginamos y en lo que queda por delante. Esa es nuestra razón de ser.

¿Puedes adelantar qué tendencias veremos?

Seguimos incorporando el agua como parte fundamental, los reflejos y el color tienen mucha importancia.

Los espacios más humanos, pero también los conceptuales donde creamos, investigamos y que podrían ser muchas cosas. Pero bueno, es que no quiero hacer spoiler.