Módulo 77 arrasa en unos Premios Carmen que también han sido de "todas las mujeres de España"

La segunda edición de los Premios Carmen la Academia de Cine Andaluza congregaba esta pasada noche de sábado, 4 de febrero de 2023, a lo mejor del cine andaluz en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. Sesenta y dos títulos entre largometrajes, documentales y cortometrajes competían por ganar uno de los premios en las 25 categorías de este año.

Todas las opiniones coincidían en las conversaciones previas a la gala, en esta edición ganar estaba "muy difícil" o, como lo describieron Paco León y Belén López sobre el escenario, esta edición había quedado "muy fina".

'Modulo 77' se proclamó por méritos propios gran triunfadora de esta edición. De las 25 categorías en competición, la película de Alberto Rodríguez estaba nominada a 14 de las que consiguió llevarse 13.

El equipo de 'Módulo 77'

Las Gentiles, que partía muy cerca de la primera con 13 candidaturas, celebró sendos premios para sus dos noveles actrices: África de la Cruz (Mejor intérprete femenina revelación) y Paula Díaz (Mejor intérprete femenina de reparto) que muy emocionadas, y con estilismos parejos, se dedicaron el premio la una a la otra.

Pero además, en esta segunda edición, el cine documental realizado en Andalucía ha sido el que ha permitido dar a las mujeres un paso adelante. 'A las mujeres de España. María Lejárraga' de Laura Hogman se llevaba el premio a Mejor largometraje documental y Nuria Vargas recibió el Carmen en la categoría de mejor director novel por su trabajo en 'Controverso'.

Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, dio voz a todos los profesionales que trabajan por que el cine andaluz se convierta en motor económico de la región y manifestó la satisfación de ver la solidez con la que se está avanzando. "Un día quisimos hacer cine sin abandonar nuestra tierra, nuestro acento, nuestras historias…" y, en tan solo dos años, "este es una de las mejores cosechas de cine andaluz".

Para cerrar, utilizó como broche las palabras de Antonio Banderas al recoger su premio Carmen en la primera edición: "Juntos seremos más fuertes. ¡Viva el cine andaluz!"

María Galiana, premio Carmen de honor

María Galiana ha sido la galardonada con el Premio Carmen de Honor en reconocimiento a si trayectoria. Motivo que hizo que la sevillana estuviese a punto de no aceptarlo: "mi primera reacción fue rechazarlo, pero pensándolo bien dije, bueno, no está bonito. Van a pensar que es un desprecio y no, no está bien. Me lo voy a pensar y habrá cosas por las cuales me lo merezco además de la trayectoria y la carrera y todo eso", contaba.

María Galiana Diputación de Almería

Entre las razones para recibirlo se reconocía tener "un gran sentido de la responsabilidad, cumplo a rajatabla mis compromisos. Tengo una extraordinaria puntualidad en el trabajo, no me he puesto mala... ¡ni me acuerdo! Ni he faltado jamás a ninguno de mis dos trabajos, ni como profesora, ni como actriz. La verdad es que soy una gran trabajadora y, a mi edad, voy a cumplir los 88 en mayo, sigo al pie del cañón".

María Galiana aprovechó la ocasión para recordar que "el verdadero premio para un intérprete es que no le falte trabajo y quiso terminar con unos versos atribuidos a Mario Benedetti: "No te rindas. Aún estás a tiempo de abrazar la vida, de elevar el vuelo. No te rindas, porque la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños".

'A las mujeres de España. María Lejárraga'

El premio a Mejor largometraje documental fue para 'A las mujeres de España. María Lejárraga' de Summer Films y dirigido por Laura Hogman que, emocionada, comentaba para magasIN moentos previos a ganar que éste maravilloso proyecto tiene su origen en "el enfado y la rabia" y lo que ha querido y cree que ha conseguido ha sido devolver la dignidad a las mujeres.

Cuando la directora empezó a leer sobre María Lejárraga y a conocer su figura no fue capaz de entender "qué estamos haciendo mal como país al permitir que alguien como ella fuese una figura totalmente desconocida". Laura Hogman encontró en María Lejárraga el vehículo perfecto para hablar de la invisibilización en la historia de las mujeres y "fue un clic inmediato".

Una historia que ha sido contada "no solo por María sino por todas. Un país que quiere ser igualitario, justo, progresista, no puede permitirse seguir invisibilizando a las mujeres en su historia oficial".

En 2022, se reeditó 'Cartas a mujeres de España' por primera vez con su verdadera autora, María Lejárraga, y no por su marido. "117 años después y en tan solo dos meses ya va por la cuarta edición y es un súper ventas", cuenta orgullosa Hogman.

Premio a mejor directora novel

El reconocimiento a Nuria Vargas, premio Carmen en la categoría de mejor director novel por su trabajo en el documental 'Controverso', fue otro de los momentos clave de la gala en la que la almeriense era la única representante femenina (tanto en dirección como en dirección novel).

Nuria Peña Diputación de Almería

En conversaciones con magasIn, la directora nos comentaba que llegaba con su obra a esta II Edición de los premios Carmen tras una "experiencia muy larga, de 10 años, que he disfrutado mucho como directora" pero que han sido especialmente duros porque también ha sido ella la que ha tenido que encargarse de producirla. Una experiencia "donde he aprendido muchísimo y estoy muy orgullosa de haber podido terminarla. No solo terminarla, sino acabarla como yo quería acabarla".

GANADORES II PREMIOS CARMEN

PREMIO CARMEN DE HONOR: María Galiana

MEJOR LARGOMETRAJE: Modelo 77 - Atípica Films S.L., Movistar +

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: A las mujeres de España. María Lejárraga - Summer Films

MEJOR DIRECCIÓN: Alberto Rodríguez - Modelo 77

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA: Natalia de Molina - La maniobra de la tortuga

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA: Miguel Herrán - Modelo 77

MEJOR GUION ORIGINAL: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez - Modelo 77

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González - El universo de Óliver

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Paula Díaz - Las Gentiles

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Jesús Carroza - Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Nuria Vargas - Controverso

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA REVELACIÓN: África de la Cruz - Las Gentiles

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA REVELACIÓN: Lorca Gutiérrez Prada - El universo de Óliver

MEJOR MONTAJE: José M. G. Moyano - Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Pepe Domínguez del Olmo - Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Álex Catalán - Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Manuela Ocón Aburto - Modelo 77

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Julio de la Rosa - Modelo 77

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Nana a medias - Por Antonio Manuel con Rocío Márquez y Javier Prieto

MEJOR VESTUARIO: Fernando García - Modelo 77

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Yolanda Piña y Félix Terreno - Modelo 77

MEJOR SONIDO: Dani de Zayas, Miguel Huete y Valeria Arcieri - Modelo 77

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Juan Ventura y Amparo Martínez - El universo de Óliver

MEJOR LARGOMETRAJE DE PRODUCCIÓN NO ANDALUZA: As bestas - Arcadia Motion Pictures

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: Cosas de niños - TalYCual y La Claqueta

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Nos acompañamos - Fourminds Films y Acheron Films

