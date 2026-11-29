Mónica, limpiadora colombiana en España: "Cuando llegué estuve viviendo en la calle y ahora hay días que gano 130 euros”

Cuando muchos trabajadores todavía no han salido de casa, Mónica ya lleva un rato trabajando. A las siete y media de la mañana comienza su jornada en una peluquería de Palma de Mallorca, donde se encarga de dejar el establecimiento impecable antes de que lleguen los primeros clientes. Después, continúa su recorrido por otros negocios y domicilios particulares.

Natural de Medellín (Colombia), esta trabajadora ha contado cómo se gana la vida en España al creador de contenido Andrés Pérez (@elandrevlog). Su experiencia refleja la realidad de muchas mujeres inmigrantes que han encontrado en el sector de la limpieza una oportunidad laboral para salir adelante.

"Gano en promedio 13 euros la hora", asegura Mónica, cuyos ingresos varían en función de los servicios que consigue realizar cada día. Según explica, hay jornadas de apenas cuatro horas en las que puede embolsarse unos 74 euros, mientras que otras se prolongan hasta las diez horas de trabajo, lo que le permite ingresar alrededor de 130 euros en un solo día.

Durmió en la calle

Su llegada a España nada tiene que ver con su situación actual. Mónica recuerda que, al llegar a España, atravesó uno de los momentos más duros de su vida. Tenía que dormir en la calle durante tres días y tres noches porque no podía pagar un techo.

En aquel momento, solo limpiaba una peluquería, unos despachos y una vivienda. Ganaba alrededor de 90 euros a la semana, una cantidad insuficiente incluso para cubrir lo más básico. Como tantos otros migrantes, se encontró con una realidad áspera: trabajo duro, pocas horas y una enorme dificultad para estabilizarse.

La salida llegó gracias a una red de apoyo informal, tan habitual como decisiva en muchas historias de migración. Una amiga venezolana, al enterarse de su situación, le ofreció ayuda. Según cuenta Mónica, le dejó un lugar donde vivir, le pagó el alquiler durante un tiempo y le consiguió más trabajo.

Un impulso cambió su rumbo. Con más clientes y mejores condiciones por hora, pudo dejar atrás la supervivencia más extrema y construir una cierta estabilidad para ella y para sus hijas. "Yo vivo muy bien", asegura hoy.

Jornadas partidas

Después de la peluquería, Mónica continúa su recorrido por otros servicios. Uno de ellos es la vivienda de unos clientes alemanes que pasan temporadas fuera de España. Allí no hace una limpieza puntual, sino un trabajo continuado de mantenimiento y cuidado de la casa.

Ese tipo de clientela le ha permitido consolidar relaciones de confianza. Ella misma subraya que la honestidad es la clave de su trabajo, hasta el punto de que algunos clientes le dejan las llaves de sus viviendas. En un empleo que se desarrolla dentro de espacios privados, esa confianza es casi tan importante como la experiencia.

Por uno de esos servicios cobra 20 euros por una hora y media de trabajo. Puede parecer una cifra razonable, pero el cálculo mensual depende de algo mucho más inestable: tener suficientes encargos, cuadrar desplazamientos y resistir físicamente jornadas que cambian cada día.

La estabilidad de España

Mónica, actualmente, vive sola con sus hijas en un piso de tres habitaciones por el que paga 750 euros al mes. "Una para cada una de mis hijas, un salón grande, cocina, baño, zona de ropas y corredor", describe con orgullo.

Su caso refleja una paradoja muy reconocible en España. Ingresar 13 euros por hora puede sonar a salario aceptable, pero no garantiza holgura cuando el alquiler absorbe una parte importante del presupuesto mensual y el empleo depende de servicios fragmentados.

Aun así, Mónica siente que ha ganado algo más valioso que el dinero: tranquilidad. Aunque echa de menos Colombia, sostiene que en España ha encontrado una seguridad que no quiere perder por ahora.