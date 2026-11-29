María Dolores, camionera con 11 años de experiencia: "Gasto más de 2.000 € en llenar el depósito. Te planteas si merece la pena seguir"

Llenar el depósito del camión en España podría convertirse en un gasto todavía mayor para miles de transportistas. Y es que la aprobación del Real Decreto-ley 41/2026 introduce cambios que previsiblemente seguirán repercutiendo en el precio de los carburantes.

Un posible encarecimiento del gasóleo que supone una preocupación añadida para un sector que ya tiene que hacer frente a unos costes cada vez más elevados de combustible para mantener la rentabilidad de su actividad.

Una preocupación que ya forma parte del día a día de profesionales como María Dolores, una camionera con 11 años de experiencia que, pese a disfrutar de su trabajo, reconoce que los gastos asociados a su actividad le han llevado a plantearse si merece la pena continuar.

Así lo contaba recientemente en un reportaje de Canal Sur, que ella misma ha compartido a través de su cuenta de TikTok y en el que también ha contado cómo llegó a una profesión tradicionalmente masculina.

11 años en la carretera

"Mi marido era un auténtico camionero de toda la vida, siempre le han gustado los camiones. Primero dijo que se iba a comprar uno para trabajar, después la empresa fue creciendo y necesitábamos chóferes", recuerda.

Fue entonces cuando decidió acudir a una autoescuela para conseguir el permiso de conducir camiones, aunque la reacción que recibió no fue precisamente la que esperaba en la autoescuela: "Pero tú estás loca ¿sabes que esto son 7 exámenes?", recuerda que le dijeron. Una pregunta ante la que María Dolores tuvo clara la respuesta desde el primer minuto: "Pues yo no soy ni más tonta ni más lista que nadie. Yo me lo saco también".

De eso ya hace 11 años y asegura que se lo sacó "en nada". Por aquel entonces, uno de sus mayores retos era compaginar las largas jornadas en carretera con el cuidado de sus tres hijos, que todavía eran menores.

Muy pocas mujeres

A pesar de llevar más de una década recorriendo las carreteras, María Dolores reconoce que todavía resulta poco habitual encontrarse con otras mujeres que compartan su profesión.

"No me encuentro muchas mujeres en las rutas y si me encuentro algunas son extranjeras. Nos conocemos de las redes sociales, quedamos en alguna concentración pero en las mismas fábricas donde estoy yo encontrar alguna no", explica.

Una realidad que también reflejan los datos difundidos en marzo de 2026 por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC): las mujeres apenas representan el 2% de los conductores profesionales de camiones en España.

Una presencia femenina especialmente reducida si se tiene en cuenta que el sector necesita incorporar alrededor de 30.000 transportistas. Una escasez de profesionales que, según la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), también afecta a otros países europeos.

"Somos solo un 2% en el sector. Es que no somos nada", lamenta María Dolores, quien tampoco ha dudado en recordar la sorpresa que generó entre sus vecinos cuando decidió ponerse al volante de un camión. "En el pueblo ahora ya lo llevan bien pero al principio se echaban las manos a la cabeza", cuenta. Sin embargo, once años después, sigue teniendo claro que no cambiaría su profesión por otra.

"Me gusta ser camionera porque a mí lo que no me gusta es quedarme en casa así que mientras que pueda y el cuerpo me lo permita en el camión a hacer kilómetros", asegura.

Su día a día

Pasar tantas horas en la carretera también implica adaptar buena parte de su rutina al espacio del que dispone dentro del vehículo, donde tiene una zona para descansar y otra para conservar sus alimentos.

"Dentro tenemos una litera porque la cabina del camión siempre está preparada para dos chóferes porque hay dos veces en semana que podemos hacer 10 horas de volante, sentada y conduciendo", explica.

Precisamente para reducir los gastos durante sus rutas, María Dolores procura llevar siempre comida de casa. "Intento llevar siempre mi nevera con comida porque el otro día por una barra de pan me cobraban 2,80 euros se pasan".

Llenar el depósito

Pero, más allá de los gastos que pueda ahorrarse llevando su propia comida, hay uno del que María Dolores no puede escapar y que cada vez condiciona más la rentabilidad de su trabajo: el combustible.

"Ya hace mucho tiempo que se viene notando la variación en el precio de la gasolina pero últimamente ya es demasiado. Tanto que muchas veces ya te planteas incluso si merece la pena estar trabajando", reconoce.

Y es que el encarecimiento del gasóleo no siempre viene acompañado de una subida de las tarifas que perciben los transportistas por sus servicios. "Es que claro tu hablas con los clientes y les dices que te tienen que subir porque el precio del gasoil ha subido. No saco ganancia ninguna entre eso, los impuestos...", lamenta.

Durante el reportaje, la camionera muestra lo que supone económicamente una parada en la gasolinera. Su vehículo cuenta con dos depósitos de unos 600 litros de capacidad cada uno. "Llenar un bidón solo son más de 800 euros y no estando vacío completamente quedando un 33 % más o menos", explica mientras reposta.

Una factura que puede superar los 2.000 euros cuando necesita llenar ambos depósitos por completo. Un desembolso imprescindible para seguir trabajando, pero que cada vez deja menos margen de beneficio a su negocio. "Cuando están completamente vacíos unos 2.200 euros. Esto a mí me causa hasta dolor de barriga", confiesa.

Y es que, aunque después de once años María Dolores sigue disfrutando de cada kilómetro al volante, el encarecimiento del combustible y los gastos asociados a su actividad hacen que cada vez resulte más difícil vivir de su profesión.