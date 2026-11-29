Ana Obregón, sobre sus cenas de Nochevieja: "Siempre había langostinos, langosta, pavo y un pastel de bizcocho alemán"

Ana Obregón es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Actriz, presentadora y protagonista de algunas de las campañas más recordadas, su nombre lleva décadas ligado a la celebración de la Nochevieja en España.

Sin embargo, mucho antes de despedir el año frente a millones de espectadores, la artista disfrutaba de esta fecha en casa de sus padres, donde las reuniones familiares se convertían en auténticas fiestas. Y, como ocurre en tantas celebraciones navideñas, la comida era una de las grandes protagonistas.

Marisco, pavo asado, ternera en salsa y un postre muy especial formaban parte de un menú que Ana Obregón todavía recuerda con cariño. Una cena en la que no faltaban las elaboraciones tradicionales, pero tampoco los pequeños detalles que hacían que cada 31 de diciembre fuera diferente.

La propia presentadora compartió estos recuerdos en una entrevista con ¡Hola!, donde también explicó cómo cambiaron sus cenas de Nochevieja cuando empezó a presentar las campanadas en televisión.

El menú de Ana Obregón

Las celebraciones de Fin de Año en casa de los padres de Ana Obregón tenían poco que ver con una cena familiar convencional. Según recordó la actriz, su padre había acondicionado una especie de discoteca en la planta inferior de la vivienda, donde llegaban a reunirse hasta 80 personas para despedir el año.

La música, el ambiente festivo y la presencia de numerosos invitados convertían aquella noche en una ocasión muy especial. Pero antes de que comenzara la fiesta, todos se sentaban a disfrutar de una cena cuidadosamente preparada y había un ingrediente que nunca podía faltar en la mesa.

"El marisco no podía faltar, porque a mis padres les encantaba", explicó Obregón durante la entrevista. Se trataba de una de las grandes tradiciones gastronómicas de la familia, que comenzaba la última cena del año con productos especialmente asociados a las celebraciones navideñas.

"De primero tomábamos langostinos y langosta. De segundo, el pavo acompañado con tres o cuatro purés de diferentes colores". Así describía la actriz un menú que combinaba dos clásicos de estas fechas: el marisco como entrante y el pavo asado como plato principal.

Los langostinos y la langosta aportaban ese carácter festivo que suele reservarse para las ocasiones especiales, mientras que el pavo se servía acompañado de distintas guarniciones. La elección de varios purés de colores permitía presentar la carne de una manera más vistosa y ofrecer diferentes sabores en un mismo plato.

Aunque Ana Obregón no especificó de qué estaban hechos, las verduras como la zanahoria, la calabaza, las espinacas o las patatas permiten preparar purés de diferentes tonalidades que combinan bien con las carnes asadas.

Sin embargo, no todos los miembros de la familia compartían la misma afición por el pavo. Ana Obregón, que tiene cuatro hermanos, recordó que algunos preferían otras elaboraciones. Por eso, sus padres también incluían en el menú "una ternera blanca con una salsa riquísima".

El postre que nunca faltaba

Después del marisco y los platos de carne, llegaba uno de los momentos más esperados de la cena: el postre. Y, a diferencia de lo que ocurre en muchos hogares españoles, donde los turrones, polvorones y mazapanes son los grandes protagonistas, la familia de Ana Obregón tenía una tradición muy particular.

"De postre comíamos el Baumkuchen de Horcher, un tronco de Navidad con salsa de chocolate caliente y helado de vainilla", explicaba la presentadora.

El Baumkuchen es un dulce de origen alemán que también recibe el nombre de pastel de árbol por la forma en la que se elabora. Se trata de un bizcocho que se cocina formando sucesivas capas de masa alrededor de un cilindro, lo que da lugar a una estructura característica. Al cortarlo, sus capas recuerdan a los anillos de crecimiento del tronco de un árbol, de ahí su nombre.

En su caso, el postre procedía del histórico restaurante Horcher de Madrid, un establecimiento que mantiene una estrecha relación con la gastronomía centroeuropea. El Baumkuchen es una de sus especialidades más conocidas y forma parte de su tradición repostera desde 1943.

Servido con chocolate caliente y helado de vainilla, combina el sabor del bizcocho con dos acompañamientos que aportan un contraste de temperaturas y texturas. El resultado es un postre especialmente apropiado para cerrar una cena festiva y que, en casa de los padres de Ana Obregón, se había convertido en una costumbre imprescindible.

Cómo preparar el pavo asado

El pavo asado era uno de los grandes protagonistas de las cenas de Nochevieja en casa de Ana Obregón. Aunque la actriz no ha compartido la receta exacta de su familia, es posible preparar una versión inspirada en aquel menú, con una carne jugosa y varias guarniciones de colores.

Una opción especialmente apropiada para estas fechas es el pavo relleno de frutas deshidratadas, una elaboración que combina ingredientes dulces y salados y que puede prepararse con antelación.

Para empezar, hay que preparar el relleno. Se corta una cebolla en trozos pequeños y se sofríe en una sartén con un poco de aceite de oliva. Después, se añade panceta, manzana troceada, orejones y ciruelas pasas sin hueso.

Cuando los ingredientes estén ligeramente cocinados, se incorpora pan duro desmenuzado y un poco de caldo de ave para conseguir una mezcla jugosa. Se remueve todo bien y se deja templar antes de utilizarlo.

A continuación, se salpimienta el pavo y se introduce el relleno en su interior, sin apretarlo demasiado. Se coloca en una bandeja de horno, se unta con aceite de oliva y se añade un poco de caldo en el fondo para evitar que los jugos se quemen.

El pavo se hornea a temperatura moderada hasta que esté bien cocinado. Durante la cocción, conviene regarlo de vez en cuando con los jugos de la bandeja para evitar que la superficie se reseque. Para comprobar que está listo, tanto la carne como el centro del relleno deben alcanzar una temperatura interna segura.

Mientras tanto, se pueden preparar los purés de colores que Ana Obregón recuerda de las cenas familiares. Basta con cocer por separado patatas, zanahorias y espinacas, triturarlas con un poco de mantequilla o leche y ajustar el punto de sal.

Por último, se deja reposar el pavo antes de cortarlo y se sirve acompañado de los diferentes purés. Así se consigue un plato navideño completo, vistoso y perfecto para compartir durante la cena de Nochevieja.

Otros platos tradicionales

El menú que Ana Obregón disfrutaba durante su infancia reúne algunos de los ingredientes más característicos de las celebraciones navideñas en España. El marisco, las carnes asadas y los postres especiales siguen siendo opciones habituales para despedir el año, aunque existen muchas maneras de combinarlos.

Cóctel de langostinos: una alternativa sencilla para comenzar la cena. Puede prepararse con lechuga, aguacate y una salsa suave, y servirse en copas individuales.

una alternativa sencilla para comenzar la cena. Puede prepararse con lechuga, aguacate y una salsa suave, y servirse en copas individuales. Langosta al horno: permite presentar este marisco como un entrante especial, acompañado de mantequilla aromatizada, ajo y perejil.

permite presentar este marisco como un entrante especial, acompañado de mantequilla aromatizada, ajo y perejil. Solomillo en salsa: es una buena opción para quienes prefieren una carne diferente al pavo. Puede acompañarse de salsa de setas, vino o pimienta.

es una buena opción para quienes prefieren una carne diferente al pavo. Puede acompañarse de salsa de setas, vino o pimienta. Ternera asada: una elaboración apropiada para las reuniones familiares, especialmente si se sirve con puré de patata o verduras.

una elaboración apropiada para las reuniones familiares, especialmente si se sirve con puré de patata o verduras. Puré de castañas: aporta un sabor ligeramente dulce y una textura cremosa que combina con las carnes asadas.

aporta un sabor ligeramente dulce y una textura cremosa que combina con las carnes asadas. Baumkuchen con chocolate: inspirado en el postre que recuerda Ana Obregón, puede servirse con chocolate caliente y una bola de helado de vainilla.

El papel de su madre

La actriz también destacó el papel de su madre, que se ocupaba de cuidar hasta el último detalle de las reuniones. "Mi madre era la mejor. Cuidaba todas las comidas, independientemente de si era Nochevieja o un día cualquiera de la semana. Preparaba todo con muchísimo mimo. Hacía unas decoraciones espectaculares para el 31, nos ponía cotillón y algún regalito".

Para Ana Obregón, aquellas cenas no eran especiales únicamente por los platos que se servían, sino también por el ambiente que sus padres conseguían crear alrededor de la mesa.

Tras el fallecimiento de su hijo Aless y de sus padres, la Navidad adquirió un significado mucho más doloroso para la presentadora. En una entrevista con ¡Hola!, reconoció que "durante tres años, todo era oscuro".

Sin embargo, la llegada de su nieta Anita ha supuesto una nueva etapa para la actriz, que ha recuperado parte de la ilusión por estas celebraciones familiares.