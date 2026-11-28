El pollo al horno es uno de los platos más clásicos en la mayoría de cocinas españolas. Económico, versátil y fácil de acompañar con unas patatas o unas verduras, tiene una pequeña dificultad que no siempre resulta fácil de resolver: conseguir que la pechuga quede jugosa sin que el resto de la carne se quede poco hecha.

Aunque muchas personas recurren al limón, al vino blanco o a la mantequilla para evitar que el pollo se reseque durante el asado, hay un detalle al que no siempre se presta atención y que puede marcar la diferencia en el resultado: la posición en la que se coloca el pollo dentro del horno.

Así lo explica Verónica, carnicera de Borosa Market, que ha compartido en TikTok dos consejos para conseguir un pollo asado mucho más jugoso. El primero consiste en colocarlo boca abajo sobre la bandeja del horno y el segundo, en dejarlo macerar desde el día anterior.

El truco de Verónica

En uno de los vídeos, la carnicera aborda uno de los problemas más habituales al preparar un pollo entero al horno: que la pechuga termine demasiado seca mientras los muslos y los contramuslos todavía necesitan tiempo de cocción.

Y es que no todas las partes del pollo tienen las mismas características. Mientras que los muslos contienen una mayor proporción de grasa, la pechuga es una carne más magra y, por tanto, más propensa a resecarse cuando se cocina en exceso.

Para evitarlo, Verónica propone cambiar la forma en la que habitualmente se coloca el pollo sobre la bandeja del horno. "Para que tu pollo salga mucho más jugoso, vamos a colocarlo en el horno siempre boca abajo en su bandeja para que se vaya cocinando la pechuguita con el propio jugo del pollo", explica.

En lugar de colocar el ave con la pechuga hacia arriba, como suele hacerse en muchas recetas tradicionales, la carnicera recomienda darle la vuelta para que esta parte quede orientada hacia el fondo de la bandeja.

De esta manera, los jugos y parte de la grasa que se desprenden durante el asado pueden entrar en contacto con la pechuga, favoreciendo que su superficie permanezca húmeda durante la cocción.

Uno de los aspectos más interesantes del consejo de Verónica es que no requiere añadir ningún ingrediente especial. Basta con modificar la posición del pollo antes de introducirlo en el horno.

Durante el asado, la grasa que se encuentra bajo la piel comienza a fundirse y, junto con los líquidos que desprende la carne, se va acumulando en el fondo de la bandeja. Cuando la pechuga está orientada hacia abajo, queda menos expuesta al calor directo de la parte superior del horno y puede mantenerse en contacto con parte de esos jugos.

24 horas de macerado

Aunque la posición del pollo dentro del horno es uno de los principales trucos de Verónica, la carnicera también recomienda dedicar unos minutos a preparar la carne el día anterior. "También podéis poner el pollo a macerar el día antes unas 24 horas con las especias que más os gusten, vino coñac... A gusto del consumidor".

El ajo, el romero, el tomillo, el orégano, el pimentón o la pimienta negra son algunas de las especias y hierbas aromáticas que mejor combinan con este tipo de carne. También se puede añadir un poco de vino blanco o coñac, como propone Verónica, junto con aceite de oliva y sal para preparar una mezcla con la que impregnar el exterior del pollo.

Uno de los ingredientes que desempeña un papel importante durante este proceso es la sal, ya que, con suficiente tiempo de reposo, puede penetrar en la carne y favorecer la retención de humedad durante la cocción.

El resto de los ingredientes contribuyen principalmente a aromatizar la superficie del pollo y a enriquecer los jugos que se forman durante el asado.

Otros errores

Además de colocar el pollo boca abajo y dejarlo macerar previamente, existen otros pequeños detalles que pueden ayudar a conseguir mejores resultados cuando se prepara esta receta en casa.

Uno de los errores más habituales es utilizar una temperatura demasiado elevada durante todo el asado. Aunque el calor intenso favorece el dorado de la piel, también puede provocar que las partes más magras de la carne pierdan demasiada humedad.

Por eso, conviene cocinar el pollo a una temperatura moderada y, si se desea conseguir una piel más crujiente, aumentar ligeramente el calor durante los últimos minutos.

Otro error frecuente es abrir constantemente la puerta del horno. Cada vez que se hace, parte del calor acumulado se escapa, lo que puede dificultar que la cocción se mantenga estable.

También es importante no prolongar el asado más de lo necesario. El tamaño del pollo y las características de cada horno influyen en el tiempo de preparación, por lo que no todas las piezas necesitan cocinarse durante el mismo periodo.

Utilizar un termómetro de cocina es una de las formas más fiables de comprobar que el pollo está listo. La temperatura interna debe alcanzar los 74 °C tanto en la parte más gruesa de la pechuga como en la zona interior del muslo, sin tocar el hueso al realizar la medición.

Por último, conviene dejar reposar el pollo unos minutos después de sacarlo del horno. Cortarlo inmediatamente puede favorecer que pierda parte de sus jugos, mientras que el reposo ayuda a reducir esa pérdida.