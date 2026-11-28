Isabel Rodríguez, 45 años: "Vengo de una familia muy humilde. Mi madre ayudaba en el bar de la familia y mi padre, en el campo"

Cuando terminó el instituto, Isabel Rodríguez empezó a atender a los clientes del Escalón 2000, el bar que regentaban sus padres en Abenójar (Ciudad Real). Con lo que ganaba detrás de la barra y las becas que recibió, pudo costearse la carrera de Derecho.

La actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana habló de sus orígenes en una entrevista con El País en agosto de 2022. Su madre ayudaba en el bar y su padre, que venía de una familia de pastores, trabajó en el campo. También fue albañil.

El primer bar de la familia lo abrió su abuelo materno, Silvino. Había aprendido a leer y a escribir por su cuenta y le gustaba estar al día. Con él, Rodríguez veía Informe semanal y el telediario, al que su abuelo llamaba "el parte".

La mayor de tres hermanas recuerda que de niña pasaba buena parte del tiempo en la calle, donde jugaba a la comba y a la goma. También se escapaba a casa de sus abuelos, donde podía merendar un bollycao o un yogur de chocolate.

Sus estudios

Rodríguez estudió en el colegio público de Abenójar. De aquellos años recuerda a un grupo de profesores jóvenes que, además de enseñarles matemáticas o lengua, les daban la oportunidad de probar actividades como la informática y el manejo de cámaras de vídeo.

A los 15 años pasó al instituto Atenea, en Ciudad Real. Por entonces se afilió a las Juventudes Socialistas y empezó a preparar con varios compañeros un periódico llamado El Progreso, que repartían por los pueblos de la zona.

Tras el instituto, compaginó el trabajo en el bar con los estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se licenció en Derecho. En la entrevista de 2022, recordó que las becas le permitieron acceder a oportunidades que sus padres y sus abuelos no habían tenido.

Senadora a los 22

Rodríguez todavía trabajaba en el bar cuando recibió la llamada para dar el salto a la política institucional. En marzo de 2004, con 22 años, salió elegida senadora por Ciudad Real. Ocupó el escaño hasta 2007.

Después asumió la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha y fue portavoz del Gobierno autonómico. En 2011 entró en el Congreso como diputada y en 2019 fue elegida alcaldesa de Puertollano.

De la alcaldía pasó al Consejo de Ministros en 2021, al frente de Política Territorial y como portavoz del Gobierno. Desde noviembre de 2023 dirige el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Su familia

En las Juventudes Socialistas conoció a Iván Molinero, que también fue compañero suyo en la facultad. Se casaron y tuvieron dos hijos, ambos nacidos en Puertollano.

En 2022, durante unas jornadas del Club de Malasmadres, Rodríguez resumió cómo había vivido algunas de las expectativas que pesan sobre las madres: "Me sentí culpable de no sentirme mala madre". Más tarde contó a ElPlural que alguna vez se había sentido juzgada por disfrutar de su trabajo y defendió que la crianza se repartiera.

En Abenójar conserva sus amistades de infancia. En la entrevista con El País contó que salía en bicicleta con sus hijos y que una de las paradas de esos paseos era la huerta de su padre, donde sembraba tomates, calabacines y fresas.