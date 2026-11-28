Irene Gil, sobre los autónomos: "Hacienda rebaja el IRPF y pone fin a las declaraciones trimestrales del IVA para los pequeños negocios"

Los autónomos en España podrán pagar menos impuestos y reducir parte de los trámites que tienen que realizar cada trimestre con Hacienda. Así lo recoge el nuevo paquete de medidas fiscales aprobado en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales de este 29 de noviembre.

Entre las principales novedades se encuentran una rebaja en el IRPF, la reducción de los pagos fraccionados y un nuevo régimen de IVA que permitirá a los pequeños negocios presentar una única declaración anual.

Sobre cómo afectarán estos cambios por cuenta propia ha hablado la abogada Irene Gil en uno de sus vídeos publicados en TikTok: "El Gobierno acaba de aprobar cambios fiscales para los autónomos. Dentro de todas las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros, están estos cambios para los autónomos", comienza explicando la experta.

Una única declaración

Una de las medidas más destacadas es la posibilidad de reducir el número de declaraciones que los pequeños empresarios tienen que presentar a Hacienda a lo largo del año. "Se crea un nuevo régimen especial de IVA para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros que será voluntario y que consistirá en que no habrá que hacer autoliquidaciones trimestrales. Solo habrá que hacer una única declaración anual", explica.

Sin embargo, acogerse a este nuevo sistema no significa que los autónomos vayan a dejar de pagar el IVA, sino que cambiará la forma de liquidarlo. "Lo seguirás pagando pero según lo que han explicado, lo que vas a tener son tres pagos a cuenta: en abril, en julio y octubre que te los va a calcular Hacienda según tu cuota del año anterior dividida entre cuatro", aclara la abogada.

Estos tres adelantos se descontarán posteriormente del importe que corresponda abonar en la liquidación anual. La entrada en vigor de este nuevo régimen voluntario está prevista para el 1 de enero de 2027.

Rebaja del IRPF

Los cambios también afectan al IRPF del ejercicio 2026 y permitirán a muchos trabajadores por cuenta propia reducir su factura fiscal, tanto si tributan en estimación directa simplificada como si lo hacen por módulos: "El IRPF aumenta al 10 % la deducción por gastos de difícil justificación y además será hasta 3.000 euros", señala.

En concreto, para quienes tributan en estimación directa simplificada, el porcentaje correspondiente a las provisiones y gastos de difícil justificación pasará del 5% al 10%, mientras que el límite anual aumentará de 2.000 a 3.000 euros.

Por su parte, quienes tributan a través del sistema de módulos también verán incrementada del 5% al 10% la reducción de su rendimiento neto. En este caso, se calcula que la medida beneficiará a un millón de trabajadores, con un ahorro global de 103 millones de euros.

Pagos fraccionados

Otra de las novedades permitirá a determinados autónomos dejar de realizar los pagos fraccionados del IRPF que hasta ahora tenían que presentar cada trimestre. "No tendrás que presentar pagos fraccionados del IRPF en la declaración trimestral. Si tu última declaración salió a devolver o tus pagos fraccionados superaron lo que te tocaba pagar y si los tienes que presentar va a bajar el tipo al 19 %", explica la abogada.

Esta medida está dirigida a los trabajadores en estimación directa cuya facturación anual sea inferior a 85.000 euros y que cumplan los requisitos establecidos en relación con el resultado de su última declaración de la Renta.

Para aquellos que tengan que continuar realizando estos pagos y cuya facturación no alcance los 250.000 euros, el porcentaje aplicable también se reducirá, pasando del 20% al 19%.

Medidas que todavía están pendientes de completar su tramitación y convalidación parlamentaria en la Diputación Permanente.

Verifactu se retrasa

El nuevo paquete de medidas también da un mayor margen de tiempo a los autónomos para adaptar sus programas de facturación a los requisitos de Verifactu.

El objetivo de este aplazamiento es hacer coincidir su implantación con la de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, evitando que los negocios tengan que afrontar ambos cambios en momentos diferentes.

Así, la fecha prevista para la adaptación de estos sistemas pasa del 1 de julio de 2027 al 6 de octubre de 2028.