Chelito, cuyo nombre es Consuelo Hermida, en su pescadería de la plaza de Lugo, en A Coruña. Redes Sociales

Consuelo, pescadera: "Jamás recomendaría congelar la merluza, es el pescado que más calidad pierde; el rape aguanta mucho mejor"

Comprar el pescado de Navidad con antelación permite comparar piezas y precios sin las prisas de los últimos días. Pero, si va a pasar varias semanas en el congelador, conviene pensar también en cómo quedará al cocinarlo.

Consuelo Hermida, conocida como Chelito, trabaja en una pescadería de la plaza de Lugo, en A Coruña. Su apodo viene de Chelo, la forma familiar de Consuelo. En declaraciones a La Voz de Galicia, explicó que los pescados de horno suelen soportar bien la congelación y que el rape es el que mejor aguanta.

Con la merluza aconseja más cuidado. Según su experiencia, es un pescado de carne delicada que puede secarse y perder textura tras pasar demasiado tiempo congelado. Por eso recomienda guardarla el menor número de días posible.

Eso no impide comprar merluza para Navidad ni congelarla en casa. La diferencia está en cuánto tiempo se piensa conservar: si todavía faltan semanas para servirla, Chelito prefiere elegir una pieza que resista mejor.

Qué comprar antes

La pescadera menciona también el rodaballo y la lubina entre los pescados de horno en los que apenas aprecia diferencias después de congelarlos. Son alternativas para quien ya sabe qué va a preparar y encuentra una buena pieza antes de las fiestas.

Chelito aconseja aprovechar los días en los que hay buen suministro. Cuando se acercan las celebraciones, aumenta la demanda y un temporal puede reducir las capturas. Comprar antes da más margen para comparar especies, tamaños y precios en el puesto.

No todos sus clientes lo hacen. Algunos prefieren llevarse el pescado fresco justo antes de cocinarlo; otros organizan el menú con tiempo y reservan una pieza para congelar. La elección depende tanto de la receta como de la disposición a guardarlo en casa.

En su pescadería, Chelito prepara el pescado lo más limpio posible y lo entrega envuelto en papel parafinado. Recomienda protegerlo bien al llegar a casa para que el frío seco no afecte a la superficie de la pieza.

Cómo congelarlo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda mantener los alimentos congelados a −18 °C o menos. El frío detiene el crecimiento de los microorganismos, pero no los elimina: pueden volver a multiplicarse cuando el alimento se descongela.

Por eso conviene llevar el pescado a casa sin romper la cadena de frío y guardarlo cuanto antes. Anotar la especie y la fecha en el envase ayuda a controlar cuánto tiempo lleva congelado, sobre todo si se compran varias piezas para distintos días.

Para descongelarlo, Chelito recomienda pasarlo al frigorífico con antelación. Colocarlo dentro de un recipiente permite recoger los líquidos que suelta y evita dejarlo durante horas sobre la encimera.

Congelar para conservar y congelar para prevenir el anisakis son cuestiones distintas. Si el pescado se va a comer crudo o poco cocinado, la AESAN indica que en casa debe permanecer a −15 °C o menos durante al menos cuatro días; aconseja contar un mínimo de cinco desde que se introduce en el congelador. Si hay dudas sobre el aparato, recomienda comprarlo ya congelado.

Su rodaballo al horno

Para las fiestas, Chelito suele preparar rodaballo al horno con patatas panaderas, inspirado en una receta de Karlos Arguiñano. Empieza cocinando las patatas en aceite y las retira a una fuente cuando están algo blandas.

En el aceite que queda sofríe abundante cebolla y pimiento rojo. Después añade vino blanco, preferiblemente albariño o godello. Ese sofrito será la base de la fuente en la que cocinará el pescado.

Coloca las patatas sobre las verduras y pone encima el rodaballo. Le hace unos cortes superficiales y corta ligeramente la espina para que resulte más sencillo servirlo. Termina con un poco más de vino, sal y una pequeña cantidad de pan rallado.

Lo hornea a 200 °C. Para una pieza de dos kilos, calcula unos 40 minutos, aunque ajusta el tiempo al tamaño del rodaballo.