Virginia López, abogada: "La conciliación familiar no es un favor que te hacen, es un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores"

La conciliación laboral no termina cuando los hijos crecen. El Estatuto de los Trabajadores también reconoce el derecho a dejar temporalmente el empleo para atender a determinados familiares que necesitan cuidados.

Una posibilidad que muchos trabajadores desconocen y que puede alcanzar los dos años, con garantías de reincorporación y conservación de la antigüedad.

La abogada Virginia López recuerda que la conciliación familiar no es un privilegio que concede una empresa cuando quiere, sino un derecho reconocido por la legislación laboral.

Una distinción importante para quienes se encuentran ante una situación de dependencia en su entorno familiar y necesitan reorganizar su vida profesional para poder atenderla.

Esta medida está recogida en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores y permite suspender el contrato durante un periodo determinado sin que ello suponga una renuncia definitiva al empleo.

Eso sí, no basta con tener un familiar al que cuidar: la ley establece quién puede beneficiarse de esta excedencia y qué circunstancias deben concurrir.

Condiciones para acogerse

El artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho para atender al cónyuge o pareja de hecho y a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este último grupo se encuentran los padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos, así como determinados familiares políticos.

La condición es que la persona necesite asistencia por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, que no pueda valerse por sí misma y que no desempeñe una actividad retribuida. Por tanto, no basta con que exista un vínculo familiar, también debe darse una situación que justifique la necesidad de cuidados.

La duración máxima es de dos años, aunque el convenio colectivo puede ampliar ese periodo. Además, el trabajador puede distribuir la excedencia en varios tramos, en lugar de disfrutarla necesariamente de una sola vez.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante para quienes tienen padres mayores o familiares que atraviesan una enfermedad y necesitan atención continuada. También permite organizar los cuidados cuando las responsabilidades familiares no pueden resolverse únicamente con los permisos laborales de unos días.

La abogada laboralista Virginia López insiste en que los trabajadores deben conocer las herramientas que tienen a su disposición. En una entrevista publicada por Infobae, lo explica con una afirmación contundente: "Lo primero que debes grabarte a fuego es que la conciliación familiar no es un favor que te hace la empresa, es un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores".

Derechos del trabajador

Una de las principales dudas antes de solicitar esta medida es qué ocurre con el empleo durante el tiempo que dura la ausencia. La excedencia por cuidado de familiares supone la suspensión del contrato, por lo que la empresa deja de abonar el salario mientras el trabajador no presta sus servicios.

Sin embargo, no desaparecen todas las garantías laborales. El periodo de excedencia computa a efectos de antigüedad y la persona trabajadora tiene derecho a participar en cursos de formación profesional, a los que la empresa debe convocarla, especialmente cuando se acerque su reincorporación.

También existe una reserva del puesto de trabajo durante el primer año. Una vez transcurrido ese plazo, el derecho de reserva pasa a referirse a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En las familias numerosas, este periodo de reserva puede ampliarse hasta los 15 meses si se trata de una categoría general y hasta los 18 meses en la especial.

Otro aspecto importante afecta a la Seguridad Social. Los tres primeros años de excedencia por cuidado de otros familiares se consideran periodos de cotización efectiva para determinadas prestaciones, como la jubilación, la incapacidad permanente y las prestaciones por muerte y supervivencia. Esto significa que, aunque durante la excedencia no se perciba salario, ese tiempo puede seguir contando para determinados derechos futuros.

Cómo solicitarla

La excedencia por cuidado de familiares es un derecho individual de cada trabajador. No obstante, puede darse el caso de que dos empleados de una misma empresa soliciten disfrutarla simultáneamente para atender a la misma persona.

En esa situación, la compañía puede limitar el ejercicio simultáneo si existen razones objetivas y justificadas relacionadas con su funcionamiento. La decisión debe comunicarse por escrito y acompañarse de una alternativa que permita a ambos trabajadores ejercer su derecho.

Virginia López también advierte de la importancia de dejar constancia documental de cualquier petición relacionada con la conciliación. "Las palabras se las lleva el viento. Y en un procedimiento judicial, simplemente no existen", señala la abogada. Por eso recomienda presentar las solicitudes por escrito y explicar claramente las circunstancias que las justifican.

Antes de iniciar el trámite, conviene consultar el convenio colectivo aplicable para comprobar si contempla condiciones más favorables, como una duración superior a los dos años. También es recomendable concretar las fechas de inicio y finalización previstas y conservar una copia de la solicitud.