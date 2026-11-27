Michaela, 55 años: "Cuando llegué a España era enfermera, pero abrí una churrería y me va muy bien. Soy más feliz"

La vida de Michaela Hofferova dio un giro inesperado cuando decidió abandonar su país natal para empezar de nuevo en España. Lo que inicialmente iba a ser una estancia de seis meses terminó convirtiéndose en una historia de amor, familia y trabajo entre churros y chocolate.

Hoy, más de dos décadas después de llegar a Andalucía, esta mujer checa se ha ganado un sitio en Dos Hermanas y ha encontrado en la churrería su verdadera profesión.

Nacida en 1971 en Opava, en la antigua Checoslovaquia, Michaela estudió Enfermería y llegó a ejercer en su país. Sin embargo, las circunstancias personales y la necesidad de encontrar un empleo que le permitiera criar a su hija Klara la llevaron a plantearse un cambio de vida.

En 1999 aceptó la propuesta de una amiga que necesitaba ayuda para cuidar de sus hijos en San Roque (Cádiz). Michaela dejó a su hija al cuidado de su madre y viajó a España con la idea de quedarse únicamente unos meses. No imaginaba que aquel viaje terminaría cambiando su destino.

La churrera checa

Su llegada a Dos Hermanas estuvo relacionada con una nueva oportunidad laboral. Una conocida le ofreció trabajar en un bar de Los Remedios, en Sevilla, y Michaela se instaló en un piso compartido del barrio nazareno de La Moneda.

Allí conoció a Javier, un cliente del establecimiento que acabaría convirtiéndose en el hombre de su vida. La conexión fue inmediata y, después de regresar a Chequia para recoger a su hija, comenzó una nueva etapa junto a él.

Aunque su formación y experiencia estaban relacionadas con la Enfermería, ejercer de nuevo en España no resultó sencillo. Intentó convalidar sus estudios mediante un curso online, pero la barrera del idioma terminó complicando sus planes.

Fue entonces cuando apareció una alternativa que terminaría convirtiéndose en su profesión. Javier llevaba trabajando como churrero desde los 16 años y conocía perfectamente los secretos de un oficio que había aprendido en su familia.

"Javier es churrero desde los 16 años, su madre tenía una churrería en Isla Mayor, su pueblo. Me enseñó a hacerlos, aunque a él, que es un maestro, no lo voy a superar nunca porque no es fácil hacer un buen churro", explicaba Michaela en una entrevista con Periódico El Nazareno.

La primavera del año 2000 marcó el comienzo de su trayectoria entre masas, aceite caliente y desayunos. Lo que empezó como una solución laboral terminó siendo una decisión de la que se siente especialmente orgullosa.

Una churrería propia

Con el paso de los años, Michaela decidió dar un paso más y poner en marcha su propio negocio. En 2012 abrió una churrería en Umbrete, Sevilla, instalada en una caravana permanente desde la que atiende a sus clientes de martes a domingos.

Su jornada comienza a las seis de la mañana, aunque el establecimiento abre sus puertas a las ocho. Hasta las doce del mediodía prepara y vende churros y chocolate, una combinación tradicional que sigue reuniendo a numerosos aficionados al desayuno de toda la vida.

La actividad le permite desarrollar un trabajo que conoce bien y que ha aprendido junto a su marido. Javier, por su parte, continúa vinculado al oficio con su propia roulotte, llamada 'El rey del churro', situada en La Moneda y abierta los fines de semana desde hace años.

Michaela no esconde la satisfacción que le produce haberse hecho un hueco en este sector. "Soy churrera ¡y a mucha honra!", afirmaba con orgullo durante aquella conversación.

Después de trabajar, reserva las tardes para sus aficiones, el gimnasio y su familia. También disfruta escuchando los ensayos musicales de Javier, que compagina su trabajo como churrero con su faceta artística bajo el nombre de Javier Delva.

Su hogar

Si algo ha cambiado durante estas décadas es la relación de Michaela con España. Al principio, el idioma fue uno de sus mayores obstáculos. Recuerda que llegó a casa llorando después de escuchar cómo una mujer la llamaba "hija de puta", sin comprender que, en aquel contexto, se trataba de una expresión utilizada de manera coloquial.

Ahora, sin embargo, el español forma parte de su vida hasta el punto de que asegura que sueña en este idioma. Incluso ha incorporado expresiones andaluzas como "cucha" y "ojú" a su vocabulario cotidiano.

También reconoce que el carácter de la tierra ha transformado su personalidad. "Soy más feliz. Sin Javier me habría vuelto, seguro. También se me ha contagiado la alegría de los andaluces. ¡Antes era superseria!", contaba.

Su hija Klara, que llegó a España con siete años, también ha construido su vida en Dos Hermanas. Criada en La Moneda, se dedica a la fotografía y mantiene allí sus amistades de siempre.

Más de veinte años después de aquel viaje que comenzó como una estancia temporal, Michaela ha encontrado en Andalucía mucho más que un lugar donde trabajar.