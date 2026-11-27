Isabel, cocinera: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen solo con atún, usa 2 latas de mejillones, 30 g de mayonesa y 1 tomate"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 6

Los huevos rellenos son un clásico de la gastronomía española, especialmente cuando llega el buen tiempo. Su sencilla elaboración y su éxito entre mayores y pequeños los han convertido en un habitual de las comidas y cenas familiares.

La versión de toda la vida se prepara con yemas de huevo cocidas, atún y mayonesa. Sin embargo, hay quienes apuestan por enriquecer esta mezcla con otros ingredientes para darle un toque distinto sin complicarte demasiado en la cocina.

Es el caso de Isabel, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, que añade al atún dos latas de mejillones en escabeche. Además, aprovecha un ingrediente que muchas veces acabamos desperdiciando: el líquido de la conserva.

El truco del escabeche

En lugar de prescindir del atún, Isabel lo combina con los mejillones para conseguir un relleno más sabroso y jugoso. El punto de acidez y los matices especiados de la conserva equilibran, además, la untuosidad de la mayonesa.

La cocinera también aprovecha parte del líquido de los mejillones para integrar mejor los ingredientes. Así consigue potenciar el sabor de la mezcla y darle una textura cremosa sin necesidad de añadir más mayonesa.

"Esto es una maravilla, os lo prometo, hacedlo porque está riquísimo", asegura mientras termina de montar el plato. Para decorar, coloca varios mejillones enteros sobre los huevos y utiliza el escabeche sobrante para aliñar unos tomates de acompañamiento.

Con estos sencillos detalles, Isabel consigue mejorar la presentación de un entrante de lo más cotidiano y sacar el máximo partido a una conserva, evitando desperdiciar buena parte de su contenido.

Hielo para pelar los huevos

La preparación comienza con un pequeño truco que Isabel aprendió de su madre. Antes de cocer los huevos, la cocinera añade al agua un puñado de sal y un chorrito de vinagre con el objetivo de facilitar el pelado posterior.

Tras diez minutos de cocción, introduce los huevos directamente en un recipiente con agua fría y cubitos de hielo. Este enfriamiento rápido detiene la cocción y puede facilitar la retirada de la cáscara sin dañar la clara.

"Mirad qué fácil se pelan, rápido y veloz", comenta la cocinera mientras desprende casi toda la cáscara con las manos.

Una vez pelados, Isabel corta los huevos por la mitad a lo largo. De esta manera, obtiene una base más alargada sobre la que distribuir abundante relleno y conseguir un resultado más vistoso.

Receta de los huevos rellenos con mejillones Ingredientes de los huevos rellenos Huevos, 6 unidades

Mejillones en escabeche, 2 latas

Atún al natural, 2 latas

Mayonesa, 30 g

Escabeche de los mejillones, al gusto

Un puñado de sal

Un chorrito de vinagre

Lechuga

Tomate pera

Hierbabuena fresca, unas hojas Paso 1 Llena una cazuela con abundante agua, añade el puñado de sal y el chorrito de vinagre e incorpora los huevos. Cuando el agua rompa a hervir, cuécelos durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua y hielo. Paso 2 Pasa los huevos directamente al agua helada para cortar la cocción. Cuando estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos longitudinalmente por la mitad. Retira las yemas y resérvalas en un bol. Paso 3 Abre las latas de mejillones. Reserva doce piezas enteras para la decoración final y guarda también parte del escabeche. Pica el resto de los mejillones y mézclalos con las yemas desmenuzadas. Paso 4 Incorpora el atún bien escurrido y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme. Paso 5 Añade la mayonesa y remueve. Después incorpora poco a poco unas cucharadas del escabeche reservado hasta conseguir un relleno más cremoso y sabroso. Paso 6 Rellena generosamente las claras con ayuda de una cuchara y colócalas sobre una fuente cubierta con lechuga picada y rodajas de tomate. Paso 7 Corona cada huevo con uno de los mejillones reservados, aliña el tomate con un poco más de escabeche y decora, si lo deseas, con unas hojas de hierbabuena. Paso 8 Guarda la fuente en la nevera durante al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten y los huevos estén bien frescos.

Otras versiones

Isabel no es la única cocinera que apuesta por incorporar esta conserva a la receta tradicional. Rosa González, creadora del canal de YouTube Rosa Cocinera y Madre, también utiliza mejillones en escabeche para elaborar su propia versión de este popular entrante.

En su receta, los mejillones forman parte de la preparación y también se emplean como elemento decorativo. Una alternativa que demuestra cómo un ingrediente tan asequible puede renovar un clásico del recetario español sin renunciar a su esencia casera.