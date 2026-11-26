Jhoss, limpiadora hondureña en España: "Estudié una carrera en mi país y tuve que emigrar para darle un futuro a mi hijo"

El sector de la limpieza profesional representa en España una importante oportunidad de empleo para miles de personas que buscan incorporarse al mundo laboral.

Un sector en el que las mujeres continúan siendo las grandes protagonistas. Y es que, de acuerdo con los datos de Interempresas Media, cerca de 400.000 trabajadoras se dedican a esta profesión en nuestro país.

Una labor que, a pesar de no contar siempre con la visibilidad que merece, es una pieza imprescindible para el día a día de oficinas, colegios, hospitales, edificios y casas.

En los últimos años también ha crecido la presencia de trabajadoras de origen extranjero, especialmente en sectores tan necesarios como la limpieza, la atención a personas dependientes, la hostelería o el comercio.

Es el caso de Jhoss, una mujer hondureña que, pese a haber terminado una carrera universitaria en su país, no consiguió ejercer su profesión ni encontrar la estabilidad económica que buscaba para su familia. Una situación que la llevó a empezar de nuevo en España.

Aquí encontró en la limpieza una oportunidad para salir adelante y ofrecer un futuro mejor a su hijo. Desde su perfil de TikTok, @jhoss.canales, muestra cómo transcurre su día a día y comparte los motivos por los que decidió emigrar.

Como muchas otras profesionales del sector, Jhoss comienza a trabajar antes de que amanezca. "Salgo a las 6:25 de la mañana, entro a las 6:30 y por suerte tengo a cinco minutos mi trabajo, así que me da tiempo a caminar tranquilamente", relata en uno de sus vídeos.

Por qué dejó Honduras

Más allá de la búsqueda de un empleo, hubo otras circunstancias que llevaron a Jhoss a abandonar su país. Una de las que más peso tuvo en su decisión fue la posibilidad de garantizar una mejor asistencia sanitaria a su hijo.

La hondureña explica que el coste de determinados tratamientos y servicios médicos en su país puede resultar difícil de asumir para muchas familias. Su experiencia en nuestro país, sin embargo, ha sido muy diferente: "Aquí en España el trato es súper diferente, los niños son prioridad".

Entre los momentos que más recuerda está un ingreso hospitalario de varios días por el que no tuvo que desembolsar dinero. Una experiencia que le hizo valorar especialmente las prestaciones de la sanidad pública española.

Tampoco fue fácil encontrar trabajo en Honduras. A pesar de su formación universitaria, nunca llegó a ejercer su profesión. Incluso renunció a una oferta laboral confiando en encontrar un empleo acorde con sus estudios, algo que finalmente no sucedió.

La inseguridad fue otra de las razones que terminaron de convencerla. Tal y como ha contado en sus redes sociales, el miedo a sufrir un robo formaba parte de su rutina, sobre todo cuando viajaba en coche acompañada de su hijo.

Y aunque guarda un gran cariño por su tierra, Jhoss señala que las dificultades para encontrar trabajo, la inseguridad y las limitaciones en el acceso a servicios esenciales empujan a muchas personas a buscar un futuro fuera de Honduras.

En su caso, la suma de todas estas circunstancias hizo que dejar atrás su país se convirtiera en la única salida que veía para mejorar sus condiciones de vida.

Ahora, pese a las dificultades que supone comenzar de cero lejos de casa, Jhoss considera que su decisión ha merecido la pena. En España ha encontrado estabilidad laboral y la posibilidad de cumplir el propósito que la llevó a emigrar: garantizar a su hijo un futuro con más oportunidades.