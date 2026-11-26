Blanca Mayandía, chef: "El arroz blanco no se hace con agua sino con 3 ajos, 2 hojas de laurel y un buen caldo casero"

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El arroz blanco puede ser una guarnición discreta o tener sabor por sí mismo. En una de sus recetas para Canal Cocina, Blanca Mayandía elige la segunda opción: dora dos ajos, añade una hoja de laurel y cuece el arroz en caldo de verduras en lugar de agua.

La preparación forma parte de un arroz relleno, aunque la cocinera hace primero el arroz en una cazuela, antes de mezclar los ingredientes del relleno. Esa parte inicial permite obtener un arroz que también se puede servir solo, como acompañamiento de otro plato.

Primero, los ajos

Mayandía empieza machacando ligeramente los dientes de ajo y dorándolos en aceite de oliva. No los añade al final ni los cuece directamente con el arroz: el ajo pasa primero por el aceite caliente.

Después incorpora los granos y la hoja de laurel. Remueve el arroz en la cazuela antes de verter el caldo, un paso conocido como nacarar. Así, el arroz se rehoga brevemente con el aceite y los ingredientes que ya están en el recipiente.

Conviene vigilar el ajo durante ese primer paso. Si se oscurece demasiado, puede aportar un sabor amargo. Basta con dorarlo ligeramente antes de echar el arroz.

Caldo en vez de agua

La receta indica 600 gramos de caldo de verduras para 300 gramos de arroz. Mayandía tapa la cazuela una vez añadido el líquido y cocina durante 18 minutos a fuego suave. No propone hervirlo en abundante líquido para escurrirlo después.

El tipo de caldo importa porque el arroz absorbe buena parte de él mientras se hace. Uno de verduras permite usar la preparación junto a huevos, pescado o carne sin darle el sabor marcado de un caldo de pescado, por ejemplo.

Si se utiliza un caldo casero, vale la pena colarlo antes para que no queden trozos de verdura entre los granos. También hay que probarlo: si ya está bien sazonado, añadir sal a la cazuela puede hacer que el arroz quede demasiado salado.

La proporción y el tiempo corresponden a la receta concreta de Mayandía. Al usar otro tipo de arroz, conviene consultar el tiempo de cocción indicado en el envase y comprobar el resultado al final, porque no todos los granos se comportan igual.

De guarnición a plato completo

En Canal Cocina, Mayandía no termina la elaboración cuando el arroz está cocido. Prepara un relleno de atún, huevo cocido, tomate frito y aceitunas, y utiliza el arroz para cubrir la base y las paredes de un molde. Después añade el relleno, lo tapa con más arroz y lo termina con mahonesa y albahaca.

Quien busque únicamente un arroz blanco con más sabor puede detenerse antes de ese montaje. Los ajos, el laurel y el caldo ya forman parte de la cocción; el atún y los huevos pertenecen a la segunda parte del plato.

El método resulta útil cuando el arroz va a servirse con una preparación sencilla y no llevará salsa. En ese caso, el caldo evita que todo el sabor de la guarnición dependa de lo que se ponga encima.