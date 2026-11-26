Las abuelas coinciden: "Para pelar bien los huevos cocidos, el truco no es el agua con hielo, añade 1 cucharada de sal y 1 chorrito de vinagre"

0 votos

Cocer huevos es algo sencillo, pero conseguir que se pelen bien ya es otra historia. Seguro que más de una vez, al retirar la cáscara, se ha quedado pegada a la clara y has terminado arrancando algún trozo sin querer.

Esto ocurre con más frecuencia de lo que parece y puede estropear bastante el resultado, sobre todo si queremos preparar huevos rellenos, añadirlos a una ensalada o servirlos enteros. En lugar de quedar lisos y bonitos, acaban llenos de pequeños agujeros.

Para evitarlo, Dolores Valcárcel, más conocida como abuela Lolita, comparte un truco muy fácil de poner en práctica. El secreto está en añadir dos ingredientes al agua de cocción para conseguir que la cáscara se retire con mayor facilidad y los huevos queden perfectos.

Truco de abuela

La propuesta de Dolores Valcárcel parte de dos ingredientes que todos tenemos en la cocina: sal y vinagre. Dos productos habituales en la cocina que pueden convertirse en aliados a la hora de preparar huevos duros.

El procedimiento es muy sencillo. Al agua en la que vamos a cocer los huevos hay que añadir una cucharada de sal y unos 15 mililitros de vinagre por cada litro de agua.

La idea es que estos ingredientes ayuden a que la cáscara se pueda retirar con más facilidad una vez terminada la cocción. Así se reduce el riesgo de que, al pelar los huevos, nos llevemos también parte de la clara.

No hace falta comprar ningún utensilio especial ni recurrir a técnicas complicadas. Tampoco es necesario modificar la receta posterior en ningún sentido; el objetivo es conseguir huevos duros enteros, lisos y con una superficie limpia de restos de cáscaras.

El resultado puede marcar la diferencia cuando los huevos van a convertirse en protagonistas de un plato. No es lo mismo servir un huevo duro con la clara llena de marcas que uno perfectamente pelado y listo para cortar, rellenar o incorporar a una ensalada.

Además, hay otro aspecto que puede ayudar después de la cocción: enfriar rápidamente los huevos. Pasarlos a un recipiente con agua muy fría o hielo detiene la cocción y facilita que podamos manipularlos poco después.

Cómo cocer huevos

El tiempo también es importante. Para conseguir un huevo duro perfecto, podemos cocerlos durante aproximadamente 7-11 minutos desde que el agua comienza a hervir, dependiendo del tamaño y del punto que busquemos.

Una vez transcurrido ese tiempo, conviene enfriarlos rápidamente. Después, cuando ya no quemen, podemos hacerlos rodar con suavidad sobre la encimera para romper la cáscara.

A partir de ahí, solo hay que retirar los trozos de cáscara con cuidado. Si el huevo está bien cocido y frío, esta tarea debería resultar mucho más sencilla.

Ingredientes Huevos (la cantidad necesaria)

15 ml de vinagre por cada litro de agua

1 cucharada de sal por cada litro de agua

Agua Paso 1 Coloca los huevos en una olla y cúbrelos con agua a temperatura ambiente. Paso 2 Añade la sal y el vinagre. Paso 3 Lleva el agua a ebullición y, desde ese momento, deja cociendo los huevos entre 7 y 11 minutos. Paso 4 Saca los huevos y enfríalos rápidamente con agua muy fría. Paso 5 Hazlos rodar sobre una superficie, suavemente, hasta romper la cáscara. Paso 6 Retira la cáscara con cuidado.

El resultado son unos huevos cocidos mucho más fáciles de pelar y con la clara intacta, un pequeño detalle que puede ahorrar bastante tiempo en la cocina.

A veces basta con conocer ese pequeño gesto que nuestras madres y abuelas llevan años utilizando para que una tarea tan cotidiana como pelar un huevo deje de convertirse en un problema.