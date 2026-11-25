Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Lo que le da más sabor a las lentejas no es la carne, sino 1 puerro, 1 litro de caldo de verduras y 6 dientes de ajo"

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Con la llegada de los meses más fríos del año, no hay nada mejor que disfrutar de un buen plato de cuchara y las lentejas son una de las opciones preferidas en los hogares españoles para entrar en calor y disfrutar de una comida nutritiva, económica y reconfortante.

La reconocida chef Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su paso como jurado de MasterChef España, tiene claro que no es necesario recurrir al chorizo ni a otros embutidos para conseguir unas lentejas deliciosas, sino que el secreto está en la forma de cocinar las verduras.

"No me digáis que en invierno, unas lentejas calentitas, no te arreglan el cuerpo. En casa, todas las semanas caen. Eso sí, con verduras, que están deliciosas", asegura la cocinera en un vídeo compartido a través de sus redes sociales, donde muestra cómo preparar esta receta tradicional con unos sencillos ingredientes.

El truco de Samantha Vallejo

Las lentejas se pueden preparar de muchas maneras, desde las tradicionales recetas con chorizo hasta versiones más ligeras elaboradas exclusivamente con verduras. En este caso, Samantha Vallejo-Nágera apuesta por una combinación de ingredientes frescos que permiten conseguir un guiso sabroso sin necesidad de añadir carne.

Para comenzar, la chef recomienda triturar tres o cuatro tomates y reservarlos mientras se preparan el resto de las verduras. La cebolla, las zanahorias, el pimiento verde, el puerro y el calabacín deben cortarse en trozos muy pequeños para que se integren perfectamente durante la cocción.

El siguiente paso consiste en preparar un buen sofrito, una de las partes más importantes de la receta. "Sofreímos el ajo, añadimos las dos hojas de laurel, añadimos la cebolla, la zanahoria, el pimiento verde, el puerro y el calabacín. Todo cortado, muy pequeño", explica la cocinera.

Sin embargo, uno de los aspectos en los que más insiste Vallejo-Nágera es en la importancia de dejar que las verduras se doren antes de incorporar el resto de los ingredientes. De esta manera, se consigue potenciar su sabor y aportar una mayor intensidad al guiso.

"Que coja color, que ese color va a ser sabor. Añadimos una cucharada de pimentón y otra de comino", señala la chef, que utiliza estas dos especias para dar un toque aromático a las lentejas sin necesidad de recurrir a los embutidos.

Una vez que las verduras están bien cocinadas, se incorporan las lentejas junto con el caldo de verduras y el agua. La preparación debe mantenerse a fuego medio para que los ingredientes se cocinen de manera uniforme y los sabores se vayan integrando.

Finalmente, la cocinera recurre a otro sencillo truco para conseguir una textura más cremosa sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Se trata de incorporar las patatas chascadas, una técnica tradicional que consiste en romper el último tramo del corte de la patata con el cuchillo para favorecer que libere almidón durante la cocción.

"Dejamos a fuego medio una hora y añadimos las patatas chascadas para que suelten almidón y que quede bien espesito. Media hora y a disfrutar", finaliza Vallejo-Nágera. Aunque en sus instrucciones escritas propone 30 minutos de cocción antes de añadir las patatas y otros 30 minutos después, el tiempo puede variar según la variedad de lenteja utilizada.

Receta de lentejas con verduras Ingredientes de las lentejas con verduras Lentejas, 250 g

Cebollas, 3 unidades

Ajo, 6 dientes

Pimiento verde, 1 unidad

Zanahorias, 2 unidades

Puerro, 1 unidad

Calabacín, 1/2 unidad

Tomates, 3 unidades

Laurel, 2 hojas

Pimentón, 1 cucharada

Comino, 1 cucharada

Caldo de verduras, 1 litro

Agua, 1 litro

Patatas de variedad Monalisa, 2 unidades

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Triturar los tres tomates hasta conseguir una mezcla homogénea y reservar. Paso 2 Picar las cebollas, las zanahorias, el pimiento verde, el puerro y el calabacín en trozos muy pequeños. Paso 3 Añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra a una cazuela y dorar los seis dientes de ajo junto con las dos hojas de laurel. Paso 4 Agregar la cebolla, seguida de las zanahorias, el pimiento verde, el puerro y el calabacín. Dejar que se doren lentamente. Paso 5 Incorporar el tomate triturado y cocinar hasta que reduzca. Agregar una cucharada de pimentón y otra de comino, removiendo para integrar los sabores sin quemar las especias. Paso 6 Añadir los 250 gramos de lentejas y mezclar con el sofrito. Verter el litro de caldo de verduras y el litro de agua. Dejar hervir a fuego medio durante unos 30 minutos. Paso 7 Pelar las dos patatas Monalisa y cortarlas chascándolas para que liberen almidón. Incorporarlas al guiso y cocinar durante otros 30 minutos, aproximadamente, hasta que las lentejas y las patatas estén tiernas. Paso 8 Ajustar la cantidad de sal y pimienta, comprobar que el caldo tenga la consistencia deseada y servir las lentejas bien calientes.

Beneficios de la receta

Las lentejas son uno de los alimentos más representativos de la dieta mediterránea y destacan tanto por su versatilidad en la cocina como por su interesante composición nutricional. Además de ser económicas y fáciles de conservar, permiten preparar platos completos combinándolas con diferentes tipos de verduras.

Una de sus principales características es su aporte de proteínas de origen vegetal, lo que las convierte en una alternativa interesante para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a una alimentación equilibrada. También contienen hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía, y fibra alimentaria.

Precisamente, su contenido en fibra ayuda a favorecer el tránsito intestinal y contribuye a mantener una mayor sensación de saciedad. Por este motivo, las lentejas pueden formar parte de una dieta saludable y variada, siempre que se acompañen de otros alimentos que permitan cubrir las necesidades nutricionales del organismo.

Estas legumbres también aportan minerales como el hierro, el magnesio y el potasio, además de vitaminas del grupo B, entre las que destaca el ácido fólico. No obstante, el hierro de origen vegetal se absorbe con menor facilidad que el procedente de alimentos animales, por lo que puede resultar interesante acompañarlas de alimentos ricos en vitamina C.

En el caso de la receta de Samantha Vallejo-Nágera, la combinación de lentejas con zanahorias, tomate, pimiento, puerro y calabacín permite incorporar diferentes verduras en un mismo plato, aumentando la variedad de nutrientes presentes en la preparación.

Además, al prescindir del chorizo y otros embutidos, esta propuesta permite evitar las grasas saturadas y la sal que estos ingredientes añadirían al guiso. El resultado es una receta tradicional que mantiene el sabor característico de las lentejas y demuestra que un buen sofrito puede ser suficiente para conseguir un plato de cuchara delicioso.