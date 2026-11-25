María Ángeles, dueña de 3 restaurantes: "Si no hay personal, en lugar de abrir siete días a la semana, habrá que hacerlo solo cuatro"

María Ángeles Calvo gestiona tres restaurantes en Santander y tiene una dificultad común en todos ellos: encontrar personal. Cubrir las vacantes se ha convertido en una de las principales preocupaciones de esta empresaria, que llegó a la hostelería después de trabajar en la promoción inmobiliaria.

En una entrevista con Cantabria Negocios, describe cómo han cambiado los procesos de contratación: “Antes llegaban currículums, ahora llamas a 10 personas y con suerte se presenta una”. Según explica, conseguir que los candidatos acudan a las entrevistas ya supone un obstáculo.

Su experiencia se concentra en Casimira, La Capitana y El Bonito, sus negocios en la zona de Puertochico. Aunque cada uno tiene una propuesta gastronómica distinta, todos necesitan equipos con los que cubrir los turnos y mantener el servicio.

La empresaria sostiene que la falta de profesionales condiciona las decisiones sobre el futuro de los restaurantes. Ampliar horarios o plantearse una nueva apertura resulta más complicado cuando existen dificultades para completar las plantillas actuales.

La falta de personal

Calvo compara esta situación con la de años atrás, cuando recibía candidaturas de personas interesadas en trabajar en sus locales. Ahora, asegura, las llamadas a posibles empleados no siempre se traducen en entrevistas.

A ello suma la dificultad para encontrar profesionales con formación específica. Según su diagnóstico, la demanda de personal lleva a los negocios a contratar también a personas sin experiencia, a las que deben enseñar el oficio.

En sus restaurantes, alrededor del 70% de la plantilla procede de otros países. La empresaria se muestra satisfecha con su trabajo y explica que una parte elevada de sus empleados es fija, pese a las diferencias de actividad entre unas épocas del año y otras.

Calvo menciona también el aumento de las bajas laborales entre los problemas que afronta en la gestión diaria. Su preocupación está en cómo cubrir las ausencias cuando encontrar sustitutos resulta igualmente difícil.

Estas dificultades afectan a la organización de los turnos y a los días en los que se puede prestar servicio. La propietaria considera que algunos negocios podrían verse obligados a reducir sus jornadas de apertura para ajustarse al personal disponible.

Sus tres restaurantes

Originaria de Liébana y afincada desde hace décadas en Santander, María Ángeles Calvo trabajaba en la promoción inmobiliaria antes de emprender en restauración. La crisis de 2008 la llevó a buscar otra salida profesional en un sector en el que no tenía experiencia.

En 2011 abrió Casimira. Los primeros meses estuvieron lejos de darle la seguridad que buscaba: apenas ocho meses después de empezar, las dificultades la hicieron plantearse desprenderse del negocio.

Finalmente decidió seguir. Casimira se asentó en Puertochico y, en 2019, la empresaria abrió La Capitana. Más adelante incorporó El Bonito, con el que completó sus tres propuestas en esta zona de Santander.

Casimira ofrece una opción informal, con desayunos y picoteo. La Capitana se orienta a comidas especiales, con una cocina más elaborada y un servicio acorde con ese planteamiento.

El Bonito nació como una alternativa intermedia entre ambos. El pescado que da nombre al restaurante tiene protagonismo en su oferta, especialmente durante el verano.

La proximidad de los locales facilita que Calvo pueda supervisarlos y organizar los recursos. Esa cercanía, sin embargo, no resuelve las dificultades de contratación que describe en la entrevista.

El peso del verano

La disponibilidad de trabajadores convive con otro condicionante: los cambios de demanda a lo largo del año. Según explica la empresaria, el turismo y el tiempo influyen en la actividad de sus restaurantes en Santander.

El periodo entre enero y junio suele resultar especialmente complicado para sus negocios. Con el verano aumenta el trabajo, aunque describe una temporada intensa y relativamente corta.

Calvo también observa cambios en los hábitos de sus clientes desde la pandemia. Según su experiencia, las cenas entre semana han perdido afluencia, lo que lleva a concentrar el servicio en los momentos con mayor demanda.

La combinación de esos cambios y las dificultades para cubrir vacantes obliga a revisar los horarios. Para la empresaria, disponer de personal suficiente condiciona tanto la apertura diaria como la posibilidad de ampliar el negocio.