A partir del 1 de diciembre: los trabajadores que cojan una baja médica podrán cobrar menos por este nuevo cambio en la Seguridad Social

Estar de baja médica supone, en muchos casos, recibir una cantidad inferior al salario habitual. Cuando un trabajador tiene que dejar temporalmente su empleo por una enfermedad o un accidente, la Seguridad Social calcula una prestación económica de sus bases de cotización.

Hasta ahora, para determinar cuánto corresponde cobrar por una incapacidad temporal, se tomaba como referencia la cotización del mes anterior al inicio de la baja. A partir de esa cantidad se obtiene la base reguladora diaria, sobre la que se aplican los porcentajes establecidos legalmente.

En las bajas por enfermedad común o accidente no laboral, la prestación general es del 60 % de la base reguladora desde el cuarto hasta el vigésimo día. A partir del día 21, aumenta al 75 %, mientras que los tres primeros días no están cubiertos por el subsidio, salvo mejoras previstas en el convenio.

Sin embargo, esta forma de calcular la prestación cambiará el próximo 1 de diciembre de 2026. El Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de octubre, establece que se utilizará la cotización de dos meses antes de la baja, en lugar de la del mes inmediatamente anterior.

Podrás cobrar menos

Precisamente sobre esta modificación ha advertido Elisa T. Cardona, abogada de Luris Legal CC, en uno de sus vídeos publicados en redes sociales. "Te pueden subir el sueldo y aún así, calcularte la baja como si no te la hubieran subido y eso es completamente legal. Ojo a esto", comienza explicando.

La especialista señala que el cambio puede afectar especialmente a quienes hayan experimentado una subida salarial poco antes de necesitar una baja médica. "A partir del 1 de diciembre cambia la forma de calcular las bajas laborales. Hasta ahora se tenía en cuenta la base de cotización del mes anterior a la baja, pero a partir de ahora se va a tener en cuenta la base de cotización del segundo mes anterior a la baja", aclara.

Para entenderlo mejor, Cardona plantea una situación en la que un trabajador recibe un aumento de sueldo en noviembre, pero necesita solicitar una baja durante diciembre. "Te pongo un ejemplo: En octubre cotizabas por 1.500 euros y en noviembre por 1.800 euros y luego en diciembre comienzas la baja", explica.

En este supuesto, la prestación se calcularía utilizando la base de octubre, cuando el trabajador todavía no había recibido el incremento salarial. "¿Sabes que cantidad van a utilizar para calcular lo que te corresponde cobrar de baja? Los 1.500 euros del mes de octubre aunque en noviembre te hayan subido el sueldo", advierte.

Esto significa que algunas personas podrían percibir una prestación inferior a la que les habría correspondido con el sistema anterior. Sin embargo, no afectará a todos por igual: si la base de cotización de dos meses antes era superior, el resultado también podría ser más favorable.

Las tres excepciones

La nueva normativa contempla situaciones particulares para quienes acaban de incorporarse a una empresa o ya se encuentran de baja cuando comiencen a aplicarse las modificaciones.

"Esto tiene tres excepciones importantes: la primera es que si empezaste a trabajar en esta empresa en el mes de noviembre se computará sobre la base de cotización del mes de noviembre", señala la abogada.

También existe una regla específica para quienes comiencen a trabajar durante el mismo mes en el que se produce la incapacidad temporal. "La segunda, es que si empezaste en diciembre se tendrán en cuenta los días trabajados y cotizados del mes de diciembre", añade.

Por último, Cardona recuerda que las bajas iniciadas antes de que empiece a aplicarse la reforma no se recalcularán por este motivo. "Tercera, es que si ya estabas dado de baja antes del mes de diciembre este cambio no te va a afectar", explica.

Además, la especialista recomienda revisar las condiciones laborales de cada trabajador, ya que algunos convenios colectivos incluyen mejoras económicas durante los periodos de incapacidad temporal.

"Recuerda que siempre tienes que ir al convenio colectivo de aplicación porque puede ser que complemente el importe de la prestación mientras estás de baja. Ese complemento puede incluso llegar al 100 % en determinados conceptos salariales".

Nuevas bajas médicas

La reforma también incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal dirigidas a proteger a mujeres que atraviesan determinadas circunstancias de salud.

Esta ley establece también dos nuevos motivos por los que podrán dar bajas médicas a mujeres: patología limitante por haber tenido la menopausia y baja médica derivada de las lesiones sufridas en violencia de género.

En el caso de la menopausia, no significa que cualquier mujer pueda solicitar automáticamente una baja. Será necesario que exista un trastorno menopáusico secundario diagnosticado que limite su capacidad para trabajar y requiera atención sanitaria.

La segunda situación contempla las lesiones relacionadas con la violencia de género ejercida por una pareja o expareja, incluso cuando no exista convivencia. Para acceder a esta protección deberán cumplirse los requisitos médicos y acreditarse oficialmente la relación entre las lesiones y la violencia sufrida.

Una de las principales diferencias respecto a las bajas por enfermedad común es que estas situaciones especiales no exigen un periodo mínimo de cotización. Además, el subsidio comienza a abonarse desde el día siguiente al inicio de la baja, en lugar de esperar hasta el cuarto día.