Isabel Preysler, sobre el menú de Navidad: "Tenemos pavo con puré de castaña y salsa de arándanos que cocina el padre de Fernando Verdasco"

Isabel Preysler es una de las figuras más conocidas de la crónica social española. A sus 76 años, continúa siendo un referente de elegancia y sofisticación, y su vida familiar sigue despertando enorme curiosidad.

Especialmente cuando llega la Navidad, una de las épocas del año en las que la socialité acostumbra a reunir a sus hijos, sus parejas y sus nietos en su residencia de Puerta de Hierro, en Madrid. Unas celebraciones en las que la gastronomía tiene un papel fundamental y donde no faltan los platos tradicionales.

Aunque en España cada familia tiene sus propias costumbres navideñas, desde preparar cordero asado hasta servir marisco, en casa de Preysler existe una tradición muy concreta: disfrutar de un pavo asado acompañado de puré de patata, puré de castaña y salsa de arándanos.

El menú navideño

Durante una visita a El Hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, Preysler compartió algunos detalles sobre estas reuniones. Lo hizo con motivo de la presentación de Isabel Preysler, mi Navidad, un docureality en el que muestra cómo vive estas fechas.

"Cenamos un poquito de todo. Es un menú un poquito complicado. Normalmente, se trae pavo", explicó durante la entrevista. Y es que, aunque el pavo es el plato principal, la familia prepara distintas opciones para que todos los invitados puedan disfrutar de la cena.

Además, el asado tiene un responsable muy concreto que se ha convertido en una figura importante dentro de esta tradición. "Cuando lo hacemos en Madrid, hace el pavo el padre de Fernando, que hace un pavo buenísimo", contó Preysler.

Se refería a José Verdasco, padre del tenista Fernando Verdasco, casado con Ana Boyer, una de las hijas de Isabel Preysler. De esta manera, el consuegro de la socialité se encarga de preparar uno de los platos más esperados de la cena cuando la familia se reúne en Madrid.

Puré de castaña y patata

Aunque el pavo asado es el gran protagonista del menú, los acompañamientos también tienen un papel importante en las celebraciones de la familia. Durante su conversación con Pablo Motos, Preysler explicó que este plato se sirve "con puré de patata, puré de castaña y salsa de arándanos rojos".

Se trata de una combinación muy habitual en las celebraciones navideñas de países como Estados Unidos, donde el pavo suele acompañarse de guarniciones dulces y saladas. El puré de patata aporta una textura cremosa y un sabor suave que combina con la carne asada, mientras que el puré de castaña introduce un toque ligeramente dulce.

Las castañas son, además, uno de los ingredientes más característicos del otoño y el invierno, por lo que encajan especialmente bien en los menús navideños. Por su parte, la salsa de arándanos rojos aporta un contraste afrutado y ácido que ayuda a equilibrar el sabor del pavo.

Esta combinación permite acompañar una carne de sabor relativamente suave con diferentes texturas y matices, sin necesidad de recurrir a salsas demasiado pesadas.

Sin embargo, no todos los invitados de la familia comen pavo, por lo que también se preparan otras alternativas. La propia Preysler explicó que "después se sirve carne para los que no toman pavo, como un solomillo".

De esta manera, quienes prefieren otro tipo de carne pueden disfrutar de una opción igualmente apropiada para una cena especial. Además, el menú incluye pasta para los más pequeños y para Julio Iglesias Jr., que, según explicó su madre, sigue una alimentación vegetariana.

Así, la familia consigue reunir en una misma mesa diferentes platos adaptados a los gustos y necesidades de cada invitado.

Los aperitivos y dulces

Más allá del pavo y las guarniciones, las cenas navideñas de Isabel Preysler también incluyen aperitivos y otras elaboraciones que completan el menú. Buena parte de estos platos corren a cargo de Ramona, la cocinera de confianza de la familia, que participa habitualmente en la preparación de las comidas durante las celebraciones.

En cuanto a los dulces, la familia mantiene una tradición que tiene como protagonista a una conocida empresa de repostería sevillana. Se trata de La Despensa de Palacio, una firma especializada en elaboraciones tradicionales que forma parte de las celebraciones navideñas de Preysler.

Sus productos sirven para poner el broche dulce a las reuniones familiares, en las que tampoco falta el roscón de Reyes.

Pavo en Navidad

Aunque Isabel Preysler no ha compartido las cantidades ni el procedimiento exacto que utiliza José Verdasco para preparar su famoso pavo, es posible elaborar en casa una versión inspirada en los ingredientes que menciona.

El secreto de esta combinación está en conseguir una carne bien asada y acompañarla de dos guarniciones que aporten cremosidad, dulzor y un ligero contraste ácido. Para preparar un pavo navideño de este estilo, se puede comenzar eligiendo una pieza de tamaño adecuado al número de comensales.

Una vez limpia y preparada, se sazona con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva o mantequilla, y se coloca en una bandeja de horno. También se pueden incorporar algunas hierbas aromáticas, como romero o tomillo, además de ajo y cebolla, para dar más sabor a los jugos del asado.

El pavo se cocina en el horno hasta que alcance una temperatura interna segura de 74 °C en su parte más gruesa, comprobada con un termómetro de cocina. Mientras tanto, se puede preparar el puré de castañas, uno de los acompañamientos más característicos del menú de Preysler.

Para hacerlo, se utilizan castañas cocidas y peladas, que se trituran con un poco de leche o caldo caliente hasta conseguir una textura cremosa. Después se añade una pequeña cantidad de mantequilla y se ajusta el punto de sal, según se prefiera un resultado más suave o más intenso.

La salsa de arándanos rojos es otra elaboración sencilla que puede prepararse mientras el pavo termina de cocinarse. Basta con colocar los arándanos en un cazo con un poco de agua y azúcar, y calentarlos suavemente hasta que comiencen a deshacerse y la mezcla adquiera consistencia.

Se puede añadir un poco de zumo o ralladura de naranja para aportar un aroma cítrico que combine con el sabor de la fruta. Por último, se prepara un puré de patata tradicional, cociendo las patatas hasta que estén tiernas y machacándolas con mantequilla y un poco de leche caliente.

Cuando el pavo esté listo, se deja reposar antes de cortarlo para facilitar que los jugos se redistribuyan por la carne. Después se sirve acompañado de los dos purés y la salsa de arándanos, siguiendo la combinación que Isabel Preysler ha convertido en una de las tradiciones gastronómicas de su familia.

Otros acompañamientos

Aunque el puré de castaña y la salsa de arándanos son dos opciones especialmente apropiadas para estas fechas, existen muchas otras guarniciones que combinan bien con el pavo asado.