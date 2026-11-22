Yaiza Canosa, empresaria: "Conozco a muchos más fontaneros bajándose de un cochazo que a desarrolladores informáticos"

Durante mucho tiempo, estudiar una carrera universitaria se consideraba prácticamente una garantía para encontrar un buen trabajo en España. Tener un título parecía ser la mejor manera de acceder a un empleo estable y con posibilidades de crecimiento.

Mientras tanto, profesiones como la fontanería, la albañilería o la carpintería quedaban en un segundo plano, asociadas a quienes preferían dejar los estudios y empezar a trabajar cuanto antes.

Pero el mercado laboral está cambiando. Cada vez resulta más complicado encontrar fontaneros, electricistas, mecánicos, albañiles o carpinteros cualificados, una escasez que ya supone un problema tanto para las empresas como para quienes necesitan contratar sus servicios.

Esta falta de profesionales también está abriendo nuevas oportunidades. Cuando hay más trabajo que personas disponibles para realizarlo, algunos oficios pueden ofrecer ingresos, estabilidad e incluso la posibilidad de montar un negocio propio.

Precisamente sobre esta situación habló Yaiza Canosa, empresaria gallega y fundadora de GOI, durante una entrevista en el pódcast Actitud Constante. Allí reflexionó sobre el futuro del trabajo, el avance tecnológico y las cualidades que más valora en los profesionales.

Vuelven a ganar protagonismo

Para Canosa, uno de los principales obstáculos está en los prejuicios que todavía rodean a determinados trabajos. Durante años, dedicarse a la construcción, la mecánica o la fontanería no ha tenido el mismo prestigio que otras profesiones.

De hecho, considera que muchos de estos empleos siguen arrastrando la imagen de que "no están socialmente súper bien vistos, no son cools o no son guais".

Sin embargo, la realidad económica de algunos de estos profesionales puede ser muy diferente de lo que se suele imaginar. La empresaria habla de "sectores maravillosos donde se gana dinero, se puede crecer y puedes ser empresario".

Para ilustrarlo, comparte una comparación que rompe con algunos de esos estereotipos: "A día de hoy conozco más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores", asegura.

Con esta afirmación, Canosa quiere destacar que elegir una profesión manual no significa renunciar a una buena situación económica ni a desarrollar una carrera con posibilidades de crecimiento.

Profesiones no sustituibles

En un momento en el que la inteligencia artificial está transformando numerosas profesiones, también surgen dudas sobre qué trabajos seguirán siendo necesarios en el futuro. Y aquí, según Canosa, los oficios manuales tienen mucho que ofrecer.

"Hay un mensaje que no se le está dando a los jóvenes, que es que hay un montón de cosas a las que la tecnología no llega y ni va a llegar nunca, que son trabajos hiperdignos y que a la gente a lo mejor le encanta hacerlos", explica.

Porque, aunque la tecnología pueda facilitar muchas tareas, reparar una instalación eléctrica, solucionar una fuga de agua o arreglar una avería sigue requiriendo, en muchos casos, la intervención directa de un profesional.

El problema, según la empresaria, es que estos trabajadores apenas tienen presencia en los espacios donde los jóvenes buscan referentes. En las redes sociales se muestran continuamente determinadas profesiones y estilos de vida, mientras otros trabajos permanecen prácticamente invisibles.

"Lo que pasa es que los jóvenes, cuando tú te metes en redes sociales y ves gente con un cochazo, no salen, porque no tienen visibilidad, pero hay que dignificar muchísimo", reivindica.

El CV no siempre lo es todo

La fundadora de GOI también pone en duda que los títulos académicos o haber participado en grandes proyectos sean suficientes para conocer el talento de un candidato. A su juicio, vivimos en una época "en el que la 'titulitis', el decir que se han hecho cosas grandes o pequeñas, es muy relativo".

Por eso, cuando tiene que valorar a un profesional, prefiere profundizar en su manera de resolver problemas y descubrir qué ha aportado realmente a los trabajos que aparecen en su trayectoria.

"No necesito que me cuentes tus logros, necesito que me los dibujes, que me digas cómo trabaja tu mente y cómo lo aterrizas para saber si tu forma de trabajar y traducir las cosas a mí me sirve", señala.

Por ejemplo, si estuviera buscando a alguien para dirigir el departamento de marketing, le interesaría más saber cómo organizó una campaña, repartió responsabilidades y coordinó al equipo que escuchar únicamente los resultados conseguidos.

Y es que, como ella misma resume, "Del que dice que ha hecho un procedimiento al que lo ha hecho, hay un abismo".

Lo más valorado

Su forma de entender la selección de personal también ha evolucionado con la experiencia. En sus primeros años como empresaria, buscaba especialmente personas trabajadoras, constantes, resilientes y comprometidas con sus responsabilidades.

Sin embargo, considera que cumplir con las obligaciones del puesto es algo que debe darse por hecho, ya que "al final la responsabilidad se paga en la nómina".

Para ella, el compromiso va un paso más allá y nace "de que la gente quiera trabajar contigo porque quiera creer en ti, en tu proyecto, porque te quiera seguir".

Con los años, ha descubierto que los profesionales que más han influido positivamente en sus empresas no siempre eran quienes acumulaban más experiencia o mejores títulos. En muchos casos, destacaban por cualidades personales que resultaban decisivas para trabajar en equipo.

Entre ellas, Canosa concede especial importancia a las habilidades sociales. En un entorno profesional donde la tecnología tiene cada vez más protagonismo, saber relacionarse con los demás puede marcar una diferencia importante.

"Hay dos motores que cambian a un perfil empresarial y son ser amable y ser alegre", concluye.