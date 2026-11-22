Noelia, pescadera con 5 años de experiencia: "Los mejillones no se cuecen en agua; se cocinan en el microondas y solo necesitan sal"

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Los mejillones son uno de los mariscos más consumidos en España. Su precio asequible, su sabor y la facilidad para prepararlos los convierten en una opción habitual tanto para las comidas del día a día como para las celebraciones especiales.

Aunque lo más habitual es cocinarlos al vapor en una cazuela, existe una alternativa que permite tenerlos listos en apenas unos minutos y sin necesidad de encender los fogones.

Así lo explica Noelia, una pescadera conocida en redes sociales como Noe la peskaera (@noelapeskaera), que ha compartido un sencillo truco para cocinar los mejillones en el microondas.

En uno de sus vídeos aparece acompañada de Nazaret, otra pescadera especializada en mejillones, con quien explica cómo conseguir que queden jugosos y mantengan su tamaño durante la cocción.

El secreto, según ambas profesionales, está en dejarlos reposar en agua entre 15 y 20 minutos antes de introducirlos en el microondas. Un paso con el que buscan evitar que la carne se encoja demasiado.

Mejillones en el microondas

Noelia explica que no hace falta utilizar una sartén ni preparar un sofrito para disfrutar de unos mejillones recién hechos. Basta con disponer de un recipiente apto para microondas y seguir unos pasos muy sencillos.

La pescadera recomienda utilizar mejillones frescos y vivos, preferiblemente de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Receta de mejillones al microondas 500 g de mejillones frescos

Agua para el remojo

Una pizca de sal (opcional) Paso 1 Limpiar los mejillones. Lavarlos bajo agua fría, retirar las barbas y eliminar los restos adheridos a las conchas. Desechar los ejemplares rotos y aquellos que permanezcan abiertos después de darles un pequeño toque. Paso 2 Dejarlos en remojo. Colocar los mejillones en una fuente de cristal o un recipiente apto para microondas. Añadir aproximadamente dos dedos de agua y dejarlos reposar entre 15 y 20 minutos, tal como recomiendan las pescaderas. Paso 3 Retirar el agua. Una vez transcurrido el tiempo, escurrir los mejillones y colocar una tapa apta para microondas sobre el recipiente, sin cerrarla herméticamente. Paso 4 Cocinarlos en el microondas. Introducir el recipiente y programar inicialmente dos minutos y medio. Comprobar si se han abierto y, si es necesario, continuar la cocción en intervalos cortos hasta que estén hechos. Paso 5 Servir. Retirar el recipiente con cuidado para evitar quemaduras con el vapor y desechar los mejillones que permanezcan cerrados tras la cocción.

Nazaret explica que el remojo previo permite que los mejillones queden "más gorditos". Es el truco que ambas muestran en el vídeo, aunque el resultado también depende de la frescura del producto y de su punto de cocción.

El tiempo puede variar según la potencia del microondas, la cantidad de mejillones y el recipiente utilizado. Lo fundamental es comprobar que se hayan cocinado correctamente antes de servirlos.

Conviene recordar que los mejillones son moluscos de agua salada y que dejarlos en agua dulce no garantiza una mejor hidratación. Por eso, si se sigue el consejo de las pescaderas, el remojo debe ser breve y no sustituye una correcta conservación en frío.

Otra propuesta de Noelia

El microondas no es la única alternativa que Noelia ha compartido con sus seguidores. En otra publicación, la pescadera explica cómo preparar mejillones en salsa cremosa, aprovechando el propio jugo del marisco para potenciar su sabor.

En esta ocasión, utiliza una sartén amplia o cazuela en la que prepara un sofrito con tres dientes de ajo, una cebolla y un puerro, todo ello cocinado con un poco de aceite de oliva virgen extra.

Cuando las verduras están blandas, incorpora los mejillones frescos y añade un chorro de vino blanco. Después, tapa el recipiente y deja que se cocinen durante unos minutos.

La principal diferencia respecto a otras elaboraciones es que los mejillones se abren directamente sobre el sofrito, sin necesidad de hervirlos previamente en abundante agua.

Durante la cocción, el marisco libera sus propios jugos, que se mezclan con el vino y las verduras. De esta manera, la preparación adquiere sabor sin necesidad de utilizar un caldo adicional.

Una vez abiertos los mejillones, Noelia baja el fuego e incorpora 200 ml de nata para cocinar, que mezcla suavemente con el resto de los ingredientes.

Tras unos minutos, la salsa adquiere una textura cremosa. La pescadera termina la preparación con un poco de perejil fresco picado y, si es necesario, ajusta el punto de sal y pimienta.

Uno de los detalles que conviene tener en cuenta es que los mejillones ya aportan un sabor salino, por lo que resulta recomendable probar la salsa antes de añadir más sal.

Esta segunda propuesta requiere algo más de elaboración que la del microondas, pero permite aprovechar los jugos del marisco para preparar una salsa con ingredientes habituales en cualquier cocina.