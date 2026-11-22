Noelia Gamero, cocinera: "Las judías más ricas no se hacen con jamón, añade 2 pimientos, 3 ajos y 1 huevo"

0 votos

Total: 20 min

Las verduras tienen algo que, por norma general, nos cuesta encontrarles atractivo. Cuando queremos disfrutar de una buena comida, solemos pensar en platos más elaborados; cuando tenemos prisa, recurrimos a preparaciones sencillas y, si no tenemos demasiado apetito, pocas veces pensamos en una ensalada como primera opción.

La realidad es, sin embargo, que estos alimentos tienen mucho más potencial del que acostumbramos a darles. Y aunque a menudo repetimos las mismas recetas, utilizamos siempre los mismos ingredientes y terminamos aburriéndonos, hay verduras que, bien preparadas, pueden convertirse en auténticos protagonistas de nuestra cocina.

Una de ellas son las judías verdes. Aunque solemos prepararlas hervidas, con patata o salteadas con jamón, existen otras formas de llevarlas a la mesa. Noelia Gamero propone una receta diferente, elaborada con ingredientes tan cotidianos como los pimientos, el ajo, el tomate y el huevo, que probablemente ya tenemos en la despensa.

La receta de Noelia

Las judías verdes suelen aparecer en los menús domésticos como una guarnición o como un plato sencillo de verduras cocidas, normalmente acompañadas de patata, aceite de oliva y, en ocasiones, jamón o algún otro producto cárnico.

Es una preparación conocida, fácil de hacer y que permite incorporar vegetales a la alimentación diaria, aunque no siempre resulta especialmente apetecible para quienes no son demasiado aficionados a ellos.

La propuesta de Noelia Gamero parte de esa receta tradicional, pero introduce un cambio en la manera de conseguir sabor. En lugar de utilizar jamón para dar intensidad al plato, apuesta por combinar diferentes hortalizas y aprovechar sus aromas durante la cocción.

Los pimientos verde y rojo, el tomate, la cebolla y los ajos aportan matices al conjunto y permiten conseguir una preparación mucho más sabrosa sin necesidad de recurrir a embutidos.

Uno de los detalles más interesantes de su elaboración es que las verduras no se utilizan únicamente como acompañamiento. Después de cocerlas junto a las judías, Gamero retira parte de ellas, las tritura con un poco del agua de cocción y pasa la mezcla por un pasapurés.

De esta manera consigue una especie de salsa o caldo espeso que se incorpora de nuevo al plato y que concentra buena parte del sabor de los ingredientes.

Las patatas y las zanahorias también tienen su función. Las primeras aportan consistencia y ayudan a conseguir una preparación más saciante, mientras que las segundas añaden un punto ligeramente dulce que combina bien con el sabor vegetal de los pimientos y el tomate.

El huevo cocido completa la receta y aporta proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas y minerales. Es un ingrediente muy habitual en las preparaciones de verduras porque combina especialmente bien con ellas y permite convertir una guarnición sencilla en una comida o una cena más completa.

Gamero propone servirlo partido sobre las judías, acompañado de unas escamas de sal y un pequeño chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Las judías de Noelia 600 g de judías verdes 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 2 patatas 1 cebolla 1 tomate 3 ajos 2 zanahorias Sal 1 huevo por persona Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Retira las hebras de las judías, puedes ayudarte con un pelador. Deshecha las puntas y pártelas. Paso 2 Ponlas en una olla junto a los pimientos, la cebolla, los ajos, el tomate, las patatas y las zanahorias. Sazona y cuece en olla rápida 8 minutos. Paso 3 Cuece los huevos 8 minutos. Paso 4 Retira de la olla la cebolla, los pimientos, el tomate y los ajos. Tritura con un poco de agua de cocción. Paso 5 Pasa el triturado por un pasapurés. Paso 6 Sirve las judías con caldo, el huevo partido, unas escamas de sal y aceite de oliva virgen extra.

Desde el punto de vista nutricional, esta combinación también tiene varias ventajas. Las judías verdes destacan por su contenido en agua y fibra, además de aportar vitamina C, folatos y otros micronutrientes.

Son un alimento de bajo aporte calórico que puede formar parte de una alimentación equilibrada y que resulta especialmente interesante cuando se prepara junto a otras verduras.

El aceite de oliva virgen extra, por su parte, aporta grasas monoinsaturadas, mientras que el huevo completa el perfil nutricional con proteínas y nutrientes como la vitamina B12 y la colina.

La combinación de todos estos ingredientes permite conseguir una receta variada, sin necesidad de complicar demasiado su elaboración ni recurrir a preparaciones excesivamente contundentes.

Otro aspecto que juega a favor de esta propuesta es el tiempo de preparación. Aunque incorpora varios ingredientes, la cocinera utiliza una olla rápida para reducir considerablemente la cocción.

Las judías y el resto de las verduras necesitan únicamente ocho minutos en este tipo de olla, lo que facilita preparar el plato incluso entre semana, cuando no siempre disponemos de demasiado tiempo para cocinar.