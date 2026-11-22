Las cocineras andaluzas avisan: "Las gambas a la plancha, para que conserven todo el sabor, no llevan aceite, solo agua y sal"

Hay recetas que hablan por sí solas de la calidad del producto, demostrando que no hacen falta demasiados ingredientes. Las gambas a la plancha son uno de los mejores ejemplos de ello.

Es un clásico de la cocina española que puede convertirse en un auténtico manjar si se respeta el producto y se controla bien el fuego.

Aunque es habitual prepararlas con aceite de oliva, ajo, perejil o unas gotas de limón, algunas cocineras andaluzas defienden una elaboración mucho más sencilla. Su propuesta consiste en prescindir de los aderezos y utilizar únicamente sal y un poco de agua durante la cocción.

El objetivo es que el marisco conserve todo su protagonismo. Especialmente cuando se trata de gambas frescas y de calidad, cuyo sabor delicado puede disfrutarse sin necesidad de recurrir a salsas ni condimentos que lo enmascaren.

La clave, como sucede con tantas recetas tradicionales, no está en complicar la preparación, sino en conocer bien los tiempos y la temperatura. Dos factores que determinan que la carne quede tierna, jugosa y con todo su sabor.

Gambas jugosas sin aceite

La primera regla es utilizar una plancha o sartén amplia y dejar que alcance una temperatura elevada antes de colocar el marisco. Si la superficie está fría, las gambas empezarán a soltar sus jugos antes de dorarse y el resultado se parecerá más a una cocción que a una preparación a la plancha.

Una vez caliente, se distribuyen las piezas sin amontonarlas y se añade sal gruesa. La cantidad debe ser moderada, ya que el objetivo es potenciar el sabor del marisco, no enmascararlo.

El agua es el otro ingrediente de esta técnica. Unas pequeñas gotas permiten generar vapor al entrar en contacto con la superficie caliente. Se puede tapar brevemente la sartén para favorecer que el calor llegue de manera uniforme, evitando prolongar demasiado la cocción.

Conviene recordar que el tiempo dependerá del tamaño de las gambas, de su temperatura inicial y de la potencia del fuego. Las piezas pequeñas necesitarán menos tiempo que las de mayor calibre.

La señal más importante es observar cómo cambia su aspecto: el caparazón adquiere una tonalidad rosada o anaranjada y la carne pasa de ser translúcida a opaca. Hay que evitar dejarlas demasiado tiempo, porque el exceso de calor endurece su textura y hace que pierdan jugosidad.

Tampoco es recomendable llenar la plancha de gambas de una sola vez. Cocinarlas por tandas permite mantener una temperatura adecuada y conseguir un resultado más uniforme.

Elegir unas buenas gambas

Por sencilla que sea la receta, la calidad de la materia prima marca una diferencia considerable. En España contamos con distintas variedades de gran valor gastronómico, aunque una de las más reconocidas es la gamba blanca de Huelva.

Esta especie, cuyo nombre científico es Parapenaeus longirostris, se caracteriza por su cuerpo alargado, su tonalidad rosada y una carne muy apreciada. Se comercializa tanto fresca como congelada y está presente en numerosos mercados españoles.

También destaca la gamba roja, especialmente apreciada en distintas zonas del Mediterráneo. Su sabor intenso y los jugos de su cabeza hacen que sea un producto muy valorado en la cocina, incluso con preparaciones tan sencillas como la plancha.

En cualquier caso, conviene fijarse en el etiquetado para conocer la especie y la procedencia. No todas las gambas blancas que se comercializan proceden de la costa de Huelva, aunque se vendan habitualmente bajo esa referencia.

Desde el punto de vista nutricional, las gambas aportan proteínas de alto valor biológico y contienen minerales como el yodo, el fósforo y el selenio, además de vitamina B12.

Prescindir del aceite permite preparar el marisco sin incorporar esa grasa adicional, aunque utilizar un poco de aceite de oliva tampoco convierte la receta en una elaboración menos saludable por sí misma.