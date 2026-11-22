Anaí, dueña de un restaurante en un pueblo de 1.000 habitantes: "Abrimos solo de jueves a domingo para no quemar a la plantilla"

En Nava del Rey, un pueblo de Valladolid de apenas 1.000 habitantes, se encuentra Caín, un restaurante que llama la atención tanto por su estética como por su forma de cocinar. El establecimiento ocupa una antigua nave municipal y ha convertido el concepto de iglesia punky en su seña de identidad.

Al frente está Anaí Meléndez, una publicista de formación que terminó cambiando los anuncios por los fogones. En su restaurante no hay horno, Thermomix ni deshidratadoras: trabajan con fuego de encina, cocinan a la brasa y elaboran buena parte de sus preparaciones de forma artesanal, con productos de proximidad y una compra que no sale de la comarca.

Su manera de entender la hostelería también se refleja en la organización del negocio. Caín abre únicamente de jueves a domingo, una decisión con la que Anaí busca que su equipo tenga tiempo para descansar y evitar las jornadas interminables habituales en el sector.

Una iglesia punky en un pueblo

Antes de convertirse en el restaurante que es hoy, el edificio de Caín tenía un destino muy diferente. La nave comenzó a construirse antes de 2008 para albergar un gimnasio municipal, pero la crisis inmobiliaria paralizó las obras cuando apenas estaban levantadas las paredes y el tejado.

Durante años permaneció abandonada y acabó convertida en una escombrera, con restos de cemento y materiales de construcción acumulados en su interior.

Sin embargo, lejos de provocar rechazo, Anaí Meléndez vio en aquel espacio una oportunidad para poner en marcha su propio negocio en el medio rural.

En lugar de buscar un local convencional, decidió rehabilitar la nave y darle una segunda vida. Pero tenía claro que quería que el restaurante tuviera una identidad propia, tanto en su propuesta gastronómica como en su imagen.

De ahí nació el concepto de iglesia punky, una reinterpretación del imaginario católico desde una perspectiva moderna y rebelde. Anaí ideó la marca y contó con la ayuda de su amigo Javier Martínez, arquitecto madrileño, para dar forma al proyecto.

El resultado es un espacio diáfano que recuerda a la nave de una iglesia, con un gran rosetón blanco de pladur en el lugar del retablo y cadenas metálicas suspendidas del techo que dibujan la silueta de las cúpulas.

La estética industrial y las referencias religiosas conviven en un establecimiento que rompe con la imagen habitual de un restaurante castellano. Una propuesta que también refleja el carácter de su propietaria, que llegó a la hostelería después de trabajar como publicista.

Ahora es ella quien dirige el negocio, se encarga de la parrilla, despieza los lomos y controla las cocciones de las carnes. "Aunque no lo creáis, hay sectores más reventados que la hostelería y es la publicidad", bromea Anaí en el canal El Xef en Cocina.

Sin horno ni Thermomix

Una de las particularidades de Caín está en su manera de cocinar. En sus instalaciones no hay horno, Thermomix ni deshidratadoras, sino que la mayor parte de las elaboraciones se resuelven de forma manual, con brasas y fuego directo, con la parrilla como centro de la actividad diaria.

Para encenderla preparan una estructura de carbón con encendedores ecológicos de cera y lana, formando una especie de chozo de pastor.

Una vez que el carbón prende, distribuyen las brasas para crear distintas zonas de temperatura. Por un lado, mantienen un área de fuego directo para cocinar carnes y verduras; por otro, reservan una parte más suave para conservar calientes los guisos y los fondos.

Anaí se ocupa de buena parte de este trabajo. Maneja el fuego, prepara las piezas de carne y controla los tiempos de cocción, una tarea que exige atención constante y conocer cómo responde cada producto al calor.

Anaí, dueña de Caín, para el canal El Xef en Cocina.

La ausencia de maquinaria obliga a organizar las elaboraciones con antelación y a trabajar de una manera más manual, pero también ha llevado al equipo a desarrollar sus propios métodos.

En la cocina cuenta con Estefanía, conocida como Estefa, que se encarga especialmente de los platos de cuchara, las salsas, los fondos y las calderetas. Durante los meses más fríos prepara lentejas, guisos y calderetas, mientras que en verano cambia las recetas de cuchara por cremas frías y salmorejos.

La propia Estefa reconoce que al principio le costaba trabajar sin determinadas comodidades. "Al principio me agobiaba, pero luego me he dado cuenta de que tampoco es necesario y que mientras hagas las cositas tranquilamente no hay necesidad", explica.

Uno de los platos que prepara es el limón serrano, una receta tradicional de la Sierra de Francia, en Salamanca, vinculada a la cocina judeoconversa.

Su combinación puede sorprender a quienes no la conocen, porque mezcla naranja y limón con chorizo frito y huevo. Una elaboración en la que conviven la acidez de los cítricos y el sabor intenso de la chacina.

Para Estefa tiene un significado especial porque forma parte de sus recuerdos familiares. "Se lo hacía mi abuela a mi abuelo siempre", cuenta y aunque en algunas versiones se utiliza huevo cocido, ella prefiere prepararlo frito, una elección que aporta otra textura al plato y permite integrar la yema con el resto de los ingredientes.

Al principio, la mezcla de fruta y embutido desconcertaba a algunos clientes, que no terminaban de entender cómo podían encajar esos sabores. Sin embargo, quienes se animaban a probarlo solían cambiar de opinión y la elaboración acabó convirtiéndose en uno de los platos que mejor funcionaban.

Los platos de la casa

La parrilla también es protagonista de algunas de las elaboraciones más laboriosas de Caín. Una de ellas es el cordero lechal castellano a la estaca, que preparan en el patio exterior del establecimiento siguiendo una técnica que Anaí incorporó de la cuenca minera asturiana.

No es un plato que puedan ofrecer de manera improvisada. Se cocina exclusivamente bajo reserva previa y para el servicio de mediodía, ya que necesita una preparación específica y alrededor de cinco horas de cocción.

La carne se atempera la noche anterior y después se asa lentamente con leña de encina, controlando el fuego durante todo el proceso.

La carne también está presente en otras elaboraciones propias del restaurante. Anaí y Estefa preparan chorizos criollos artesanales en tandas que pueden alcanzar los 50 kilos.

Para hacerlos utilizan carne picada de cerdo y ternera, que compran a carniceros de la zona, y sustituyen el vino blanco habitual de muchas recetas por vino rancio de la comarca.

Una vez embutidos, los cuelgan de la campana de la parrilla para que se oreen antes de cocinarlos. Es una preparación que requiere tiempo y que aprovechan para realizar entre servicios o durante las jornadas destinadas a la producción.

El equipo se completa con Elías, que participa en las elaboraciones frías, prepara pimientos asados y se ocupa también de la comida del personal, y Cristina, responsable de la sala. Su trabajo incluye recibir a los clientes, atender las mesas y presentar las piezas de carne cruda antes de llevarlas a la parrilla.

Los postres tampoco escapan a esta forma de cocinar. Al no disponer de horno, preparan torrijas que terminan con un soplete y sirven sobre una base de plátanos de Canarias asados directamente a las brasas y machacados con miel de la zona.

La compra a los vecinos

Trabajar en un pueblo de alrededor de 1.000 habitantes también tiene sus particularidades a la hora de gestionar un restaurante. En Nava del Rey, las grandes distribuidoras no siempre llegan con la misma facilidad que a las ciudades, por lo que en Caín han optado por organizar buena parte de las compras por su cuenta.

En lugar de depender exclusivamente de intermediarios, el equipo se desplaza personalmente para adquirir los productos a pequeños comerciantes y productores de la zona, a quienes Anaí se refiere con cercanía como sus paisanines.

El pan de rueda se lo compran a Carmelo, un vecino de Nava del Rey, mientras que la fruta y la verdura proceden de Mari, la frutera local. Para el café trabajan con Puchero, un proyecto de especialidad que tuesta su producto en Olmedo, a unos treinta minutos.

Los quesos artesanos llegan de Cantagrullas, en el pueblo vecino de Ramiro, donde trabaja Rubén, amigo de Anaí.

La miel procede de Miel 79, en Tiedra, y los vinos llegan de pequeñas bodegas locales como Pita y Alumbro. También adquieren buena parte de la carne a los carniceros de Nava del Rey y trabajan con ternera de Aliste, en Zamora. Una de las excepciones es la chuleta de vaca vieja, que traen desde Tolosa.

Esta forma de comprar responde tanto a la necesidad de abastecerse como a la intención de trabajar con productos cuyo origen conocen. Al tratar directamente con los proveedores, pueden mantener una relación más cercana y adaptar las compras a lo que necesitan para cada servicio.

Además, también contribuyen a mantener la actividad de pequeños negocios que forman parte de la economía local.

A ello se suma un pequeño huerto junto al restaurante, donde cultivan sus propias hierbas aromáticas y plantas para preparar infusiones. Es una producción complementaria que les permite disponer de ingredientes frescos y reducir algunos gastos.

Abrir cuatro días a la semana

Toda esta forma de organizar la cocina y las compras tiene también su reflejo en los horarios del restaurante. Caín abre de jueves a domingo, aunque el jueves únicamente ofrece servicio de comidas.

Los lunes y martes son días de descanso para la plantilla, mientras que los miércoles el equipo acude durante cuatro horas para preparar fondos, bases y otras elaboraciones que necesitarán durante los siguientes servicios.

Anaí defiende que la hostelería rural no debería sustentarse en la explotación de los trabajadores ni en jornadas interminables. Por eso, ha diseñado un calendario que permite concentrar las 40 horas semanales en cuatro días de apertura y una jornada de producción más corta.

"Abrimos de jueves a domingo. Es bastante importante el descanso del equipo porque luego hacemos 40 horas en muy poco tiempo y acabamos el domingo reventados", explica.

También han organizado las entradas para evitar que toda la plantilla tenga que empezar a trabajar a la misma hora. Anaí llega a las nueve de la mañana para encender los fuegos, preparar los carbones y atemperar las piezas de carne. A las 10:30 se incorpora el equipo de cocina y el personal de sala comienza su jornada a las 12:00.

De esta manera, cada trabajador entra cuando realmente comienza su parte del trabajo. Es una organización que requiere planificación, especialmente en un restaurante donde buena parte de las elaboraciones dependen de la brasa y necesitan tiempo, pero que permite aprovechar mejor las horas de actividad.

El jueves se reserva para un único servicio de mediodía, mientras que viernes, sábado y domingo concentran los días de mayor actividad. Los dos primeros días de la semana quedan libres para que el personal pueda descansar y desconectar del trabajo.

Para Anaí, abrir más días no siempre significa gestionar mejor un establecimiento, especialmente cuando se encuentra en una localidad pequeña y hay que ajustar los gastos y el personal a la demanda real. Su objetivo es mantener el negocio sin que eso implique renunciar al descanso de quienes trabajan en él.