Valeria Racu, sobre la vivienda en España: "No es malo ser okupa. Es darle vida a algo que se ha abandonado y eso es necesario"

El fenómeno de la ocupación ilegal ha vuelto a cambiar de tendencia en España. Después de varios años de incrementos y un repunte en 2024, los casos registrados descendieron en 2025 hasta situarse en 14.875, según los últimos datos del Ministerio del Interior, publicados en abril de 2026.

La cifra supone una caída del 9,4 % respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 16.426 hechos conocidos por las fuerzas policiales. Pese al descenso, los registros siguen por encima de los niveles de hace una década, cuando apenas se superaban los 10.000 casos anuales.

La distribución territorial también revela importantes diferencias. Cataluña concentra cerca del 40 % de los casos, con 5.913 registros en 2025. A bastante distancia aparecen Andalucía, con 1.909, la Comunidad Valenciana, con 1.805, y Madrid, con 1.269.

Estas cifras requieren una lectura precisa: las estadísticas oficiales agrupan los delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, dos situaciones jurídicamente distintas. La primera afecta a viviendas que constituyen la residencia de alguien; la segunda, a inmuebles que no son morada de sus propietarios.

El debate sobre la okupación, por tanto, va mucho más allá de los datos policiales. Mientras una parte de la sociedad la considera una amenaza para la propiedad privada, otros sectores cuestionan que se presente como un problema aislado de la crisis habitacional y reclaman atender a sus causas sociales.

Entre quienes defienden esta segunda interpretación se encuentra Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que plantea una lectura diferente del movimiento okupa y cuestiona su asociación automática con la delincuencia. A su juicio, ocupar también puede entenderse como una forma de dar uso a edificios abandonados.

La visión de Valeria Racu

Valeria Racu es portavoz del Sindicato de Inquilinas, una organización que surge como respuesta colectiva a la crisis de acceso a la vivienda y al aumento de precios que dificulta la vida digna de amplios sectores de la población.

Este sindicato no solo organiza protestas o acompañamientos legales para inquilinos y arrendatarios, sino que también articula discursos políticos estructurales sobre el derecho a la vivienda, el papel de los grandes tenedores y la función del mercado inmobiliario en la reproducción de desigualdades.

Dentro de este marco, Racu ha participado en distintos programas para promocionar esta visión. Uno de ellos es el videopodcast Sabor a Queer, donde se ha detenido a discutir cómo la vivienda afecta a un porcentaje amplísimo de la población.

Valeria Racu, sobre su visión sobre la okupación.

Según su análisis, Racu considera que la okupación no constituye en sí misma uno de los principales problemas habitacionales en España, sino que debe entenderse como un fenómeno surgido en respuesta a la dificultad creciente de acceder a una vivienda.

A su juicio, el movimiento okupa nació como una herramienta para hacer frente a la especulación inmobiliaria, al abandono de edificios y a un mercado que excluye a amplias capas de la población del derecho a un hogar.

Sin embargo, según Valeria, en los últimos años el concepto de la okupación ha sido apropiado en el debate público por políticos, grandes tenedores y medios de comunicación, que lo han reducido a una narrativa casi exclusivamente asociada a la criminalidad y a la amenaza contra la propiedad privada.

Este discurso, sostiene Racu, alimenta el miedo social y desplaza el foco del debate, impidiendo abordar los problemas estructurales del acceso a la vivienda, como la concentración de la propiedad o el peso creciente de los grandes fondos.

Valeria Racu. Diego Radames

Su defensa parte de una distinción clara entre el marco legal y la realidad social. Aunque el Código Penal tipifica como delito la usurpación o el allanamiento, Racu plantea que, en determinados contextos, ocupar significa dar uso a inmuebles deshabitados por personas que no tienen garantizado el derecho a una vivienda digna.

En ese sentido, reivindica el significado original del movimiento okupa como una práctica orientada a "dar vida a espacios abandonados", una acción que, desde su perspectiva, no debería leerse automáticamente como un daño moral, sino como una forma de reclamación social.

Esta visión no pasa por alto el marco legal vigente. Racu admite que la ley obliga al desalojo cuando no existe un contrato o un título legal que ampare la permanencia en la vivienda, pero cuestiona que el debate social se rija únicamente por normas que, según sostiene, anteponen los intereses del mercado a las necesidades básicas de la población.