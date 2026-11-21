Mirian, cuidadora cubana en España: "Me hace gracia cuando dicen que vivo de ayudas, llevo 8 años levantándome para trabajar"

El sector de la limpieza y los cuidados a domicilio forma parte del día a día de miles de hogares españoles. Son profesionales que se ocupan, tanto de mantener las viviendas en buenas condiciones como de acompañar y cuidar a quienes necesitan ayuda en sus tareas cotidianas.

Es también un sector donde las mujeres extranjeras tienen una presencia especialmente destacada. Y es que, según cifras del Instituto de Estadística (INE), aproximadamente el 45 % de las personas que trabajan en el servicio doméstico son de origen extranjero y más del 95 % son mujeres.

En muchos casos, estas profesionales no se dedican únicamente a limpiar casas, sino que también atienden a niños, mayores y personas dependientes. Un trabajo imprescindible para numerosas familias que, sin embargo, sigue pasando demasiado desapercibido.

Una de esas historias es la de Mirian Vázquez, una mujer cubana que hace ocho años decidió dejar su país para buscar nuevas oportunidades en España.

Durante este tiempo se ha ganado la vida limpiando viviendas y cuidado a personas mayores. Ahora ha querido contar su experiencia en TikTok, a través de su perfil @unacubanaen.spain.

Ocho años en España

"Muchísimos españoles me han comentado que llevo viviendo de ayudas desde que llegué a España hace ocho años. Parece que como algunos inmigrantes piden ayudas todos somos iguales...", comienza relatando Mirian en uno de sus vídeos.

Ante quienes aseguran que ha vivido de las prestaciones sociales desde su llegada, la creadora de contenido responde con una buena dosis de ironía. "Llevo ocho años esperando esas famosas ayudas y parece que se equivocaron de dirección".

Sin embargo, su experiencia al llegar a España fue muy diferente de lo que algunas personas imaginan. Tuvo que acostumbrarse a un entorno desconocido, encontrar trabajo y aprovechar las oportunidades que se le fueron presentando.

Así comenzó a trabajar en el cuidado de mayores y la limpieza de hogares. Aunque insiste en que explicar cómo se ha ganado la vida no significa que esté en contra de quienes necesitan recibir una ayuda pública.

"Jamás he tenido una ayuda"

Para Mirian, trabajar y necesitar apoyo económico en algún momento de la vida no son situaciones incompatibles. Por eso, defiende que cualquier persona que reúna los requisitos legales debería poder solicitar una prestación cuando atraviese dificultades.

"En mi caso, cuidando personas mayores y trabajando de limpieza y ojo, que con esto no estoy diciendo yo trabajo y el que recibe ayudas es un vago, no". Con estas palabras, deja claro que tampoco descartaría recurrir a una ayuda si algún día perdiera su empleo.

"Porque si mañana yo pierdo mi trabajo y estoy pasando una situación difícil en Madrid y existe una ayuda que legalmente me corresponde, claro que la voy a solicitar. A ver si después de tantos impuestos que he pagado también me voy a hacer la fina".

Hasta el momento, asegura que ha salido adelante gracias a su trabajo, incluso cuando las circunstancias económicas no han sido las mejores. "Aunque para ser sincera, nunca jamás he dependido de una ayuda ni tampoco la he intentado buscar por mucha necesidad que he pasado".

Ocho años yendo a trabajar

Lo que realmente le incomoda es que se atribuya a todas las personas inmigrantes la intención de mantenerse mediante ayudas públicas, sin conocer su historia ni cómo se ganan la vida.

"Lo que me hace gracia es escuchar que los inmigrantes vienen a España a vivir de las ayudas... Porque entonces a mí me tocó el plan equivocado. Yo llevo 8 años levantándome para ir a trabajar", asegura.

Admite que existen distintas actitudes frente al trabajo, pero considera que no tiene sentido asociarlas a una nacionalidad determinada.

"Tampoco te voy a decir que todos los inmigrantes son trabajadores porque te estaría mintiendo. Hay de todo y siempre digo que no es la nacionalidad, es la personalidad de cada persona". Igual que hay españoles que trabajan muchísimo y españoles que si encuentran la manera de vivir sin trabajar les ponen hasta un lacito. Eso no depende de dónde naciste", defiende.

Nueva vida lejos de Cuba

Ocho años después de llegar a España, Mirian tiene claro qué la llevó a dejar atrás su país: la posibilidad de construir una vida distinta. Desde entonces, asegura que ha trabajado para conseguir sus objetivos y abrirse camino.

"Yo vine a España buscando una vida diferente y entendí bastante rápido que si quería conseguir mis cosas, tenía que trabajar por ellas y si alguna vez necesito ayuda tampoco voy a sentir vergüenza de pedirla".

Para terminar, distingue entre solicitar una prestación por necesidad y pretender vivir únicamente de ella cuando se tienen posibilidades de trabajar. "Una cosa es necesitar apoyo en un momento de tu vida y otra convertirlo en la única intención, pudiendo salir adelante por ti mismo".

Y lanza una reflexión final sobre los prejuicios que todavía existen hacia la población inmigrante: "No sé si creen de verdad que muchos inmigrantes vienen a España principalmente por las ayudas o esa es una historia que se ha repetido tantas veces que ya algunos la dan por cierta"