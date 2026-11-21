Marisol abre una lata de sardinas para preparar su paté casero. Instagram de Marisol (@lacaprichosa.__)

Marisol, cocinera: "La cena más sana y deliciosa se prepara en 5 minutos con 1 lata de sardinas, 2 huevos cocidos y tomate frito"

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Las conservas de pescado resuelven muchas cenas, aunque a menudo terminan en el plato tal como salen de la lata. Marisol propone darles otro uso con un paté de sardinas que se prepara en la batidora y se sirve sobre pan.

La cocinera ha compartido la elaboración en su cuenta de Instagram, @lacaprichosa.__. Para hacerla utiliza una lata de sardinas, dos huevos cocidos y una cucharadita de tomate frito. No necesita mayonesa, queso ni nata para conseguir una mezcla que se pueda untar.

Su propuesta encaja como aperitivo para compartir, pero también puede servir de base para unas tostadas a la hora de cenar. El acompañamiento marcará la diferencia entre tomar unas pequeñas porciones antes de comer o preparar una cena con algo más de variedad.

Hay una condición para que la receta sea realmente rápida: tener los huevos cocidos. Con ese paso adelantado, la preparación se limita a pelarlos, reunir los ingredientes y triturar. Si se parte de huevos crudos, habrá que contar también con su cocción y enfriado.

Tres ingredientes

La sardina tiene un sabor marcado que se mantiene al triturarla. Por eso no hace falta una lista larga de ingredientes para elaborar el paté: el pescado aporta la base y los huevos permiten darle una consistencia más suave.

Al estar en conserva, las sardinas ya están listas para consumir. No hay que freírlas, calentarlas ni hacer ninguna preparación previa al margen de abrir la lata y decidir cuánto líquido de cobertura se incorpora a la mezcla.

Ese líquido merece atención porque puede cambiar bastante el resultado. Para controlar la textura, una opción es reservar una parte y añadirla después, si resulta necesaria. Es más fácil aligerar una pasta espesa que corregir un paté que ha quedado demasiado líquido.

Los dos huevos cocidos ayudan a dar cuerpo a la preparación. La clara y la yema se trituran con el pescado hasta formar una mezcla homogénea, sin necesidad de añadir una salsa que actúe como base.

El tomate frito se utiliza en una cantidad pequeña: una cucharadita. Añade sabor y humedad, pero no debe convertir el paté en una salsa. Conviene respetar esa medida al principio y comprobar el resultado antes de incorporar más.

Tampoco es necesario añadir sal de entrada. Tanto las sardinas como el tomate frito pueden llevarla, de modo que resulta más práctico probar la mezcla una vez triturada y decidir entonces si necesita algún ajuste.

Paté de sardinas con huevo cocido y tomate 1 lata de sardinas.

2 huevos cocidos y pelados.

1 cucharadita de tomate frito.

Pan para acompañar, al gusto. Paso 1 Prepara el pescado. Abre la lata y coloca las sardinas en el vaso de la batidora. Puedes reservar parte del líquido de cobertura para ajustar después la consistencia. Paso 2 Incorpora los huevos. Comprueba que no queden restos de cáscara y pártelos en trozos para facilitar el triturado. Paso 3 Añade el tomate frito. Incorpora una cucharadita al vaso, junto con el pescado y los huevos. Paso 4 Tritura. Bate hasta obtener una pasta homogénea. Con la batidora detenida, recoge los restos que hayan quedado en las paredes del recipiente y vuelve a mezclar si hace falta. Paso 5 Ajusta la textura. Si queda demasiado espesa, añade un poco del líquido reservado y tritura de nuevo. Hazlo en pequeñas cantidades para que el paté siga siendo fácil de untar. Paso 6 Sirve. Pasa la mezcla a un cuenco o extiéndela sobre unas rebanadas de pan. Si no vas a consumirla en ese momento, guárdala tapada en la nevera.

La textura

El punto del paté se comprueba mejor con un cuchillo de untar o una cuchara. Debe poder extenderse sobre el pan sin deshacerse en migas, pero también mantenerse sobre la rebanada sin escurrir por los bordes.

El tiempo de triturado permite adaptar el acabado. Para obtener una pasta más fina, hay que batir hasta integrar bien el huevo y el pescado. Si se prefiere una textura con pequeños trozos, basta con detener la batidora antes.

Cuando parte de los ingredientes queda adherida a las paredes del vaso, seguir batiendo no siempre resuelve el problema. Conviene parar, bajar esos restos con una espátula y continuar hasta que toda la mezcla tenga una consistencia similar.

Añadir más tomate de forma automática puede alterar tanto la textura como el sabor. Si el único problema es que cuesta extender el paté, se puede probar primero con una pequeña cantidad del líquido de la conserva que se haya reservado.

Cómo servirlo

Marisol presenta la mezcla sobre pan. Para servirla como aperitivo, se puede repartir en rebanadas pequeñas y preparar solo las que se vayan a consumir, dejando el resto del paté en un cuenco.

Si se elige pan tostado, conviene untarlo cerca del momento de llevarlo a la mesa. Así se conserva mejor el contraste entre la base crujiente y la mezcla húmeda, que acaba ablandando el pan si permanece mucho tiempo sobre él.

Para la cena, unas tostadas algo más grandes pueden acompañarse de una ensalada o de verduras. El paté también permite rellenar un bocadillo, aunque ese uso sea una adaptación de la presentación que muestra la cocinera.

La cantidad indicada es orientativa para dos personas sobre tostadas. El rendimiento dependerá del tamaño de la lata, del pan elegido y de si se sirve como aperitivo o como parte de la cena.

Si sobra mezcla, hay que pasarla a un recipiente con tapa y guardarla en la nevera. Conviene sacar únicamente la cantidad que se vaya a servir y evitar que el paté permanezca durante horas a temperatura ambiente.