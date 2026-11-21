Manuela, castañera con más de 60 años de experiencia: "Hay días en los que vendemos solo 13 euros. Cada vez cuesta más vender castañas"

Con la llegada del frío, los puestos callejeros de castañas recuperan su protagonismo en muchas ciudades españolas y el olor de este fruto caliente se convierte en una de las estampas más reconocibles de esta época. Sin embargo, el negocio no atraviesa su mejor momento.

Las temperaturas inusualmente altas, el encarecimiento de los productos y los cambios en los hábitos de consumo están complicando la temporada para quienes mantienen vivo este oficio.

Una realidad que conocen bien Manuela, de 80 años, y su nieto Juanfran, vendedores de castañas en Albacete. Una tradición familiar que ha pasado de generación en generación.

Aunque Manuela está jubilada, continúa acompañando a su nieto en Albacete, donde cada otoño vuelven a encender los fogones con la esperanza de que el frío anime a los vecinos a comprar.

Un enemigo inesperado

En octubre, Manuela y Juanfran instalaron su puesto para comenzar una nueva temporada. Lo habitual habría sido recibir a los primeros clientes abrigados, con las temperaturas propias del otoño. No obstante, el calor seguía instalado en la ciudad, según relata El Digital de Albacete.

De hecho, una semana antes los termómetros habían rozado los 31 grados. Una situación poco habitual para estas fechas que condicionaba directamente las ventas. Cuando todavía se puede pasear en manga corta, resulta más difícil despertar el apetito por un cucurucho de castañas recién asadas.

"Aquí hemos estado nevando y lloviendo", recuerda Manuela al hablar de las condiciones meteorológicas a las que se han enfrentado durante todos estos años.

Su experiencia le permite comparar temporadas y comprobar cómo el tiempo influye en la actividad. El calor no solo retrasa las compras, también reduce las ocasiones en las que apetece consumir un producto tradicionalmente asociado a las tardes frías.

Manuela conoce bien este oficio. Durante décadas ha formado parte de un negocio familiar que primero continuó su hijo y que ahora mantiene su nieto. Juanfran, de hecho, prácticamente nació entre castañas y fogones.

'No subimos los precios'

Al calor se suma otro problema que afecta directamente al bolsillo de los vendedores y de sus clientes, el del encarecimiento generalizado de los productos básicos.

Manuela reconoce que las ventas han bajado y que mantener el negocio resulta cada vez más complicado. Su preocupación se entiende mejor cuando pone cifras a una jornada de trabajo: "Ayer ganamos solo 13 euros".

La situación refleja las dificultades de un negocio muy condicionado por la demanda. Las castañas son un producto estacional y sus ventas dependen, en buena medida, de que los consumidores mantengan la costumbre de comprarlas durante los meses de otoño e invierno.

Aun así, Manuela y Juanfran intentan no trasladar el encarecimiento al comprador. "Todo depende de la gente, si tienen ganas de castañas compran, nosotros no subimos los precios aunque en todas las tiendas sí lo hacen", explica.

La temporada tampoco se prolonga indefinidamente. Según cuentan, suelen trabajar hasta finales de enero o principios de febrero, cuando empieza a escasear la materia prima. "Ya no hay castañas y las que hay son muy caras", señalan.

Una tradición familiar

La actividad de Manuela y Juanfran no se limita a los meses de frío. Durante el resto del año también trabajan en otros acontecimientos de la ciudad, como la Feria de Albacete o las jornadas de fútbol en los alrededores del estadio Carlos Belmonte.

"En el fútbol llevo más de 40 años en el mismo sitio", cuenta Manuela, que ha convertido este trabajo en una parte inseparable de su vida.

Aunque ya está jubilada, sigue acompañando a su nieto siempre que puede. No lo hace únicamente por ayudarle con el negocio, sino también porque disfruta del contacto con los vecinos y de mantener una rutina que conoce desde hace décadas. "Vengo porque me gusta, aunque no haga nada, tengo que salir a la calle a ver a la gente", reconoce.

Para las nuevas generaciones, comprar un cucurucho de castañas puede ser algo ocasional; para familias como la suya, representa el sustento de un oficio que llevan décadas conservando.