Jacky, médico ecuatoriana: "Al igual que los españoles se van a Alemania, nosotros emigramos por la calidad de vida que nos garantiza España"

Convertirse en médico especialista en España es el objetivo de miles de profesionales extranjeros que buscan oportunidades laborales lejos de sus países de origen. Pero, detrás de esta decisión hay historias de sacrificio económico, dificultades burocráticas y años de preparación.

Es el caso de Jacky, una médica ecuatoriana que ha dejado su trabajo para preparar el examen MIR de 2027, previsto para el próximo 23 de enero. Su intención es acceder a una residencia en España y desarrollar una carrera profesional con mayor estabilidad.

La joven, primera médica de su familia, ha trabajado atendiendo a pacientes de distintas edades y ha dirigido un centro de salud durante su servicio rural. Pese a su formación y experiencia, asegura que las condiciones laborales en Ecuador dificultan enormemente su futuro.

"Solo buscamos una mejor calidad de vida y que se nos retribuya el trabajo que estamos haciendo", explica en declaraciones recogidas por Redacción Médica.

Sacrificios

La decisión de emigrar responde principalmente a las dificultades para especializarse en Ecuador. Según relata, numerosos programas de formación requieren una inversión de entre 20.000 y 40.000 dólares, una cantidad inaccesible para muchas familias.

A estos costes se añaden las condiciones laborales de los residentes, que, según su testimonio, han llegado a realizar jornadas extraordinariamente largas sin recibir remuneración.

"Son guardias de 32 o 36 horas, e incluso hasta 40 horas que se han normalizado. Incluso el médico familiar, que uno piensa que no tiene tanto trajín como urgencias, está teniendo ese tipo de jornadas", denuncia.

Encontrar un empleo estable tampoco resulta sencillo. Jacky asegura que, además de la escasez de oportunidades, los contactos personales pueden condicionar el acceso a determinados puestos.

"Latinoamérica es conocida por las palancas, que son como las ayudas. Si eres conocida de tal persona, puedes ingresar a tal lugar, pero no todos tenemos el privilegio de ser de una familia de médicos".

Ante esta situación, decidió seguir los pasos de otros profesionales que buscan mejores condiciones fuera de sus fronteras.

"Al igual que los españoles salen a Alemania o Suiza, nosotros emigramos por la calidad de vida que nos garantiza España en comparación con las políticas de Latinoamérica", reivindica.

Depender de sus padres

Preparar el MIR también ha supuesto importantes renuncias. Jacky comenzó los trámites para homologar su título durante sus vacaciones y tuvo que afrontar un retraso administrativo de cuatro meses por un error documental.

Finalmente, en marzo de 2026 abandonó su empleo para dedicarse exclusivamente al estudio, una decisión que ha cambiado por completo su situación económica.

"Es una situación frustrante porque, cuando ya has trabajado y tienes tu dinero, volver a depender de tus padres afecta a la salud mental, pero su apoyo lo es todo", confiesa.

La médica prepara ahora su viaje a España, previsto para unas dos semanas antes del examen. Quiere familiarizarse con el entorno, conocer las instalaciones y realizar algún simulacro presencial.

Su especialidad preferida es Pediatría, aunque también contempla otras alternativas, como Nefrología, Otorrinolaringología o Aparato Digestivo.

Médicos extranjeros en España

A las dificultades personales se suma la polémica por la participación de profesionales extracomunitarios en el MIR. Jacky denuncia los comentarios despectivos que han recibido algunos aspirantes latinoamericanos y defiende la preparación adquirida en sus universidades.

"Nos están diciendo que somos 'médicos de taparrabo' o 'médicos de chamanerías', lo cual me parece una falta de respeto cultural", lamenta.

La convocatoria oficial de 2027 contempla 9.676 plazas de Medicina, de las cuales un máximo de 968 podrán ser adjudicadas a aspirantes sujetos al cupo de personas sin autorización de residencia. Este límite no afecta a todos los médicos extranjeros por igual, sino que depende de su situación administrativa.

Jacky considera injusto que se cuestione su preparación después de haber superado los trámites de homologación y dedicado tantos años a estudiar Medicina. "Es una pelea en vano para intentar justificar la xenofobia", sostiene.

Pese a las críticas, mantiene su intención de especializarse en España, adquirir experiencia profesional y, quizá algún día, regresar a Ecuador para aplicar los conocimientos adquiridos. "Al final somos habitantes de un mismo planeta y deberíamos apoyarnos y aprender unos de otros sin recelos", concluye.